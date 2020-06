Hele Pedro Dos Santos’ (70) familie ble syke av covid-19. Da han oppsøkte legehjelp fikk han beskjed om å dra hjem. Urbefolkningen i Brasil er hardest rammet i landet som nå har nest flest coronadødsfall i verden. Ingen vet hvor mange av dem som er syke, eller om de kan få hjelp.

Kampen mot corona: Frykter at hele stammer kan bli utslettet

Med over 42.800 døde har Brasil nå nest flest coronadødsfall i verden. Hardest rammet er urbefolkningen, som står i fare for å bli utslettet.

Nå nettopp

Pedro Dos Santos bor i slummen i Manaus i Brasil. Han er en av to ledere for urbefolkningen som bor der.

I april ble han selv, kona, barna og barnebarna syke av covid-19. Etter å ha hatt feber i flere dager i strekk, oppsøkte Dos Santos legehjelp. Men sykepleieren mente han ville ha det bedre hjemme, uten å teste ham for coronaviruset.

Kort tid senere, ble flere i nabolaget syke med feber.

Dos Santos forteller at han tydde til medisinske planter og te laget av sikori, hvitløk og lime. Han ba for at viruset skulle forsvinne.

Etter en av naboene i slummen ble lagt inn på sykehus og døde, ble han selv redd for å oppsøke helsevesenet.

– De få som dro på sykehuset, kom aldri tilbake. Så vi ble redde, sier han.

Med støtte fra Pulitzer-senteret for kriserapportering har nyhetsbyrået AP intervjuet medlemmer av Brasils urbefolkning i Manaus. De stiller opp med sine tradisjonelle antrekk og et nytt tilbehør: Munnbind.

Rundt 30.000 medlemmer av landets urbefolkning har forlatt hjemmene sine i Amazonas for å skape seg et bedre liv i Manaus. Men under coronapandemien er hjelpen fra myndighetene nesten fraværende, skriver nyhetsbyrået AP.

Flere urfolksledere i Brasil har varslet om at hele stammer kan bli utslettet.

Gravplassene i byen fylles stadig opp, og det jobbes på spreng med å klargjøre nye. Vanda Ortega (33) jobber frivillig som sykepleier for urfolket. – I 520 år har vi kjempet for utdanning og et helsevesen som respekterer vår kultur og verdsetter våre fordedres kunnskap, sier hun.

Ortega er blitt et symbol på urbefolkningens kamp mot pandemien.

Da Brasils helseminister besøkte et sykehus i Manaus, sto hun utenfor med et skilt med «Indigenous Lives Matter». Ifølge AP snakket helseministeren aldri med henne, men hun fikk oppmerksomhet i mediene.

To måneder etter at det første tilfellet ble oppdaget i slummen, fikk urbefolkningen en egen fløy med 53 sengeplasser på sykehuset og en egen teststasjon.

Pandemien herjer i Brasil: Bli med på innsiden av feltsykehuset i Santo André

Brasils president Jair Bolsonaro har markert seg som en sterk motstander av smitteverntiltakene som er innført i landet, og har varslet gjenåpning av samfunnet.

Det skjer samtidig som landet har nettopp hatt sin verste smitteuke. Siden utbruddets start har landet aldri rapportert så mange dødsfall som i begynnelsen av denne måneden, ifølge VGs oversikt

Terezinha de Souza (45) har ansvar for å passe på den lokale klinikken på bredden av elven Taruma Acu, hvor 150 mennesker fra fem ulike etniske grupper bor sammen. Da hun selv ble syk, kom ingen for å hjelpe, forteller hun. – Hvor er menneskene som får betalt for å være her?

Som de fleste i de Souzas nabolag, ble hun selv også syk med feber, verking i kroppen og tørrhoste i slutten av mai. Hun forteller til AP at hun forsøkte å få medisinsk hjelp gjennom en WhatsApp-gruppe med helsearbeidere som er dedikert til pandemien.

– Jeg skrev i gruppen at jeg trengte hjelp. Jeg er svak, jeg kan ikke snakke, jeg kan ikke reise meg og mine folk kommer og spør meg om medisiner. Jeg kan ikke engang gi dem medisiner, sier hun til AP.

les også Brasils president kritiseres for å holde tilbake statistikk

Brasils urbefolkning består av rundt 800.000 personer, Ifølge CNN.

Tall fra Articulation of Indigenous Peoples of Brasil (APIB) viser at coronadødsfallene blant urfolk steg fra 46 til 262 i perioden 1. mai til 9. juni.

Sônia Vilacio (46) lever av kunsten, og sto plutselig uten inntekt da turistene forsvant fra Manaus. Like etter ble hun syk med feber, pustebesvær og hoste, som kunne fortelle om tegn på COVID-19. – Vi hadde ikke smertestillende og ingen penger til å kjøpe noen. Seks år gamle Ezinaldo dos Santos har på seg den tradisjonelle bekledningen til urbefolkningen Sateré Mawé, i tillegg til nytt munnbind. På maskene sine skriver de blant annet «Indigenous lives matter», og ber nå om mer omtanke og omsorg for urbefolkningen.

I en underskriftskampanje startet av Lélia og Sebastião Salgado, ber de om hjelp til å beskytte urbefolkningen fra det de mener kan bli et «folkemord», skriver The Guardian.

Stjerner som Brad Pitt, Oprah Winfrey, Madonna, Paul McCartney og over 250.000 andre har skrevet under på underskriftskampanjen, skriver avisen.

– De kan forsvinne helt ettersom de ikke har noen forutsetninger for å bekjempe covid-19, står det blant annet i brevet til underskriftskampanjen.

Publisert: 15.06.20 kl. 03:39

