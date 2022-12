PATRIOT: En Patriot-missil avfyrt under en øvelse i Taiwan.

Ukraina kan få avansert missilforsvarssystem: − Mye vanskeligere for Russland

USA sluttfører nå planene om å sende Patriot-missilforsvarssystemet til Ukraina, ifølge amerikanske regjeringskilder.

Biden-administrasjonen skal være i ferd med å sluttføre planene om å sende Patriot-missilforsvarssystemet til Ukraina. Avgjørelsen kan bli klar denne uken, ifølge tre amerikanske tjenestemenn CNN har snakket med.

Pentagons plan må fortsatt godkjennes av forsvarsminister Lloyd Austin før den sendes til president Joe Biden for hans signatur.

Det er ventet at Biden vil godkjenne planen, ifølge kildene.

Russland har siden oktober utført en rekke missil- og drone angrep mot Ukraina, for å ødelegge viktig infrastruktur over hele landet.

Ukraina har derfor bedt USA om å få det avanserte langdistanse luftforsvarssystemet Patriot som er svært effektivt til å avskjære ballistiske missiler og kryssermissiler.

Norge og USA har hittil bidratt med å sende NASAMS-systemet til Ukraina. Det er et avansert luftforsvarssystem med en rekkevidde på opptil 30 kilometer, som kan betjene mål opptil 70.000 fot. Nasams produseres i samarbeid mellom amerikanske Raytheon og norske Kongsberg Defence and Aerospace.

ØDELAGT INFRASTRUKTUR: I Mykolajiv møter VG mennesker som hver dag lever med konsekvensene av russiske luftangrep. Her henter innbyggere vann i en mørklagt by.

Et liv i mørket

VG er nå til stede i Mykolajiv, en by i Sør-Ukraina som i månedsvis har kjent på konsekvensene av kontinuerlige russiske missilangrep.

Det er disse angrepene som nye og kraftigere luftvern er ment å beskytte mot. Tirsdag gikk luftalarmen igjen da russiske jagerfly var sett på vingene. Det viste seg å være en falsk alarm. Men innbyggerne lever allerede med resultatet fra tidligere russiske luftangrep.

Vannforsyningen er helt ødelagt, noe som gjør at innbyggerne må hente drikkevann fra store beholdere som er utplassert rundt om i byen.

– Hver eneste dag i tre måneder har vi måttet komme hit for å hente drikkevann, forteller Alexandra (20) til VG mens hun fyller opp plastdunker med vann.

Det gjør de i stummende mørke.

Russerne har systematisk angrepet strømforsyninger over hele landet ved hjelp av billige iranske droner og russiske missiler. Det har gjort livet vanskelig i regionhovedstaden.

Men Alexandra og hennes to romkamerater valgte å ikke flykte.

– Vi hadde tro på seier, derfor ble vi, sier hun.

INGEN VANN I SPRINGEN: En mann fyller vann i en bøtte i Mykolajiv i sørlige Ukraina denne uken.

Ståle Ulriksen, forsker ved NUPI og Sjøkrigsskolen mener Patriot missilsystemet vil være et viktig bidrag til Ukrainas forsvar.

– De har allerede fått det norsk-amerikanske Nasams-systemet, men det er ikke nok til å beskytte byer og viktig infrastruktur i landet, sier Ulriksen.

En fordel med Patriot er at den har lengre rekkevidde enn Nasams, sier han.

– Patriot-batteriene vil kunne plasseres lenger unna og gjøre det mye vanskeligere for Russland å avfyre missiler inn i Ukraina, selv om de ligger godt inne på russisk side, sier forskeren.

FORSKER: Ståle Ulriksen er høyskolelektor ved Sjøkrigsskolen.

Hvor viktig Patriot-systemet kan bli, avhenger av hvor mange batterier og missiler ukrainerne får fra USA.

Ulriksen mener det gjenstår to vesentlige våpen, for at Ukraina skal lykkes i krigen.

– Nå som de får et effektivt rakettforsvar, er det bare vestlige tanks og vestlige jagerfly som mangler, sier han.

Dersom vestlige land skulle bidra med det, vil det utgjøre en stor forskjell, spesielt i de flate områdene, lavslettene i sør, ifølge Ulriksen.

NASAMS: Ukrainske styrker har brukt det norsk-amerikanske missilsystemet mot russiske raketter.

– Meget godt egnet

Det er ennå ikke klart hvor mange systemer det er planer om å sende. Et Patriot-system inkluderer en radar som oppdager og sporer mål, datamaskiner, en kontrollstasjon og opptil åtte utskytningsramper, som hver er utstyrt med fire armerte missiler.

– De vil være meget godt egnet til å ta seg av rekke forsvarsutfordringer ukrainerne har nå. Spesielt dersom russerne bruker kortdistanseraketter fra Iran, sier Alexander Vindman, general og Ukraina-ekspert til Reuters.

Straks planen er godkjent, vil missilsystemet sendes raskt i løpet av de kommende dagene, og ukrainske soldater vil bli opplært til å bruke dem ved en amerikansk base i Tyskland.