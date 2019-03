VIL IKKE KOMMENTERE: Kommunikasjonsrådgiver Annett Aamodt sier at PST er godt kjent med saken. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Den IS rekrutterte 14-åringen chattet med nederlandsk IS-sympatisør

Tiltalen mot den amerikanske 20-åringen, som skal ha rekruttert den norske gutten til IS, viser at nordmannen hadde kontakt med flere brukere.

Nå nettopp







En amerikansk 20-åring, som omtales som «Vo», er tiltalt for å ha samarbeidet med ekstremistgruppen IS. Ifølge Washington Post rekrutterte hun en norsk 14 år gammel gutt til å hacke for IS.

I tiltalen mot den amerikanske 20-åringen, som VG har tilgang til, kommer det frem hvilken kontakt som har vært mellom den norske 14-åringen har hatt med andre i nettverket. Gutten omtales i tiltalen som «the Minor».

Den 20. mars 2017 pågrep norske myndigheter den norske gutten i forbindelse med en terrorbekjempelsesetterforskning der de undersøkte aktivitet på nett som viste støtte til terrorgruppen IS.

Under operasjonen beslagla norsk politi datamateriale hjemme hos 14-åringen. I materialet fant politiet blant annet chatlogger.

Materialet beslaglagt hjemme hos gutten betegnes i tiltalen som «the Norwegian Media».

– PST er godt kjent med saken men av hensyn til personens unge alder, så ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere, sier Annett Aamodt, kommunikasjonsrådgiver i PST til VG.

les også Norsk 14-åring rekruttert av IS, ifølge amerikanske myndigheter

Chattet med nederlender

Den 15. juni 2017 pågrep nederlandske myndigheter en person kalt «CC-7». De beslagla også her datamateriale. Analysene av materialet viser blant annet at de to har hatt kontakt.

Den norske gutten og nederlenderen skal blant annet ha snakket om å lage støttevideoer for IS som de planla å spre på nettet.

Gutten skal sammen med nederlenderen ha laget en propagandavideo rettet mot en ikke navngitt ideell organisasjon basert i New York. Denne organisasjonen jobber for å finne og kjempe mot promotering av ekstremistiske ideologier på nettet.

I videoen oppfordres det til å angripe ansatte i organisasjonen.

I tillegg til å ha hatt kontakt med nederlenderen og den amerikanske jenta, viser den amerikanske tiltalen at gutten skal ha hatt kontakt med flere andre brukere.

22.03.19 16:02