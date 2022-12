SKANDALE: Etterforskningen mot politisjef i Stockholm, Mats Löfving, åpnes på nytt etter nye anklager.

Politiskandale i Sverige: Politisjef etterforskes for bindinger

Stockholms politisjef granskes etter at han egenhendig skal ha ansatt Linda Staaf som landets etterretningssjef. Deretter innledet han et forhold til henne.

Den siste tiden har en politiskandale herjet i Sverige.

Fredag avslørte den svenske avisen Ekspressen at nåværende politisjef i Stockholm, Mats Löfving, egenhendig ansatte Linda Staaf som nasjonal etterretningssjef.

Deretter innledet han et forhold med henne, skriver avisen. Staaf bekrefter til avisen at de i en periode hadde et forhold.

Dette skjedde i 2015 da Löfving var sjef for politiets nasjonale operative avdeling (NOA). Etterretningsenheten ligger under denne avdelingen.

Ekspressen skriver at 21 andre med lang politierfaring søkte på stillingen som etterretningssjef, men at Staaf ikke hadde noen politierfaring.

– Mats Löfving har gitt fordeler til en person han har hatt et forhold til, sier politiforsker Stefan Holgersson til avisen.

Löfving har ikke ønsket å kommentere saken, skriver avisen.

GROVE ANKLAGER: Linda Staaf (t.v.) og Mats Löfving (t.h.) under en felles pressekonferanse i 2019, som handlet om politiets arbeid mot grov vold.

Löfving har tidligere vært under intern etterforskning for mistanke om bindinger.

Nå åpner den svenske spesialenheten saken på nytt.

– Jeg kommer til å se på dette på nytt nå som det har kommet ny informasjon. Det vi tidligere har hentet inn, må sees på i et nytt lys, sier visestatsadvokat Bengt Åsbäck til Aftonbladet.

Det kom frem uklarheter rundt ansettelsen i en rapport, noe som var årsaken til at spesialenheten begynte å se på saken, ifølge Åsbäck.

Aftonbladet skriver at Löfving ikke har besvart deres henvendelser.

ETTERRETNINGSSJEF: Linda Staaf under et pressemøte i fjor.

Selv kaller Linda Staaf saken for en «svertekampanje» til Dagens Nyheter.

– Mange menn takler ikke at en kvinne får makt og innflytelse i en mannsdominert bransje, sa Linda Staaf til Dagens Nyheter fredag.

Hun mener hennes politierfaring har blitt nedvurdert.

Mats Löfving ble i 2021 anmeldt av politiets sikkerhetssjef Ari Stensman. Da for mistanker om at han skal ha utsatt Staaf for kvinnerettsbrudd, forfølgelse og overgrep.

ÅPNER ETTERFORSKNING: Visestatsadvokat Bengt Åsbäck sier han nå vil se på saken på nytt.

Staff hevder selv at Löfving har utsatt henne for «respektløs oppførsel», men avviser mistankene.

– Jeg har ikke blitt utsatt for noe. Derimot har oppførselen vært respektløs, noe som har bekymret meg og som jeg til slutt valgte å snakke med sikkerhetssjefen om, sier hun til DN.

På nyåret slutter hun i jobben som etterretningssjef for å jobbe i justisdepartementets politiavdeling.