ET KYSS FARVEL: En ung russisk mann kysser kjæresten farvel i byen Yakutsk, etter å ha blitt innkalt til hæren.

Den russiske mobiliseringen: Treningen får slakt

Russland driver en desperat jakt på nye soldater til krigen i Ukraina. Men eksperter har liten tro på at disse soldatene vil få fullverdig trening.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Denne uken ble det klart at Russland skal trappe opp krigen i Ukraina. Minst 300.000 nye soldater skal sendes til Ukraina, over dobbelt så mange som er der nå.

Effekten av den såkalte «delvise mobiliseringen» er allerede i gang: Fra fattige områder i Russland busses gamle veteraner og unge reservister til treningssentre.

Man hva slags opplæring får disse soldatene, som med tvang og strenge lover trues til krigen?

Amerikanske Mark Hertling, pensjonert generalløytnant og tidligere kommandør for amerikanske hærstyrker i Europa, slakter opptreningssentre for russiske soldater.

– Jeg fikk se både grunntrening og trening i enheter i Russland. Det var elendig, skriver Hertling i en 12 punkts tråd på Twitter.

Var på innsiden

Hertling var kommandør i Europa i 2011-2012, da forholdet mellom USA og Russland var mye bedre enn i dag. Derfor fikk han to ganger besøke opptreningssentre for russiske soldater.

Han har sammenlignet det han så der med sin erfaring fra et tidligere oppdrag, nemlig ansvaret for all trening av amerikanske soldater fra 2009–2011.

Hertling beskriver russiske soldater som ble «gjort kjent med» våpnene, snarere enn reell kvalifisering.

Soldatenes trening inneholdt kun elementær opplæring i førstehjelp.

Simulering av kampsituasjoner ble droppet, fordi de ikke ville slite ut utstyr.

Hans hovedpoeng er at det vil ta lang tid, minst flere måneder, dersom man skal gi soldatene skikkelig opptrening.

ØVELSE: Russiske soldater bærer utstyr under en militærøvelse i begynnelsen av september.

Den pensjonerte toppoffiseren viser til at USA med 26 ulike treningssentre og en befolkning på 344 millioner, i snitt trener rundt 150.000 soldater årlig.

Hvordan skal Russland, 144 millioner mennesker, men kun ett senter for grunntrening, klarer å gjøre 300.000 soldater klare til kamp på kort tid, spør Hertling.

Han peker mot en mulig russisk løsning: I opptrappingen til krigen, rekrutterte den russiske hæren soldater som kun fikk litt over en ukes opptrening før de ble sendt til fronten, har det uavhengige mediet The Moscow Times skrevet.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, sier til VG at de russiske bataljonene i Ukraina har et skrikende behov for nytt personell.

– Det vil trolig være veldig fristende å sende veteraner og de som nylig avtjente verneplikt rett til fronten for å fylle hull, sier Røseth.

PÅGREPET: En demonstrant mot krigen pågripes i Moskva denne uken. Flere av dem som demonstrerte mot krigen, er blitt tvunget til å la seg verve.

Det vil i så fall være en dårlig strategi, mener den norske eksperten.

– Ved en mobilisering så man ta en vurdering på hvor lenge det er siden de som kalles inn avtjente verneplikt, og hva de eventuelt fortsatt behersker. Vi vet at det har vært store problemer med trening og vedlikehold av reservister i Russland, sier Røseth.

Han mener det trolig trengs fire til seks måneder før man kunne dannet nye, stridsdyktige enheter basert på mobiliseringen som nå gjennomføres.

Men så god tid har ikke Putin-regimet, som er under voldsomt press etter å ha gått på flere nederlag.

– Man må anta at rekrutteringskontorene Russland har opprettet etter invasjonen vil bli brukt til å organisere mobiliseringen. Det er et stort arbeid. De skal samles, transporteres, trenes, utstyres, plasseres i enheter med offiserer og spesialiseres i våpengrener.

UTSTYRSMANGEL: Russiske soldater under en øvelse. Den russiske hæren er dårlig utstyrt.

Da unge trakasseres

Tidligere generalløytnant Mark Hertling påpeker i sin gjennomgang at den russiske hæren har store problemer med trakassering, noe også The Moscow Times har avdekket.

– Dette er godt kjent, og kalles «bestefar-regimet»: De eldre plager de unge på en måte som er satt i system. Det har ført til at det å avtjene verneplikt er veldig upopulært, sier Røseth.

Røseths danske kollega, Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet, sier til VG at han tror det vil ta lang tid før de russiske soldatene er kampklare.

– Ut fra det vi hører, er det ingen militær logikk i måten de finner 300.000 mann på, sier han.

– Hva mener du med det?

– Hvis meningen var å få en god militær effekt, så måtte de velge ut soldater som nettopp er ferdig med verneplikten og som fortsatt husker hvordan det er å være soldat og har den nødvendig opplæring.

– I stedet innkaller de folk som har demonstrert mot mobiliseringen og minoriteter som bor nær Mongolia. De blir utskrevet i et stort antall. De som har penger og kjenner noen derimot, vil nok betale seg ut fra å bli utskrevet, på samme måte som vi så i USA under Vietnamkrigen.

– Så hvordan velges soldatene ut?

– Det er altså ikke de som har best militære forutsetninger som blir valgt ut for å kjempe, men de som gir minst innenrikspolitisk bråk.

Peter Viggo Jakobsen fastslår samtidig at russerne er presset tidsmessig.

– Derfor tror jeg det er dårlige soldater som kommer til å bli sendt til fronten. Og når en ser hvor dårlig Russland har håndtert logistikk og forsyninger helt siden februar, så er jeg tvilende til hvor effektiv denne mobiliseringen blir.

– Det vil ta lang tid før disse soldatene er oppe og står. Det blir ikke gode enheter av det. Jeg tror ikke på full effekt før på nyåret.