Trump: USA har skutt ned iransk drone

USAs president Donald Trump sier at USAs krigsfartøy USS Boxer har skutt ned en iransk drone over Hormuzstredet.

Oppdatert nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge amerikanske medier sier Trump at dronen kom for nær skipet, og at Iran skal ha ignorert flere beskjeder om å trekke seg tilbake. Dronen skal ifølge presidenten ha blitt «ødelagt umiddelbart».

– Dette er den siste av en rekke provokasjoner og fiendtlige handlinger mot fartøyer som operer i internasjonalt farvann, sa Trump til reportere i Det hvite hus, ifølge NBC News.

Ifølge amerikanske medier fant hendelsen sted rundt klokken 10 torsdag morgen amerikansk tid.

– USA forbeholder seg retten til å forsvare eget personell, våre anlegg og interesser. Vi oppfordrer alle land til å fordømme Irans forsøk på å forstyrre navigasjonsfriheten og global handel, sier Trump.

Svært spent

Situasjonen mellom USA og Iran har den siste tiden vært svært spent. Det er nå en knapp måned siden Iran skjøt ned en amerikansk militær drone. USA mente at deres drone befant seg i internasjonalt luftrom. Revolusjonsgarden i Iran hevdet samtidig at den befant seg i iransk luftrom i provinsen Hormozgan da den ble skutt ned.

I en TV-sendt tale omtalte general Hossein Salami nedskytingen som «en klar beskjed til USA». Generalen sa videre at Iran ikke ønsker krig med noe land.

– Men vi er klar for krig, la han til.

– Vil fortsette å presse USA

Som et svar på nedskytingen opplyste Trump at USA hadde hatt planer om å bombe tre forskjellige mål i Iran. Ifølge ham selv ble aksjonen avblåst minutter før bombingen skulle skje, på grunn av antall menneskeliv som ville gå tapt.

Flere eksperter har tidligere beskrevet utviklingen som «farlig», og at det er en reell fare for at det bryter ut krig mellom de to nasjonene.

Torsdag kveld, etter at nyheten om USAs nedskyting ble kjent, snakket VG med den libanesiske historikeren og Iran-kjenneren Makram Rabah, som underviser ved Det amerikanske universitetet i Beirut. Han mener hendelsen ikke er overraskende.

– Den amerikanske dronen Iran skjøt ned for en tid tilbake var av et annet kaliber. Iran har ikke den samme type teknologi som USA har, sier han.

– Hva tror du vil skje nå?

– Truslene på begge sider vil fortsette, og Iran vil fortsette å lete etter måter å presse USA på, som de gjorde i dag da de tok en oljetanker i arrest, sier han.

Senest torsdag ettermiddag kom meldingene om at Iran hadde tatt en utenlandsk oljetanker i arrest. Skipet hadde en besetning på tolv personer om bord. Iranske myndigheter mener tankeren smuglet olje fra iranske smuglere til utenlandske kunder.

USS BOXER: Krigsfartøyet skjøt torsdag ned en iransk drone, ifølge president Donald Trump. Foto: Ahmed Jadallah /Reuters

Vil redde atomavtale

Siden USA trakk seg fra atomavtalen i fjor har de gjeninnført strenge sanksjoner mot Iran, inkludert landets oljeeksport.

Iran har nylig begynt å øke graden av anriking av uran over det avtalen fastsatte, men sier at dette kjapt kan reverseres dersom de andre landene i avtalen kan bidra til at USAs sanksjoner blir omgjort.

Torsdag ba Irans president Hassan Rouhani i en telefonsamtale Frankrikes president Emmanuel Macron om å styrke innsatsen for å redde atomavtalen fra 2015.

– Europa må jobbe hardere for å realisere Irans legitime interesser og for å få til en våpenhvile i Washingtons økonomiske krig mot Iran, sa Rouhani til Macron torsdag, ifølge regjeringens nettside.

– Iran er tvunget til å holde alle alternativer åpne for å bevare avtalen, fortsatte han.

Frankrikes president Macron var også på tråden med Russlands president Vladimir Putin torsdag. De to ble enige om å samle innsatsen for å redde Irans atomavtale etter måneder med kraftige spenninger, opplyser Kreml.

Putin og Macron mener Iranavtalen er viktig for «sikkerheten i Midtøsten og for å opprettholde et ikke-spredningsregime».

Søndag ba Frankrike, Tyskland og Storbritannia om ny dialog for å redde atomavtalen og en slutt på den økende spenningen i regionen.

Publisert: 18.07.19 kl. 21:28 Oppdatert: 18.07.19 kl. 22:21