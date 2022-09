SELFIE: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide utenfor FNs hovedkvarter. Bak ham renner East River før Long Island City stiger opp på andre siden.

Sterk uenighet før klimatoppmøte: − Har skapt en viss bitterhet

NEW YORK (VG) Det brygger opp til et slag om klimaerstatning for «tap og skade» i utviklingsland. Danmark er nå først i verden med å bla opp – mens Norge veier sine ord.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dette blir en stor og vanskelig diskusjon, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Han må etter hvert ta av seg dressjakken under den glødende sola over FNs kvartaler i New York.

Det er et lite offer sammenlignet med konsekvensene av klimaendringene som generalsekretær António Guterres beskrev i sin åpningstale under FNs generalforsamling tirsdag.

Guterres sa at «forurensere må betale».

Han tok til orde for at rike land nå må skattlegge milliardfortjenestene til olje- og gasselskaper som følge av energimangelen i Europa.

Pengene burde sendes til fattigere land som rammes av klimaendringenes ødeleggelser – som erstatning for den påførte skaden.

RITUAL: Norges ministre stilte tirsdag morgen opp for den tradisjonsrike avbildningen i Manhattans gater, på vei fra hotellet til FNs hovedkvarter.

– Akutte problemer

– Det er en stor diskusjon i klimaforhandlingene om det man kaller «tap og skade», sier Barth Eide.

Tap og skade defineres gjerne som konsekvenser av klimaforandringene, som man ikke lenger kan unngå ved stoppe nye utslipp eller ved hjelp av tilpasninger – som diker mot høyere havnivå.

Det har vært et tema siden toppmøtet i 2009, men har den sistet tiden begynt å tilspisse seg.

Barth Eide kaller det en «ganske stor uenighet» mellom land i nord og land i sør.

– Vi merket det i Glasgow for ett år siden, sier han.

Siden har det økt i styrke.

– Det er en nå oppfatning blant land i sør at rike land har blitt veldig opptatt av sine akutte problemer knyttet til krigen i Ukraina og at man derfor har mistet fokus på å hjelpe landene i sør. Det har skapt en viss bitterhet, forklarer klima- og miljøministeren.

TORDENTALE: FNs generalsekretær António Guterres la lite imellom da han tirsdag beskrev den globale situasjonen rundt sikkerhet, tilgang på mat, klima og demokrati.

– Uendelige diskusjoner

– Det er på høyt tid å bevege seg forbi uendelige diskusjoner. Sårbare land trenger meningsfull handling, sa Guterres under talen.

– «Tap og skade» skjer nå, skader mennesker og økonomier nå, og må bli adressert nå, fra og med COP27. Dette er et fundamentalt spørsmål om klimarettferdighet, fortsatte han.

Parallelt med den massive økningen i krigsinntekter for selskaper som driver med fossil energi, slik som statseide Equinor, har 2022 brakt grufulle påminnere om hva klimaendringer betyr i praksis – med hetebølger, tørke og flommen i Pakistan.

Kravet fra Guterres og land i sør er at de rike landene ser sitt erstatningsansvar for disse skadene.

I tillegg kommer klimatilpasninger fattigere økonomier tvinges til å gjøre.

For eksempel på grunn av økende vannbestand, jord som ikke lar seg dyrke lenger eller fiskebestander som forsvinner til kaldere havområder.

LYTTING: Utenriksminister Anniken Huitfeldt, statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide bak Støre – i FN-salen hvor generalforsamlingen finner sted denne uken.

Oppspill til klimatoppmøte

Likevel kvier vestlige land seg for å sette av penger til «tap og skade», i praksis en klimaerstatning til landene som merker konsekvensene av tiår med utslipp fra de rike, fossildrevne økonomiene.

Årsaken er en frykt for at det vil bli sett på som en erkjennelse av juridisk ansvar for klimaendringene som rammer land i sør – med påfølgende enorme søksmål.

Barth Eide mener Guterres tok opp dette nå for å berede grunnen for klimatoppmøtet COP27, som skal være i Egypt i november – et kontinent som er spesielt hardt rammet.

– Dette er ett av de uavklarte agendapunktene, sier Barth Eide.

– Alle er enige om at dette er viktig, men er det et juridisk ansvar som følger av historiske utslipp eller er det et normativt argument for at man må ta i litt mer? sier han.

Danmark først ut – USA holder igjen

USA står fremst blant landene som holder igjen når det gjelder tap og skade-erstatning til utviklingsland.

– Vi er alltid oppmerksomme på spørsmålet om juridisk ansvar, sa John F. Kerry, USAs klimautsending under klimatoppmøtet i Glasgow i fjor.

Etter Guterres sin tale i FN annonserte Danmark, at de som første land ville gi 100 millioner danske kroner til tap og skade-formål.

Skottland, klimatoppmøtets vert i fjor, lovet symbolske én million pund for å få ballen til å rulle.

– Det er hamrende urettferdig at verdens fattigste skal lide mest under konsekvensene av de klimaforandringene, som de selv har bidratt minst til, sier den danske utviklingsministeren Flemming Møller Mortensen.

Les også Oljekamp på tundraen NUIQSUT (VG) President Joe Biden lovet å beskytte Alaskas villmark. Nå har han bestemt seg for å forsvare et…

«Klimafinansiering»

Hvor står Norge i spørsmålet om «tap og skade»?

Målet i Parisavtalen var 100 milliarder årlig fra industrialiserte land til utviklingsland årlig innen 2020, noe som ikke ble innfridd.

Norge skal gå fra syv til 14 milliarder årlig innen 2026 i såkalt klimafinansiering, men Barth Eide vil ikke bruke begrepet «tap og skade».

– Det er ikke noe vanntett skille mellom klimafinansiering og «tap og skade» foreløpig. Så lenge «tap og skade» ikke er endelig definert i forhandlingene, er det opp til giverlandet å bestemme hva man kaller bistanden, forklarer ministeren.

Spørsmålet blir derfor om Danmarks pressemelding tirsdag er symbolpolitikk.

– Vi har ikke brukt «tap og skade»- begrepet på vår klimabistand, men innholdsmessig har Norge lenge drevet klimabistand på tilsvarende felt som det Danmark nå beskriver som tap og skade, fortsetter han.

INTERNASJONAL: Jonas Gahr Støre er denne uken i New York for å overvære FNs generalforsamling – i tillegg til en lang rekke møter og sidearrangementer.

Støre: Urovekkende stemning

– Juridisk er dette kommet ganske kort, og jeg vet ikke om det er riktig der å bruke kreftene. Moralsk er svaret at vi er nødt til å få gjennomført de målene vi har satt oss i Parisavtalen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Klarer vestlige land før klimatoppmøte å ta innover seg at Ukraina er en kortsiktig krise sammenlignet med klimakrisen?

– Ikke godt nok, svarer Støre, og viser til de brutte løftene fra Paris.

– Dette er en av de urovekkende stemningene på dette møtet – og jeg har vært på mange av disse generalforsamlingene – at det globale sør føler at med Ukraina og pandemien, så har de rike landene fått nok med seg selv, sier Støre.