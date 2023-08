Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

Wagner-sjef Prigozjin skal være i Afrika

En video som florerer på sosiale medier skal vise Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i Afrika.

Saken oppdateres

Videoen viser Prigozjin ikledd militært utstyr, stående på en slette i det som skal være et sted i Afrika. I videoen taler Wagner WagnerWagner-gruppen er et privat, militært selskap, og består av leiesoldater som kjemper på Russlands side i Ukraina-krigen.-sjefen direkte til kamera, i tillegg til å posere med et skytevåpen.

Britiske Sky News skriver at videoen har dukket opp på en Telegram-konto med tilknytning til Wagner-gruppen, og at videoen også har blitt delt av russiske medier.

Dette er første gangen Prigozjin kan sees i tydelige bilder siden det korte Wagner-opprøret i Russland i sommer. I juli ble han angivelig avbildet i Belarus.

Ifølge Sky News sier Prigozjin i videoen at Wagner-gruppen jobber videre og gjennomfører operasjoner som gjør Russland sterkere på alle kontinenter.

Han sier at planen hans er å gjøre Afrika «enda friere» og å bringe «rettferdighet og lykke til det afrikanske folket», skriver Sky News.