TRADISJON: Dronning Elizabeth poserer for kamera i forbindelse med innspillingen av juletalen hun skal holde første juledag. Foto: AP / NTB scanpix

Dronning Elizabeths juletale skaper reaksjoner – allerede før den er sendt

Et bilde fra dronningens forhåndsinnspilte juletale har fått publikum til å spekulere i hvorfor et spesifikt bilde ikke er å se på pulten hennes.

NTB

Toini Thanem

Nå nettopp

Den 93 år gamle monarkens juletale sendes som vanlig på britisk TV første juledag, men er allerede spilt inn.

Ifølge britiske medier som har sett utdrag av talen, omtaler dronningen året som snart er over, som «quite bumpy».

Mangler et familiebilde

Den angivelige uoverensstemmelsen mellom prinsene William og Harry og deres ektefeller, hertuginnene Kate og Meghan, skal være en av tingene som har preget dronningen i år.

Ifølge britiske medier skal hun være skuffet over barnebarnet Harry og hans amerikanske kone.

The Times skriver at bildet av Harry og Meghan ikke er å se blant de andre familiebildene på dronningens skrivebord når hun holder juletalen.

– Når det gjelder dronningen, så er ingenting tilfeldig, skriver avisen.

Det manglende bildet har skapt spekulasjoner i de fleste britiske tabloidavisene og på internett. Foreløpig har ikke slottet kommentert saken.

Meghan og Harry skal heller ikke delta på kongefamiliens julefeiring i Sandringham House i år, men feirer høytiden i Canada.

Archies første julehilsen: Her kan du se Meghan og Harrys julebilde fra i år

«Et humpete år»

At det har vært et kaotisk og krevende år for briter flest og for kongefamilien, er det liten tvil om.

Brexit-kaoset har ført til splittelse og krangling blant både politikere og i mange familier. Uvissheten og stadige utsettelser har vært vanskelig å forholde seg til. Men etter at De konservative med statsminister Boris Johnson i spissen fikk et solid flertall i Underhuset etter valget i midten av desember, går Storbritannia etter alt å dømme ut av EU 31. januar.

Ifølge britiske medier skal hun være skuffet over barnebarnet Harry og hans amerikanske kone.

The Times skriver at bildet av Harry og Meghan ikke er å se blant de andre familiebildene på dronningens skrivebord når hun holder juletalen.

– Når det gjelder dronningen, så er ingenting tilfeldig, skriver avisen.

Det manglende bildet har skapt spekulasjoner i de fleste britiske tabloidavisene og på internett. Foreløpig har ikke slottet kommentert saken.

Meghan og Harry skal heller ikke delta på kongefamiliens julefeiring i Sandringham House i år, men feirer høytiden i Canada.

Archies første julehilsen: Her kan du se Meghan og Harrys julebilde fra i år

«Et humpete år»

At det har vært et kaotisk og krevende år for briter flest og for kongefamilien, er det liten tvil om.

Brexit-kaoset har ført til splittelse og krangling blant både politikere og i mange familier. Uvissheten og stadige utsettelser har vært vanskelig å forholde seg til. Men etter at De konservative med statsminister Boris Johnson i spissen fikk et solid flertall i Underhuset etter valget i midten av desember, går Storbritannia etter alt å dømme ut av EU 31. januar.

Andrews skandaler

For den britiske kongefamilien har det også vært et «humpete år». Selv om dronningen kunne glede seg over å få ektemannen prins Philip (98) hjem fra sykehus på julaften, har året vært preget av flere kontroverser.

Det mest kontroversielle dreier seg om prins Andrew og hans forbindelser med den overgrepsdømte og skandaleombruste amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein, som ble funnet død på cella i sommer.

Ikke minst fikk prinsen mye kritikk etter sitt intervju med BBC der han, uten hell, forsøkte å distansere seg fra Epstein. Det endte med at prinsen sa fra seg alle sine offisielle plikter.

Publisert: 24.12.19 kl. 19:50

Mer om

Flere artikler