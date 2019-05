TOPPMØTE OM TERROR: Ingen andre terrorangrep globalt ligner hverandre mer enn terroren i Norge i 2011, og på New Zealand for to måneder siden. Onsdag møtte Erna Solberg sin kollega fra New Zealand, Jacinda Ardern i Paris. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

Erna Solberg på toppmøte i Paris: Slik skal terror-spredning på nett stoppes

PARIS (VG) Sosiale medier må ta et større ansvar for det som publiseres der, mener statsminister Erna Solberg (H). Hun ber Facebook og de store aktørene slå hardere ned på spredning av terror-materiale.

Nå nettopp







– Med sin avanserte teknologi må de hindre spredning av terrorhandlinger og bilder fra terrorhandlinger på terroristenes premisser, sier Solberg til norsk presse i Paris.

Solberg sier at hun om kort tid også vil invitere de store mediehusene for å snakke med dem om hvordan terror dekkes, men er klar på at hun ikke vil legge seg inn i pressens selvregulering.

Hun er invitert av New Zealands statsminister Jacinda Ardern og Frankrikes president Emmanuel Macron til toppmøtet om «Appellen fra Christchurch».

I en slutterklæring fra møtet sier deltagerne, blant dem den norske regjeringen og de store tech-selskapene, at de må forhindre spredning «før skaden har skjedd»

Bakgrunnen er terrorangrepet i den newzealandske byen 15. mars, da den mistenkte gjerningsmannen skjøt og drepte 51 mennesker i to moskeer. Han hadde montert et webkamera på hodet og sørget for at hele terrorangrepet ble sendt direkte på Facebook Live.

les også Sendte terrorangrepet i New Zealand direkte på Facebook. Nå tar statsministeren grep

Global kampanje

Statsminister Ardern har oppfordret til en global kampanje mot spredning av terror, og onsdag satt flere regjeringssjefer sammen med topper fra selskaper som Facebook, Twitter, YouTube, Google og Wikimedia sammen i Paris for å diskutere tiltak.

Selskapene blir nå avkrevd en tettere overvåkning, med sine algoritmer, slik at terrorrelatert materiale blir stoppet fra spredning i sosiale medier.

– Disse selskapene er globale. Det vanskelige er å forfølge det som vi anser ulovlig i en global verden, og det skjer på internett. Det vi må prøve å stoppe er alt som handler om spredning og rekruttering, og da er det bra at selskapene er med i diskusjonen, sier Erna Solberg .

Selskapene som deltok i Paris har for sin del forpliktet seg til å samarbeide om nye verktøy som raskt kan finne og fjerne ekstremistisk innhold, som å dele data med oppfordring til vold eller levende bilder.

Minefelt

Samtidig innrømmer Solberg at dette er et minefelt og en vanskelig balansegang:

– Et terrorangrep er ikke en ytring, men et terrorangrep. Men hvor mye skal myndighetene regulere i koblingen mot ytringsfriheten, og hvordan sikrer man ytringsfrihet? Reell nyhetsformidling må kunne skje, man må ikke lage regler for sensur, sier Solberg.

PARIS-BESØK: Frankrikes president Emmanuel Macron ønsket statsminister Erna Solberg velkommen til Elysee-palasset i Paris onsdag ettermiddag. Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Møtte Macron

Før toppmøtet i Paris forklarte Solberg hvordan det norske systemet med pressens selvjustis fungerer:

– Jeg har fortalt både Macron og den newzealandske statsministeren at i Norge har vi et system som fungerer godt med Pressens Faglige Utvalg og med pressens egen etiske og moralske grensesetting, og at vår oppfølging vil skje utenfor rammen av det som er pressens selvregulering, sier hun.

Utestengt

Før møtet i Paris erklærte Facebook at personer som har brutt Facebooks regler, fra i dag av bli nektet å bruke Facebook Live til direktesendinger.

Tjenesten vil bli sperret umiddelbart ved alvorlige regelbrudd, for eksempel hvis en bruker lenker til en uttalelse fra en terrorgruppe uten at dette settes i kontekst. Sperringen vil være tidsbegrenset, ifølge NTB.

– Det er i alle fall en begynnelse. Facebook vil ikke finne ut om du registrerer en ny konto under et annet navn. Men samtidig har Facebook avansert lesing av IP-adresser og logaritmer. De kan gjøre mer maskinelt enn vi liker å vite. Så får vi se om det virker. Men folk må selv være våkne. Og tenke over at de som sprer en video går egentlig terroristenes ærend, sier Solberg til VG.

PS: Artikkelforfatteren er politisk reporter i VG, men også leder i Pressens Faglige Utvalg.

Publisert: 15.05.19 kl. 20:30