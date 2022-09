UBERSJÅFJØR: Jorge Baldino (55) slipper heldigvis Tampas brennhete leiemarked, ettersom han eier egen bolig. Men han jobber 12 timersskift som drosjesjåfør hele uken uten å få endene til å møtes nok til at han kan stå over matkøer i Tampa.

USAs prisvekst sender folk ut i matkø: − Det føles skamfullt

TAMPA (VG) Med over elleve prosent har denne Florida-byen USAs verste inflasjon. Folket strømmer til gratis matutdelinger – og pantelåneren.

– Det har gjort vondt i økonomien min lenge, men jeg utsatte dette i lang tid. Det føles skamfullt, sier Jorge Baldino (55).

Til vanlig kjører han Uber – drosje – i 12-timersskift.

Nå sitter han i kø en time eller to utenfor kirken La Senda Antiqua i Tampa i Florida for å motta en boks med gratis matvarer.

– Problemet er at jeg tjener mer penger enn før, men pengene er verdiløse. Jeg tjente mindre penger før, men jeg levde et bedre liv. Alt er så dyrt nå, sier Baldino.

BILKØ: Bilkøen former seg grytidlig om morgenen før kirken La Senda Antiqua i Tampa åpner for utlevering av en kasse matvarer per bil midt på dagen – en gang i uken.

Verste by i USA

Hele den vestlige verden sukker og stønner over brutal prisstigning i kjølvannet av president Vladimir Putins invasjon av Ukraina.

Energi er blant de største driverne av prisveksten. Men matvarer og leiepriser har også skutt til himmels – i USA, som i Europa og Norge.

Verst av alle steder er det i Tampa, midt i Florida. Mens den gjennomsnittlige prisveksten i USA var på 8,5 prosent i juli, var den på 11,2 prosent i Tampa.

Generelt er inflasjonen høyere i de stekende varme sørlige statene, hvor avhengigheten av bil og aircondition er høyere enn andre steder i USA.

Florida er også blant landets hurtigst voksende delstater. Over 200.000 fant veien hit i fjor, mange av dem eldre og bemidlede.

Det har skapt en boligkrise med galopperende priser i Tampa, spesielt på leiemarkedet.

HANDLETUR: Alenemoren Jessica med barna sine Dominic og Angel. Moren Maria var også med. Hun må nå gjøre harde valg i møte med økte matpriser.

Fem kroner egget

– Alt går opp. Det er blitt så dyrt. Helt latterlig, sier Jessica, som foretrekker ikke å bli omtalt med etternavn.

Med barna Dominic og Angel, samt moren Maria, har de akkurat gjort unna en handletur på en Walmart i Tampa.

Livet har brått blitt annerledes for alenemoren, som også står utenfor arbeidsmarkedet.

– Jeg pleide å ta ungene mine ut på turer i helgene, men på grunn av de høye bensinprisene kan vi ikke det lenger, sier Jessica.

På matbutikken, som nå, står hun over favorittmerket på ulike varer, og tar noe billigere.

– Egg! sier moren.

For et dusin måtte de i dag ut med seks dollar – rundt 60 kroner. For en pose poteter var det åtte dollar.

– Det var ikke en stor pose en gang, sier moren.

HJELP: Frivillige lemper kasser med mat baki bilen til de som har holdt ut timesvis i kø. De får brød, ferske grønnsaker, kjøtt, melk og andre matvarer som har steget mye i pris i år.

– Ydmykende opplevelse

For én måned siden måtte La Senda Antiqua-kirken gå fra å gi ut to matkasser per bil, til kun én.

– Den overveldende trafikken tvang oss til det, sier Landy Perez, som koordinerer arrangementet.

De har også sluttet å promotere den ukentlige matutdelingen. Fra rundt 150 biler i våres, regner de denne torsdagen med å se oppunder 300 – pluss en del som møter opp til fots.

Før var det stort sett latiner som kom.

– Nå har vi alle slags folk. Hvite, afroamerikanere, indere, ukrainere, sier Perez.

En god del av bilene er riktignok slitne i ordets rette forstand, men svært mange av dem er nyere biler man ikke skulle anta hadde sjåfører som vegret seg for å gå i matbutikken.

– Det er en ydmykende opplevelse. De så aldri seg selv som noen som skulle komme på en matutdeling, sier Perez.

PANTELÅNER’N: Capital Pawn har vært drevet av Joe Cacciatore i 25 år.

– Folk har det vondt

Joe Cacciatore sitter under utstoppet hjort på kontoret sitt i pantelånersjappa Capital Pawn og har ingenting imot å bli tatt bilde av.

– Jeg ser bra ut, sier han.

Over hele USA merker nå pantelånere – drøye 9000 rundt omkring i landet – hvordan trafikken har tatt seg opp.

Folk trenger penger for å spe på i møte med regninger og økte levekostnader.

– Folk har det vondt for tiden, sier Cacciatore.

SKATTEJEGER: Joe Cacciatore kaller seg for en skattejeger og forteller at han har mengder av dyrebar kunst, mynter og råvarer som gull og sølv.

– Vi er alles bank

Han forteller om originaler av Salvador Dalí og Picasso, om mynter fra Alexander den Stores tid, om en potensiell utenomjordisk gjenstand – og ber en av de ansatte hente blytunge sølvbarer.

– Vi pleide å være den fattige mannens bank. Ikke nå lenger. Vi er alles bank. Folk lever over evne og må låne penger for å betale regningene sine.

Rundt 20 millioner amerikanere lever helt utenfor banksystemet og er avhengige av alternativ finansiering, som pantelånere.

– Det som er greia med med pantelånere, er at når det er dårlige tider, så gjør pantelånere det bra. Når det er gode tider, så gjør pantelånere det bra. Det har ingenting å bety. Vet du hvorfor? Fordi vi har penger, sier Cacciatore.

SIGNERT: Jakken skal ha tilhørt punkikonet Dee Dee Ramone, men er etter sigende signert av Marky Ramone.
VÅPEN: Folk kommer ikke til pantelåneren bare for å hente seg noen dollar ekstra, men kanskje også kjøpe noe billigere enn de ville gjort i en vanlig butikk.

Inflasjonen mister tempo

I juni nådde prisveksten en topp på rundt ni prosent. Det er det høyeste på over 40 år i USA.

Selv om prisveksten er høy, er det nå tegn til at inflasjonen avtar noe.

Bensinprisene er en sterk driver og har gått fra over fem dollar per gallon (en gallon er 3,78 liter) til 3,8 dollar nå.

Ferske jobbtall viser at landet produserte 315.000 jobber i august, sterkere enn forventet, men at ledigheten er opp fra 3,5 til 3,7 prosent – noe som demper lønnsveksten noe.

KOORDINERER: Landy Perez er med og lede arbeidet med matutdelingen denne formiddagen.

– Desperate

Tilbake utenfor Le Senda Antiqua er køen i ferd med å ebbe ut.

Medpastor Ronny Perez, broren til Landy, forsøker svettende, i høyt tempo å trylle frem noen flere matkasser ved omfordele det som er igjen.

– Vi kan se hvor desperate folk har blitt. Noen ganger blir de engstelige, fordi det er så mange flere som kommer hit, sier Landy Perez.

Så er det ikke mer mat igjen å dele ut.

Noen biler rakk det ikke og må kjøre tomhendt hjem.