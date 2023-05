FLYKTNINGER: Familier tar seg gjennom piggtråd på vei inn i USA denne uken.

Frykter kaos ved grensen: − Lovene er ødelagte

AUSTIN (VG) Denne uken avvikles regelen som har nektet et milliontalls flyktninger å søke asyl i USA. Titusener venter i Mexico på at klokken skal slå 23:59 torsdag kveld.

Kortversjonen Covid-regelen Title 42, som har ført til 2,7 millioner utvisninger fra USA, avvikles torsdag klokken 23:59 amerikansk tid.

Titusener av migranter venter i Mexico på at regelen skal avvikles, slik at de kan søke asyl.

Nye asylregler trer i kraft samme kveld, inkludert månedlige kvoter og krav om å søke asyl før de forlater hjemlandet. Vis mer

Det brygger opp til enda en stor krise ved USA sørlige grense mot Mexico.

I El Paso i Texas bor det allerede over 2000 migranter på gaten – og langt flere er ventet mot slutten av uken.

Torsdag klokken 23:59 amerikansk tid skal nemlig covid-regelen Title 42 avvikles. Den ble tatt i bruk av president Donald Trump for å kunne deportere migranter av hensyn til smittevern.

2,7 millioner slike utvisninger har blitt gjennomført de siste tre årene – uten at migrantene, mange av dem gjengangere, fikk søke asyl.

Les også Rekordmange migranter til USA: Rasende på Bidens nye politikk EL PASO (VG) Aldri har så mange passert ulovlig inn til USA. Småbarnsfamilien fra Venezuela risikerte alt.

Biden videreførte regel

President Joe Biden ønsket å fjerne Title 42, men har av ulike grunner endt opp med å videreføre den omstridte regelen.

I et overbelastet amerikansk asylsystem har regelen blitt en av de mer effektive måtene å håndtere flyktningstrømmen.

For grensemyndighetene står mot en gjenstridig bølge av migranter fra Sør-Amerika, men også Ukraina, Afghanistan og i økende grad også helt fra Kina, skriver Reuters.

Bakteppet er raserte økonomier etter pandemien, naturkatastrofer og flukt undertrykkende regimer.

SENTRUM: El Paso sentrum i januar i år ved en kirke som tilbyr assistanse til migranter. Nå er det langt flere på gatene i grensebyen.

– Lovene er ødelagte

Men nå, etter en rekke utsettelser og rettstvister, skal Title 42 omsider avvikles torsdag denne uken – med mindre det kommer en ny juridisk finte i siste liten.

På den andre siden av grensen i Mexico har titusener av migranter ventet på på denne dagen.

– Vi forbereder oss på det ukjente. Det vi ikke vet her, er hvor mange som vil komme, uttalte Oscar Leeser, ordfører i El Paso, i forrige uke, ifølge The New York Times.

– De føderale lovene er ødelagte, og det skjedde ikke under denne presidenten, eller den forrige. Vi må finne ut hvor vi er på vei. Det er ikke noe lys i enden av tunnelen, sa Leeser.

Samtidig som Title 42 avvikles, trår det gamle systemet i kraft – men med flere års etterslep fra pandemiregelen.

Dette er ventet å føre til lenger saksbehandlingstid og lengre opphold i allerede overbelastede innvandringsfasiliteter.

Mange vil ende opp utendørs.

VENTER: Et foto fra luften av migranter som venter på å krysse over til USA. Bildet er tatt mandag denne uken.

Nye og gamle regler

Det hvite hus og amerikanske grensemyndigheter har jobbet på spreng frem mot torsdag denne uken. 1500 ekstra grensebetjenter er sendt ned til Texas.

Nye asylregler skal også tre i kraft torsdag kveld.

Asylsøkere bes nå søke før de forlater landene sine, og en månedlig kvote på 30.000 fra Venezuela, Haiti, Nicaragua og Cuba skal opprettes.

Flyktninger som ikke søker asyl i landene de reiser igjennom på vei til USA, kan bli deportert. Og de som tar seg ulovlig inn i USA, vil risikere deportering med fem års utestengelse.

Title 42 hadde ingen slike sanksjoner, slik at migranter krysset inn i USA igjen og igjen – tross utvisninger.

– Først var jeg skuffet over denne nye politikken. Nå er jeg rasende, sa Fernando Garcia, leder for Border Network for Human Rights i El Paso, da VG var der i januar.