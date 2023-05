ANGREP: Bildet viser eksplpsjoner i Kyiv 16. mai.

Slik stopper Ukraina russiske luftangrep

Ukraina bombarderes stadig av nye missilangrep fra Russland, og har slitt med å stoppe mange av dem. Nå gjør nye luftforsvarssystemer fra vestlige land det vanskelig for Moskva.

Kortversjonen Russland har utført åtte missilangrep mot Ukraina de siste tre ukene.

Ukraina har fått forsterket luftforsvar takket være leveranser av vestsiden, som gjør det vanskeligere for Moskva.

Amerikansk Patriot-system og forsyninger fra NATO-land styrker Ukrainas forsvar, men eksperter mener russiske angrep forsøker å overmanne systemene.

Vestlig støtte vil være avgjørende for utviklingen av krigen. Vis mer

Den siste måneden har Russland utført flere missilangrep mot den ukrainske hovedstaden. Natt til torsdag ble en person drept i Odesa, og natt til fredag ble det også meldt om flere angrep fra både kryssermissiler og droner,

Likevel hevder Ukraina at de ofte slipper unna med noen få skrammer.

Det har hersket tvil om hvorvidt ukrainske styrker vil være i stand til å slå ned det økende antallet russiske angrep over tid. Forrige måned ble det lekket amerikanske regjeringsdokumenter, som tilsa at ukrainske lagre av sovjetiske luftvernmissiler nesten var tomme.

Med et begrenset antall missiler igjen, vil Ukraina måtte spare for de høyest prioriterte målene – russiske fly eller missiler på vei mot de mest sårbare målene, ifølge en rapport fra Center for Strategic & International Studies (CSIS).

Ian Williams, leder for CSIS’ missilforsvarsprosjekt, skriver i rapporten at dette kan være hele poenget med Russlands frekvente missilangrep den siste tiden.

– Det høye volumet av luftforsvarsaktivitet har uten tvil tæret på kapasiteten til ukrainsk luftforsvar, og russisk taktikk ser ut til å være rettet nettopp mot å tappe Ukrainas forsvarskapasitet.

Tusenvis av mennesker har blitt drept som følge av Russlands mange angrep. I fjor høst første skade på kritisk infrastruktur til at millioner av sivile ble strømløse. Alexander Rodnyansky, en økonomisk rådgiver for Zelenskyj, innrømmet i mars overfor CNN at Ukrainas luftforsvar ikke «takler jobben godt nok».

I Defence News sier Williams at de mange angrepene likevel ikke har hatt den effekten Russland håpet på.

Styrket forsvar

Ukraina hevdet forrige uke å ha skutt ned 18 russiske raketter, blant dem seks Kinzjal-raketter. Et amerikanskutviklet luftforsvarssystem kjent som Patriot ble riktignok trolig påført mindre skader under det russiske angrepet, ifølge amerikanske tjenestemenn.

Fredag hevdet de å ha skutt ned til sammen 19 av 28 objekter som ble sendt mot mål i landet, skriver NTB.

– Tre kryssermissiler skutt opp fra Svartehavet, samt 16 droner, ble skutt ned, sa talsmann Yuriy Ihnat i landets luftforsvar til ukrainsk TV.

Det oppskalerte forsvaret på ukrainsk side er mye takket være nettopp Patriot-systemene, som ankom det krigsherjede landet i april, ifølge CNN. Disse gjør det mulig for Ukraina å avskjære mer moderne russiske missiler. Både USA og Tyskland har levert ett Patriot-batteri hver til Ukraina.

Patriot-systemet regnes for å være blant de mest avanserte luftforsvarssystemene som USA har utviklet til å skyte ned krysserraketter, ballistiske raketter og luftfartøy. Typisk består et slikt system av rakettutskytingsramper, radar og støttekjøretøy.

Forsvarssystemet skal være så effektivt at Russland har lovet å ødelegge dem. Noen eksperter mener at den store bølgen angrep denne måneden er ment for å overmanne forsvarssystemene, skriver CNN.

Men det er ikke bare Patriot og gamle sovjetske forsvarssystemer som forsvarer Kyiv og resten av landet. Ukraina har mottatt flere forsvarsmissiler fra andre NATO-land, som bidrar til å stoppe luftangrepene.

Kan gjøre stor skade

Hvor lenge Russland vil evne å produsere nye missiler, spesielt med tanke på hinderløypen av vestlige sanksjoner som blokkerer tilgangen til nødvendig materiale, er uvisst. Williams bemerket at restene av nedskutte russiske missiler antydet at de var nyproduserte, noe som tyder på at Russlands eget arsenal også begynner å skrante.

Kreml sitter imidlertid på store lagre med bomber som kan slippes fra fly og gjøre stor skade.

– Skulle Russland klare å slite ned Ukrainas luftforsvar gjennom utmattelse og få luftoverlegenhet, blir krigen betydelig mer utfordrende for Ukraina, skriver Williams.

Støtten fra Vesten vil derfor være avgjørende for utviklingen av krigen fremover. USA har lovet Ukraina ytterligere 1,2 milliarder dollar for å styrke Ukrainas luftforsvar og artillerilagre, og Storbritannia bekreftet forrige uke at de ville sende hundrevis av luftvernmissiler til Ukraina.

Norge har på sin side donert tusenvis av artillerigranater, samt to luftvernsystemer av typen NAMSAMS sammen med USA.