AVSLØRTE NAVN: Trump har tidligere tatt til orde for å offentliggjøre varslerens navn. Torsdag delte han navnet indirekte til egne Twitter-følgere, men slettet igjen meldingen nesten to dager senere. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump delte navnet til Ukraina-varsler på Twitter

En artikkel titulert med navnet på den anonyme varsleren i Ukraina-saken ble delt på Twitter av den amerikanske presidenten på torsdag.

Nå nettopp

Dagen etter at Donald Trump delte artikkelen, som kom fra det konservative nyhetsmagasinet Washington Examiner, «retweetet» han også en twitter-melding med navnet på varsleren til alle sine 68 millioner følgere på nettstedet.

I meldingen fremkommer det påstander om at varsleren brøt loven ved å gi falsk forklaring om telefonsamtalen som førte til etterforskning av Trumps samtaler med Ukrainas president.

Lørdag morgen har Trump fjernet «retweeten», ifølge Buzzfeed. Den opprinnelige artikkelen han delte torsdag er fortsatt tilgjengelig på nett.

Varsleren, som ifølge New York Times er en CIA-tjenestemann som tidligere har vært plassert i Det hvite hus, advarte i høst anonymt om telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij som nå har ført til at den amerikanske presidenten stilles for riksrett.

Ikke i strid med regler

Påstandene som ble lagt frem av varsleren har siden blitt bekreftet av flere uavhengige kilder innenfor amerikansk etterretning, ifølge The Guardian. Navn og bilde på varsleren skal ha sirkulert på enkelte konservative nyhetsnettsteder i flere måneder allerede, skriver avisen.

Mens Facebook tidligere har opplyst at deling av varslerens navn er i strid med deres publiseringsregler, har ikke Twitter noe lignende. En talsperson for Twitter sier til Buzzfeed at dette kun ville være tilfelle dersom personlig informasjon, som adresse og telefonnummer, blir delt med navnet.

Trump har gjennom høsten hele tiden beskrevet riksrettsprosessen som en heksejakt, og at varslerens opplysninger ikke har rot i virkeligheten.

Han har også i lengre tid tatt til orde for at varslerens navn må bli offentliggjort i amerikansk presse. Men Trump har altså valgt å ikke dele det han selv eventuelt har hatt av opplysninger om varsleren – før nå.

Varslerens advokat, Mark Zaid, uttalte til VG tidligere i høst at hans klients sikkerhet står på spill om navnet hans avsløres, og at det under visse omstendigheter dessuten vil være ulovlig.

VENTER: Demokratene og Nancy Pelosi vil ikke sende riksrettstiltalen til Senatet før premissene for rettssaken er klare. Dermed er det stillstand i riksrettsprosessen over jul. Foto: Thomas Nilsson / VG

Status quo om riksrett

Like før jul ble det kjent at Donald Trump blir den tredje amerikanske presidenten som stilles for riksrett, etter at tiltalen ble godkjent i Representantenes hus.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har foreløpig ikke villet forplikte seg til å oversende tiltalepunktene til Senatet, der den endelige avgjørelsen om riksrett vil finne sted. Årsaken er uenighet mellom Republikanere og Demokrater i Senatet om utformingen av rettssaken – særlig når det gjelder innkalling av det Demokratene mener er sentrale vitner.

Så lenge Pelosi holder tiltalen tilbake ønsker Demokratene å legge press på leder Mitch McConnell og Republikanerne i Kongressen.

Publisert: 28.12.19 kl. 18:46

