ENDA ET VIDEOMØTE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har vært i utallige slike videomøter siden reiserestriksjonene kom 12. februar. Onsdag 17. juni er avstemningen om de ledige plassene i FNs sikkerhetsråd. Foto: Kristian Netland, Utenriksdepartementet

Åtte dager igjen: Norge i hektisk video-sluttspurt mot FNs sikkerhetsråd

Siden 2007 har Norge har drevet kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd i 2020 til 2021. Valget skjer neste onsdag i FNs hovedforsamling i New York. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tror det blir jevnt.

Norge kjemper mot Canada og Irland om to ledige plasser i Sikkerhetsrådet i to år fra januar 2021.

– Det er hardt arbeid helt inn, sier utenriksministeren til VG.

Men den globale pandemien har endret kampanjen fullstendig. I stedet for å reise rundt i verden har de norske topp-politikere deltatt på utallige video-møter.

Og her er sikkerhetsråds-kampanjens viktigste talerstol: Foran et skjermbrett med UDs logo på utenriksministerens gedigne kontor har Eriksen Søreide hatt videomøter med kolleger over hele verden.

En viktig del av jobben har vært å sikre at de som har lovet Norge sin stemme, leverer på løftet i avstemningen onsdag 17. juni i New York.

Slik foregår valget til Sikkerhetsrådet 2021–22 For å overholde FN-bygningens strenge smittevern, må landene som skal avgi stemme i valget på nye medlemmer til Sikkerhetsrådet, registrere seg på forhånd. Onsdag 17. juni vil de slippe puljevis inn den store salen til FNs hovedforsamling. Der vil landenes representanter avlegge stemme skriftlig, valget er hemmelig. Med mange nedstengte ambassader er det uklart om alle 193 medlemslandene vil komme til FN og stemme. Man trenger to tredels flertall blant avgitte stemmer for å bli valgt. Dersom det ikke oppnås i første avstemning, blir det ny avstemning, trolig dagen etter. Det skal velges fem nye medlemmer: Norge kjemper med Canada og Irland om to ledige plasser for de vestlige landene. Djibouti og Kenya stiller mot hverandre på et ledig sete for Afrika. India og Mexico stiller fra sine verdensdeler, men uten motkandidater. Vis mer

Hun skulle etter planen bruke mye tid i New York og på regionale møter en rekke steder. Men så kom Covid-19 og de globale reiserestriksjonene. Det har gjort personlige møter ansikt til ansikt umulig.

Reiserestriksjonene gjort det enklere å surfe på verdenskartet: Eriksen Søreide har på samme dag vært på møter både med de arabiske landene og med Østersjørådet.

MØTE I CORONA-TIDEN: Slik foregår internasjonale møter for tiden. Her er Ine Eriksen Søreide på giverlandsmøte for det palestinske selvstyret 2. juni, med 19 utenriksminister-kolleger fra hele verden. Foto: Helge Mikalsen

Trenger 128 stemmer

Å bli valgt krever støtte fra to tredeler av avgitte stemmer. FN har 193 medlemsland. Det magiske tallet er dermed 128.

Men spørsmålet om hvor mange land som har lovet Norge støtte, vil ikke Eriksen Søreide svare på.

– Jeg vil si det slik at vi er godt i rute, og vi opplever økende støtte og bekreftelse fra dem som har lovet å støtte vårt kandidatur. Men vi er på ingen måte sikre på at vi kommer inn. Fordi valget er så jevnt, må vi regne med at det kan bli flere valgomganger. I så fall kan det drøye til torsdag eller fredag før resultatet klart, sier utenriksministeren.

Med feil og mangler

Global helsekrise og økende uforsonlighet mellom de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet har ikke fått regjeringen til å tvile på budskapet om at valget er viktig og i Norges interesse:

– Med alle sine feil og mangler er Sikkerhetsrådet det eneste organet som har avgjørende betydning og makt over internasjonal fred og sikkerhet. Det viktige er ikke om du er stor eller liten, men om du kan bidra med noe. Og det kan Norge, med vår lange erfaring i arbeid med fred og konfliktløsning, sier Eriksen Søreide.

29 millioner brukt

Kampanjen, som inntil desember i fjor hadde kostet norske skattebetalere 29 millioner kroner, er ikke over før avstemningen starter.

– Det er hardt arbeid helt inn. Nå er det et tett program med telefoner og videomøter. FN-delegasjonen i New York jobber hardt, det samme gjør ambassadene, sier hun.

Det har vært viktig i den norske kampanjen å få fram at Norge er en stormakt i bistand, Ifølge OECDs ferskeste tall lå Norge på 1,02 prosent i 2019. mens Irland brukte 0,31 prosent og Canada 0,27 prosent av BNI.

– Hva kan Norge tilføre Sikkerhetsrådet som Irland og Canada ikke kan?

– Vi bruker ikke tid til å snakke negativt om andre. VI fokuserer på oss selv og hva som er unikt med oss, sier hun.

Kritikken mot det norske kandidaturet har handlet at Norge som medlem må ta stilling i konflikter og saker som kan være ubehagelige mellom stormaktene, og som man ellers kan la være å mene noe om.

– Det vil ikke være enkelt å sitte i Sikkerhetsrådet, bekrefter Eriksen Søreide.

Men rivaliseringen mellom stormaktene må Norge og alle andre land ta stilling til hver dag, uavhengig av et medlemskap i Sikkerhetsrådet:

– Det er blitt mye mer komplisert enn sist Norge var medlem, i 2001–2002. Det er krevende, mange dilemmaer og mye man må ta stilling til. Men for at internasjonalt samarbeid skal fungere slik vi ønsker, må også Norge som et lite land være med og ta det ansvaret, sier hun.

Ti pluss fem

Sikkerhetsrådet har fem permanente medlemmer: USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia. Pluss ti medlemsland som velges for to år om gangen.

– Hva er Norges strategi for å få de fem faste til å samarbeide bedre, når så mange forslag stopper med stormakts-veto?

– Mange saker er svært konfliktfylte og polariserte, men de aller fleste sakene står Sikkerhetsrådet sammen om. De 10 valgte medlemmene er blitt flinkere til å samarbeide, det har gjort det mulig å jobbe på en annen måte. Som et lite land kan vi være mer kreative.

Søreide sier at Norge har lært mye av hva Sverige fikk utrettet under sine år i rådet:

– Sverige fikk til grenseoverskridende bistand inn til Syria, i den konflikten som kanskje har vært mest splittende, med så mange veto hele tiden, sier Eriksen Søreide.

– Hvor mange flasker vin har du veddet på at Norge får en plass i Sikkerhetsrådet?

– Haha. Jeg har faktisk ikke inngått ett eneste veddemål, svarer utenriksministeren.

Publisert: 09.06.20 kl. 16:18 Oppdatert: 09.06.20 kl. 16:49

