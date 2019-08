HOLDER VAKT: Atambajevs støttespillere står bak en brennende barrikade 8. august utenfor ekspresidentens eiendom. Foto: VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

Ekspresident arrestert etter voldelige sammenstøt

Den tidligere presidenten i Kirgisistan forskanset seg på eiendommen sin, omgitt av støttespillere.

Det kunne minne om et raid på en kokainleir i Colombia eller et angrep på en opprørsmilits. Kirgisistans tidligere president Almazbek Atambajev lå barrikadert inne på eiendommen sin utenfor hovedstaden Bisjkek. Der hadde han forskanset seg i flere uker, sammen med en gruppe av støttespillerne sine.

Torsdag raidet sikkerhetsstyrker eiendommen, og arresterte den tidligere presidenten. For å slippe problemer med de flere hundre av Atambajevs tilhengere som hadde møtt opp utenfor eiendommen, ble ekspresidenten angivelig fraktet med helikopter til hovedstaden.

EKSPRESIDENT: Almazbek Atambajev fotografert 27. juni i landsbyen Koy-Tash, der han bor. Foto: Vladimir Pirogov / REUTERS

Forsøket på å innta eiendommen startet onsdag kveld, men det første raidet gikk ikke etter planen. Sikkerhetsstyrkene, som ifølge kirgisiske myndigheter brukte våpen ladet med gummikuler, ble møtt med skarpe skudd. Én person fra sikkerhetsstyrkene døde i sammenstøtene. Til sammen ble 80 personer skadet.

Tåregass

Sikkerhetspolitiet trakk seg tilbake, mens Atambajev og hans støttespillere feiret seieren. Flere av dem er avbildet med våpen, men Atambajev hevder at han var den eneste som hadde skytevåpen.

Seiersrusen varte ikke lenge. Neste dag gjorde sikkerhetspolitiet et nytt forsøk på å innta eiendommen. Spesialstyrkene brukte et pansret kjøretøy til å bryte seg gjennom portene. Denne gangen kom Atambajev ut av huset og overga seg frivillig.

























Kirgisiske spesialstyrker blokkerer en gate utenfor eiendommen til Atambajev

I hovedstaden samlet tilhengerne hans seg foran parlamentet. Politiet brukte tåregass og sjokkgranater for å spre demonstrantene.

Korrupsjonsanklager

Ekspresidenten var opprinnelig innkalt til avhør i forbindelse med en sak fra 2013, da en organisert kriminell angivelig ble sluppet ulovlig ut av fengsel. Siden Atambajev flere ganger nektet å etterkomme innkallelsen til avhør, valgte myndighetene å hente ham med makt.

– Ved å bruke våpen til å motsette seg etterforskningstiltak iverksatt innenfor loven, har Almazbek Atambajev tråkket på grunnloven og Kirgisistans lover, sa nåværende president Sooronbaj Jeenbekov til parlamentet torsdag, ifølge Radio Free Europe.

– Hvis Atambajev onsdag var innkalt som vitne, vil han nå bli behandlet som én som har begått en alvorlig forbrytelse, fortsatte han.

FEIRER: Atambajevs støttespillere feirer at de klarte å slå sikkerhetspolitiet tilbake 7. august. Foto: IGOR KOVALENKO / EPA

Ekspresidenten beskylder myndighetene for å oppføre seg som gangstere.

– De sa ikke i går at de kom for å hente meg til avhør. De kom som gangstere, og begynte å skyte på folkene mine. I én eller to måneder har jeg sagt at jeg vil bruke våpen til å forsvare meg, hvis noen bryter seg inn på eiendommen min. Jeg har en pistol som jeg har fått i gave og en rifle, sa Atambajev torsdag, ifølge Radio Free Europe.

Atambajev var president i Kirgisistan fra 2011 til 2017. Han er blitt beskyldt for flere tilfeller av korrupsjon, noe han benekter.

