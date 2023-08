KOMMER NÆRMERE: Slik beveger «Idalia» seg mot Mexicogolfen og Florida tirsdag.

Orkanen «Idalia» øker i styrke: − Livstruende storm på vei

Ekstremvær fortsetter å prege hverdagen til folk rundt omkring i verden. De neste dagene herjer orkanen «Idalia» på østkysten av USA.

Kortversjonen Orkanen «Idalia» truer østkysten av USA, og er ventet å slå inn over Florida onsdag.

«Idalia» har vokst seg sterkere og er nå på kategori tre, noe som innebærer vindstyrker opp mot 35 meter per sekund. Det kan føre til store ødeleggelser på bygninger og naturen.

Florida Keys, øyrekken sør for Miami, er spesielt utsatt. Vis mer

Spesielt Florida er ventet å bli hardt rammet av orkanen. Flere amerikanske medier melder at «Idalia» treffer østkysten for alvor onsdag.

Orkanen har vokst seg sterkere utover tirsdagen og er ventet å justere seg opp til «kategori tre kategori treEn kategori som brukes for "store orkaner" i USA. Skalaen har fem nivåer, hvor fem er det høyeste. Orkanene innenfor kategori tre har en styrke på 111 mph til 129 mph, ifølge CNN. Det tilsvarer en vindstyrke på mellom 31 og 35 meter i sekundet.» før den treffer land.

Det betyr at vindstyrken kan bli opp mot 35 meter i sekundet, boliger og bygninger kan få store skader og trær kan bli revet opp, ifølge CNN.

Den amerikanske kystvakten har varslet millioner av innbyggere langs golfkysten om hva som er i vente. President Joe Biden har erklært krisetilstand for delstaten med i overkant av 21 millioner innbyggere.

Info Orkaner Orkan er den sterkeste av alle vindkategorier.

Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig.

Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 kilometer og 500 kilometer. I orkanens øye kan det være helt vindstille.

I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet.

Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen. De ulike orkanstyrkene: En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet.

Kategori 2: 42,5-48,9 m/s.

Kategori 3: 50-57,9 m/s.

Kategori 4: 58-68,9 m/s.

Kategori 5: Over 69 m/s. Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB Vis mer

Forsvarsdepartementet har uttalt at 3000 personer fra nasjonalgarden allerede er mobilisert i forkant av orkanen, mens de resterende 1800 er på vei.

– Avdelingen er klar til å hjelpe staten Florida, FEMA FEMAFederal Emergency Management Agency (FEMA) er et byrå innen det amerikanske sikkerhetsdepartementet, som har som ansvar å koordinere responsen på katastrofer, både naturlige og menneskeskapte. og statlige og lokale tjenestemenn i et hvert gjenopprettingstiltak som er nødvendig, sa pressesekretær i Pentagon, Sabrina Singh.

Administrator i FEMA, Deanne Criswell, forklarer at den føderal innsatsen i Florida allerede i forkant av orkanen «Idalia» hadde klargjort arbeidere, utstyr og ressurser, i områder som sannsynligvis ville bli berørt av stormen.

Se orkanen filmet fra den internasjonale romstasjonen:

Ber folk om å forberede seg

NBC News skriver tirsdag ettermiddag at NWS NWSNational Weather Service., tilsvarende Meteorologisk institutt i Norge, ber beboere i Key West om å opptre varsomt i trafikken grunnet sterk vind. Flere beboere ved kysten av Florida er også evakuert.

Idalia har allerede ført til kraftig nedbør og fare for oversvømmelser og jordskred vest på Cuba. Den er ventet å dreie mot nord-nordvest og nå vestkysten av Florida onsdag.

Beboere i Florida har fylt opp sandsekker og er evakuert fra boliger i lavtliggende områder langs Golfkysten.

– Dere bør bli ferdige med forberedelsene i kveld eller senest tirsdag morgen, skrev den nasjonale værvarslingstjenesten NWS på X/Twitter mandag.

Byene langs Florida Keys, som er en rekke tropiske øyer sør for Miami, er spesielt utsatt for den kommende orkanen.

Floridas guvernør Ron DeSantis advarte tirsdag innbyggerne om at innlandsfylker også vil merke virkningene av orkanen «Idalia».

– Denne stormen kommer til å påvirke innlandsfylker, og spesielt i Nord-Florida kommer man til å se betydelige innvirkninger, sa DeSantis i en stormbriefing tirsdag, etter at den sørlige delen av staten allerede begynte å merke stormens virkninger.

1 / 2 FORBEREDER SEG: Florida-innbyggerne forbereder seg på orkanen. Her fylles sandsekkene opp i byen Pinellas Park. GJRØ SEG KLAR: Også i Cedar Key gjør de seg klar for hva som er i vente. forrige neste fullskjerm FORBEREDER SEG: Florida-innbyggerne forbereder seg på orkanen. Her fylles sandsekkene opp i byen Pinellas Park.

Forventer store ødeleggelser

Meteorolog for ekstremvær, Reed Timmer, sier i en nyhetsoppdatering på X/Twitter for AccuWeather at beboere på vestkysten må være forberedt på store ødeleggelser.

– Broer vil trolig bli ødelagt. En livstruende storm er på vei hit, sier Timmer, som rapporterer fra øya Cedar Key i Florida.

– En tsunami-lignende «vegg» av vann, med bølger på toppen, er ventet inn her. Det er derfor ødeleggelsene kan bli så store, sier han videre.

Rundt 900 innbyggere på øya har fått beskjed om at de må evakuere.

– Ett ord: Dra. Det er ikke noe å diskutere, sier den lokale politisjefen Sue Colson til NBC.

EVAKUERINGSORDRE: Rundt 900 innbyggere på øya Cedar Key må forlate hjemmene sine.

South Carolina-guvernør Henry McMaster har utstedt unntakstilstand for staten, for å forberede seg på potensielle skader fra orkanen Idalia.

– Folk i lavtliggende områder, og områder som normalt er utsatt for flom, bør ha en plan for hvor de skal dra hvis forholdene blir utrygge for å bo i hjemmene sine, sier McMaster.

Orkanen har ført til evakueringer i lavtliggende kystområder, som forventes å bli kraftig påvirket når stormen rammer delstaten onsdag.

Over 500 flyreiser, inn og ut av USA, har blitt kansellert så langt i dag, som følge av orkanen Idalias påvirkning.

Se livebilder av «Idalia» fra verdensrommet under:

