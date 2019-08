GIKK GAL VEI: NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at det er Russlands ansvar alene at INF-avtalen nå har brutt sammen. Foto: Virginia Mayo / AP

Stoltenberg om våpenkappløpet: Mulig det må bli verre før det blir bedre

NATO-sjef Jens Stoltenberg fastholder at det var riktig å sette atomavtalen i spill for å legge press på Russland. Nå, når INF-avtalen har kollapset, sier Stoltenberg dette til VG: «Det er mulig det må bli verre før det blir bedre».

Fredag morgen trakk USA seg formelt fra avtalen som i tre tiår har beskyttet Europa mot mellomdistanseraketter.

USA og NATO satte en frist for Russland til å etterleve avtalen. Men ingenting skjedde, og nå er avtalen død.

Ga ingen trygghet

Men NATOs generalsekretær avviser at strategien for å presse Russland, hadde mislyktes:

– Vi kunne ikke lenger leve med en avtale som ikke ble respektert, og som bare ble etterlevd av en part. En slik avtale gir ingen trygghet, sier Jens Stoltenberg til VG fredag ettermiddag, få timer etter at Washington meldte at avtalen ikke lenger gjelder.

– Å fortsette å se gjennom fingrene med omfattende brudd var ikke noe alternativ, legger han til.

Utvikler nye våpen

Både Russland og USA har varslet at de er i gang med utvikling av nye missiler som inntil fredag var forbudt etter INF-avtalen.

USA skal i gang med testing av en ny missil allerede nå i august, men demokratene i Kongressen har blokkert en stor sum penger til et nytt missil-program.

Russland har også lagt planer for hva som skal skje etter INF-avtalens kollaps:

– Nå som avtalen ikke lenger gjelder, vil vi se utvikling og utplassering av nye våpen. Russland er allerede klar, sier den russiske militæranalytikeren Pavel Felgenhauer til nyhetsbyrået AFP.

Ingen nye atomvåpen

NATO-sjefen sier til VG at NATO vil svare på en ansvarlig måte, men samtidig sikre at militæralliansens avskrekking er relevant i forhold til trusselen. Han viser til at NATO allerede har utplassert konvensjonelle styrker øst i alliansen, og at flere styrker settes i beredskap. Men han avviser samtidig at NATO vil plassere nye atomvåpen ut på europeisk jord.

NUPI-forskeren Pavel Baev sa til VG torsdag at VG at hverken Russland eller USA har vist noen sterk interesse i å beholde avtalen.

– Var den 30 år gamle INF-avtalen i ferd med å bli irrelevant med utviklingen av nye våpen?

– Vi trenger nye avtaler og bedre avtaler, men svaret er ikke å slutte å etterleve eksisterende avtaler. Da må man sette seg ned og forhandle. Vi trenger avtaler som kontrollerer cybervåpen og autonome våpen, men foreløpig har vi ikke svaret på hvordan man skaper rustningskontroll i cyberspace. Men noen jobber med det, og jeg mener det haster, sier Stoltenberg.

Verre før det blir bedre

– Er det mulig å få til nye avtaler om nedrustning når klimaet er så dårlig?

– I NATO støtter vi hardt opp om rustningskontroll. Det er mulig det må bli verre før det blir bedre. Det er mulig vi må gjennom en periode hvor ting fortsetter å gå i gal retning, fordi ikkespredningsavtalen er under sterkt press med flere land får atomvåpen. Fordi INF-avtalen bryter sammen, og fordi fremtiden til den nye START-avtalen er usikker. Men vi må aldri undervurdere hva som er oppnådd: I 1994 var det 12 000 atomstridshoder på hver side. Med den nye START-avtalen har hver side nå 1550 stridshoder.

– Nye START-avtalen mellom USA og Russland må fornyes innen 2021. Kan den også ryke?

– Det er en risiko for det ja. Men jeg har sterk tro på at rustningskontroll vinner fram.

– Hva får deg til å tro det?

– Fordi det er det eneste rasjonelle. Opprustning er ekstremt farlig fordi det tøyer grensene for misforståelser, for at atomvåpen tas i bruk tidlig i en konflikt, og for ulykker og feil. Men det er også ekstremt dyrt. De som er opptatt av budsjettbalanse burde også være opptatt av nedrustning, sier Stoltenberg.

Publisert: 02.08.19 kl. 21:22