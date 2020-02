SPARKET: Krigsveteranen, oberstløytnant Alexander Vindman, jobbet i Det hvite hus. Fredag ble han sparket og fulgt ut fra jobben av uniformerte vakter. Dette bildet er fra da han vitnet mot presidenten i Kongresshøringen i november. Foto: SHAWN THEW / EPA

Mener Trumps hevnaksjon var forventet: – De visste hva de gjorde

Den amerikanske presidenten ventet ikke lenger før han ga ordre om å sparke uønskede medarbeidere. – Kommer ikke til å stoppe med å kvitte seg med folk som snakker imot ham, sier NTNU-professor.

Fredag ble oberstløytnant og medlem av Trump-administrasjonens Nasjonale sikkerhetsråd, Alexander Vindman, fulgt ut av kontoret sitt av uniformerte vakter.

Den dekorerte krigsveteranens dager i Det hvite hus var talte. Ukraina-fødte Vindman hadde lyttet til telefonsamtalen som president Trump hadde med ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

For den amerikanske presidenten var samtalen «perfekt». For oberstløytnant var den et misbruk av presidentens makt, noe han vitnet om i riksrettshøringen i november.

SPARKET: Han var en Trump-støttespiller, men som EU-ambassadør gikk Gordon Sondland imot presidenten, og ble et kronvitne mot Trump i Kongresshøringen. Foto: Andrew Harnik / AP

I en uttalelse til VG natt til søndag hevdet oberstløytnantens forsvarer David Pressman at han «måtte gå fordi han fortalte sannheten» og at han hadde «skremt de mektige».

– President Trumps reaksjon var ingen overraskelse. Det som går imot denne presidenten blir enten sparket, om Trump har mandat til å gjøre det, eller de blir utsatt for sjikane og en voldsom propaganda, sier professor Thorbjørn Lindstrøm Knutsen ved NTNU.

– De som sto fram og vitnet mot ham visste hva de gjorde, og har alle en jobb å falle tilbake på, fortsetter han.

Mens USAs president var i gang med å rydde opp i staben sin, forsvant også Alexander Vindmans tvillingbror, Yevgeny Vindman ut fra jobben i Det hvite hus. Han var også oberstløytnant og var rådgiver for Det nasjonale sikkerhetsrådet.

Ett av vitnene som fikk stor oppmerksomhet under Kongresshøringen, var USAs ambassadør til EU, Gordon Sondland, en hotellmagnat som støttet Donald Trumps innsettelseskomité med en million dollar.

Hans vitneprov mot presidenten kostet ham jobben. Fredag ble han hjemkalt fra Brussel.

– Donald Trump ble valgt til president av flere grunner, først og fremst fordi han var et kjent tv-fjes og at han med sin erfaring fra amerikansk næringsliv, kvitter seg med folk, burde ikke overraske noen, sier professor Knutsen ved NTNU.

Også en annen USA-ekspert mener vi ikke har sett slutten på USAs president hevntokt mot «dissentere»:

– Han følte åpenbart en stor lettelse da riksrettssaken endte til hans fordel. Nå er det en slags hevnens time for presidenten. De han mener fortjener det, får svi, sier førsteamanuensis Alf Thomas Tønnessen ved Universitetet i Agder.

Han mener det godt kan skje at andre også må forlate jobbene sine nå som presidenten først er i gang.

– Men skulle president Trump bli gjenvalgt, noe mye tyder på at han blir, så vil mye bli verre, mener Tønnessen og fortsetter:

– Jeg frykter at den amerikanske presidenten da vil opptre enda mer autoritært. De største skandalene kommer som regel i en presidents andre periode, sier han.

