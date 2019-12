REPUBLIKANERE: Lisa Murkowski og flertallsleder i Senatet Mitch McConnell. Foto: MARK WILSON / GETTY IMAGES

Riksrettssaken mot Trump: Republikansk senator ut mot senatslederen

Den republikanske senatoren Lisa Murkowski er bekymret over det tilsynelatende tette samarbeidet mellom Senatet og Det hvite hus i riksrettssaken mot president Donald Trump.

Etter at Representantenes hus i forrige uke stemte for å stille USAs president Donald Trump for riksrett, og dermed sende saken videre til Senatet, har det hersket full uenighet mellom de to kamrene i Kongressen om hvordan riksrettssaken skal gjennomføres.

Fortsatt er det uklart når den vil starte, hvor lang den vil bli og hva som vil skje.

Tidligere i desember – før avstemningen i Representantenes hus – sa flertallsleder i Senatet Mitch McConnell at han kom til å samarbeide tett med Det hvite hus dersom saken havnet på hans bord.

– Alt jeg foretar meg i denne saken, koordineres med Det hvite hus. Det vil ikke være noen forskjell mellom presidentens posisjon og vår posisjon når det gjelder hvordan vi skal håndtere dette, sa han til Fox News.

– Bidratt til å skape mer forvirring

Nå får han kritikk fra egne rekker:

– Helt ærlig, da jeg hørte det, ble jeg urolig, sier Alaska-senatoren Lisa Murkowski til KTTU, og la til at hun mener det bør være en viss avstand mellom Det hvite huset og Senatet når det kommer til håndteringen av riksrettssaken.

TETT SAMARBEID: Lisa Murkowski hilser på USAs president Donald Trump under en tale om endringer i skatteloven utenfor Det hvite hus i desember 2017. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– For meg betyr det at vi må ta et steg tilbake fra å være i lommen på forsvaret, og da jeg hørte hva majoritetslederen McConnell hadde sagt, tenkte jeg at det har bidratt til å skape mer forvirring rundt situasjonen, sier hun.

Det var i forrige uke at Representantenes hus stemte for å stille presidenten for riksrett, noe som bare har skjedd to ganger tidligere i USAs historie.

Stemte mot sine egne

Murkowski har også tidligere gjort opprør blant egne: Hun stemte mot Donald Trumps utnevnelse av den kontroversielle Høyesterettsdommeren Brett Kavanaugh i oktober 2018.

Til nyhetsbyrået AP sier Murkowski at riksrettsprosessen i Representantenes hus fremstår som forhastet, og at det blir opp til Senatet å fikse feil som er blitt begått. Hun sier at hun ikke har gjort seg opp en mening om hvordan hun vil stemme:

– For meg blir det galt å forhåndsdømme, enten ved å si at det ikke har skjedd noe galt, eller ved å si at han skulle vært stilt for riksrett i går. Det blir galt, slik jeg ser det, sier hun til AP.

