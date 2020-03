BLE UTSKJELT: NBC-reporter Peter Alexander ville vite om Trump hadde en beskjed til redde amerikanere. – Jeg syns det er et veldig slemt spørsmål, var svaret han fikk. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump raste mot journalist under pressekonferanse om coronaviruset

Donald Trump og hans egen regjerings fremste ekspert på smittsomme sykdommer debatterte for åpent kamera om malariamedisin kan brukes til å behandle coronasyke. Så raste presidenten mot en fremmøtt journalist.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Oppdatert nå nettopp

Torsdag slo president Donald Trump fast at hydroxyklorokin, en velkjent malariamedisin, var godkjent i behandlingen av pasienter som er smittet av coronaviruset.

– Vi skal gjøre medisinen tilgjengelig nærmest umiddelbart, sa Trump og skrøt av det amerikanske medisin- og mattilsynet (FDA).

Medisinen skal også testes i Norge. Les mer om det her.

FDA rykket senere ut og sa at medisinen bare er godkjent til bruk mot malaria, men at den skal testes på coronapasienter.

Under den daglige pressekonferansen i Det hvite hus fredag ble både Trump og regjeringens ekspert Anthony Fauci spurt om medisinen, og om den kunne brukes i forbindelse med pandemien.

– Nei. Svaret er nei, sa Fauci.

les også Medisinene som testes mot corona

– Opplysningene du viser til er anekdotiske. Dette er ikke gjort i et kontrollert, klinisk forsøk, så du kan ikke egentlig si noe definitivt om det, konstaterte legen, som forklarte videre at FDA så på muligheten for å prøve ut legemiddelet systematisk.

President Trump sa på sin side at han var uenig i at det ikke finnes noen god medisin mot coronaviruset.

les også Trump skjerper corona-tiltak: Fornøyd med egen innsats

– Kanskje, kanskje ikke, sa han.

– Kanskje det er det, kanskje det ikke er det. Vi får se, sa Trump, som ga uttrykk for å være optimistisk.

– Du vet, jeg ser imponerende ting. Vi vil få vite dette snart. Og det er veldig effektivt. Det er sterkt, det er en kraftig medisin. Så, vi får se, fortsatte han.

Helsearbeidere i USA fortviler: Får kriseråd om å bruke skjerf som ansiktsmasker

Raste mot journalist

Under pressekonferansen raste Trumps også mot NBC-journalist Peter Alexander.

Alexander spurte Trump om diskusjonen rundt den mulige medisinen kunne gi folk falskt håp, og spurte så hva som er presidentens budskap til folk som er redde siden så mange er smittet og dør av coronaviruset.

Trump skjerper corona-tiltak: Fornøyd med egen innsats

Trump svarte først sarkastisk «for et flott spørsmål», før han kom med følgende utblåsing:

– Jeg ville sagt at du er en fæl en reporter, det er hva jeg ville sagt. Jeg syns det er et veldig slemt spørsmål, og jeg syns det er et svært dårlig signal du sender til det amerikanske folk. Det amerikanske folk ser etter svar, og du driver med sensasjonsjag, freste Trump, og fortsatte en stund, der han blant annet fortalte Alexander at han «burde skamme seg».

CNNs John King sier det var en forkastelig reaksjon fra presidenten på et helt legitimt spørsmål til en leder i krisetider.

– Avslører en frustrasjon

Alexander ble tydelig paff, og sier etterpå at han mener han ga presidenten en mulighet til å gi folket en betryggende uttalelse om situasjonen, skriver AP.

– Jeg mener det [han sa] avslører en frustrasjon, kanskje en nervøsitet rundt hans politiske utsikter i en situasjon som er vanskelig å holde under kontroll, slik vi har sett at det utvikler seg i det siste, sier Alexander til MSNBC.

Da visepresident Mike Pence fikk det samme spørsmålet, svarte han at han ville sagt til redde amerikanere at de må holde seg årvåkne, og at selv om risikoen for å få sykdommen covid-19 er lav, må alle amerikanere nå samarbeide for å holde landet trygt.

Publisert: 20.03.20 kl. 22:50 Oppdatert: 21.03.20 kl. 03:13

Fra andre aviser