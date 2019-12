DESPERAT: Hunden Jackson ble stjålet i San Francisco forrige helg. Foto: Emilie Talermo

Amerikanske Emilie leide fly for å finne sin savnede hund

Emilie Talermo har blant annet utlovet en dusør på over 60.000 norske kroner til den som klarer å finne Jackson. Hunden ble stjålet utenfor en butikk i San Francisco forrige helg.

Nå nettopp

I tillegg leide hun også et fly som fredag fløy over byen med et banner med navnet til nettsiden hun har laget. På nettsiden ber hun innstendig om hjelp fra alle som kan ha sett noe. Hun har også opprettet en Tinder-profil for hunden.

– Jeg er bare en person, og jeg trenger virkelig hjelp til å spre ordet, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Jackson er en fem år gammel miniature Australian Shepherd med blå øyne. Rasen er en gjeterhund som ble utviklet i California på slutten av 1960-tallet.

– Han er alltid med meg. Det er virkelig ekte kjærlighet. Jeg trenger bare hjelp til å finne ham, sier hun til nyhetsbyrået med gråt i stemmen.

HJERTEKNUSER: Talermo gjør alt hun kan for å finne Jackson. Foto: Emilie Talermo

Stjålet

Jackson var bundet fast til en benk utenfor en dagligvarebutikk i byen lørdag 14.desember. Ifølge AP viser en overvåkningsvideo fra området en mann i en hettegenser som kommer gående mot hunden.

Talermo forteller at Jackson har vært med henne i tykt og tynt siden hun fikk ham da hun bodde i New York.

– De menneskene jeg har møtt i løpet av de siste årene vet hvor mye kjærlighet jeg har for denne hunden. Jeg er helt satt ut av all støtten jeg har fått, sier hun nyhetsbyrået.

Frivillige leter

Siden Jackson forsvant, har Talermo og vennene hennes delt ut flere tusen bilder av hunden. I tillegg til å utlove en dusør på 7000 amerikanske dollar, har hun også brukt 1200 dollar på å leie det private flyet. Det tilsvarer over 70.000 norske kroner.

For å få råd har kvinnen opprettet en innsamling på GoFundMe. Så langt har hun fått inn 9860 dollar, nesten 90.000 norske kroner. Talermo opplyser at overskuddet vil gå til en organisasjon som jobber med adopsjon av hjemløse hunder.

– Jo mer penger vi får inn, jo mer penger kan vi bruke på å gjøre folk oppmerksomme på at man ikke må etterlate kjæledyrene sine utendørs. Selv ikke i et trygt nabolag, sier hun.

Talermo oppfordrer også alle som har mulighet til å lete etter hunden. På sin instagram-profil legger hun blant annet ut informasjon om hvor frivillige kan møte for å få utdelt flygeblader som de kan dele ut til andre i byen.

– Julen er rett rundt hjørnet, og tanken på at et lite barn får denne nydelige hunden i gave gir meg vondt i hjertet. Både for min del, hunden sin del og barnet sin del, i tilfelle vi finner ham og må ta ham tilbake, skriver hun på Jacksons nettside.

Publisert: 22.12.19 kl. 21:16

Mer om

Flere artikler