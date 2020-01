YTRINGSFRIHET: Jeg har opplevd manglende ytringsfrihet i Vesten, sier Bahareh Letnes. Foto: Tomm W. Christiansen

Bahare Letnes’ Insta-hyllest til Soleimani fjernet

Sosiale medier deltar i en mediekrig mellom Østen og Vesten, mener norsk-iranske Bahareh Letnes.

– Jeg publiserte innlegget i går. Da jeg våknet i dag, så jeg at det hadde blitt fjernet. Instagram mener at jeg har brutt deres retningslinjer, sier norskiraneren Bahareh Letnes.

I innlegget som ble slettet, sammenlignet hun Qasem Soleimani med norske motstandsfolk under annen verdenskrig.

– Jeg forstår veldig godt at Trump kaller deg terrorist. For vesten og USA var du en terrorist, men for millioner av mennesker i Midtøsten var du en krigshelt, skriver Letnes i posten under et bilde av Soleimani.

Innlegget til Letnes er ikke det eneste som har blitt fjernet de siste dagene. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mehr har Instagram fjernet en rekke innlegg om den kontroversielle iranske generalen.

Ifølge The Telegraph hadde Soleimani tidligere en instagramkonto som spottet den amerikanske presidenten, men denne ble stengt i april. Det samme gjaldt kontoene til flere andre iranske militære, ifølge avisen. Dette skjedde dagen etter at Irans revolusjonsgarde ble regnet som en terrororganisasjon av USA, ifølge Al Arabiya.

FJERNET: Letnes skrev dette på Instagram om at innlegget hennes om Soleimani ble fjernet. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Som i Iran

Letnes ser på Instagrams handlinger som en del av en informasjonskamp.

– Jeg mener at det er en mediekrig mellom Østen og Vesten, og det er også en sosiale medier-krig. Instagram, Facebook og Twitter er amerikanske, og kan styre dette som de vil. Når USA truer det iranske folket, blir det ikke slettet, sier hun.

Letnes mener dette vil påvirke hvordan iranere i eksil ser på ytringsfrihet og sensur i Vesten.

– Iran blir kritisert for mangel på ytringsfrihet, men jeg har opplevd manglende ytringsfrihet i Vesten. Jeg opplever det samme her som i Iran, sier hun.

HYLLER: Letnes sammenlignet Qasem Soleimani med norske motstandsfolk. Foto: Skjermdump fra Instagram

Publisert: 06.01.20 kl. 19:49

