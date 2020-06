RETTSMØTET: Drapssiktede Chauvin møter i retten gjennom videolink. Foto: MnDOC / X80001

Møter i retten for første gang etter George Floyds død

Eks-politimannen Derek Chauvin (44), som er siktet for drap på George Floyd, møter mandag i retten for første gang.

Oppdatert nå nettopp

Mandag kveld skal den drapssiktede politimannen Derek Chauvin møte i retten for første gang, to uker etter George Floyd døde etter politimannen presset sitt kne mot halsen hans i åtte minutter og 46 sekunder.

Drapet på Floyd har rystet en hel verden. Hundretusenvis av mennesker har tatt til gatene for demonstrere mot politivold og rasisme i alle USAs stater og store deler av verden.

Fredag møtte flere tusen opp foran den amerikanske ambassaden i Oslo og Stortinget.

Chauvin ble siktet fire dager Floyd døde, og er nå siktet for uaktsomt og grovt uaktsomt drap.

HAR DU LEST? Derek Chauvin er siktet for drap, mistet jobben og kona forlot ham: Slik lever verdens mest forhatte politimann (VG +)

De første rettsmøtet er tradisjonelt en prosedyre der for å fastsette kausjon og avtale et nytt rettsmøte. Normalt vil ikke skyldspørsmålet blir diskutert i det første rettsmøtet.

Chauvin vil ikke møte fysisk i retten, men være til stede gjennom videolink.

Samtidig som det første rettsmøtet pågår, besøker flere sørgende George Floyds åpne kiste i hans hjemby Houston. Lokale myndigheter forventer at flere tusen vil møte opp.

Ber om informasjon

Chauvin har bedt om å få innsyn i informasjon og beviser i saken mot ham, skriver nyhetsbyrået Reuters som siterer et rettsdokument. Han ber blant annet om at de som har tatt blod- og urinprøver av ham skal være til stede under rettssaken.

Ifølge nyhetsbyrået er kausjonen for Chauvin satt til 1,25 millioner dollar - det tilsvarer om lag 11,6 millioner kroner. Hans forsvarer protesterte ikke på kausjonsbeløpet.

SIKTET: Derek Chauvin (t.v.) er siktet for drap. J. Alexander Kueng, Thomas Kiernan Lane og Tou Thao er siktet for medvirkning til forsettlig drap på George Floyd. Foto: Hennepin County Sheriff's Office

De tre andre tidligere politimennene som bidro og var til stede under pågripelsen, J. Alexander Kueng, Thomas Kiernan Lane og Tou Thao, har allerede møtt i retten. De er siktet for medvirkning til drap.

Samtlige har fått kausjon på en million dollar uten betingelser og 750.000 doller med betingelser.

Lane og Kuengs forsvarsadvokater har argumentert for at de var ferske i jobben og stolte på Chauvins håndtering av situasjonen, ifølge Star Tribune.

Lanes advokat Earl Grayuttalte mandag at klienten ikke «kun stod og så på» og at han gjorde det han trodde var rett.

Lane vhadde kun vært ansatt i politiet i fire dager da han bidro i pågripelsen, ifølge advokaten til CNN.

– Han stod ikke og så på. Han holdt beina fordi «mannen» først motsatte seg pågripelsen. Nå, mens han holder beina, sier han til Chauvin: «Vel, burde vi rulle ham over? Fordi han sier han ikke kan puste. Chauvin sa nei, sier Gray.

Publisert: 08.06.20 kl. 19:50 Oppdatert: 08.06.20 kl. 20:23

Les også

Fra andre aviser