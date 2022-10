KAN DE FINNE TONEN: Lars Løkke Rasmussen og statsminister Mette Frederiksen under åpningsdebatten i Folketinget i København, torsdag den 6. oktober 2022.

Politisk drama i Danmark: Går mot dødt løp

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kan sitte på nøkkelen når Danmark går til valg tirsdag. Den sittende statsministeren, Mette Frederiksen, advarer mot partiet, men åpner samtidig for et samarbeid.

Nilas Johnsen

NTB

Dersom man skal tro på meningsmålingene, ligger ingen av blokkene i Danmark an til å få de nødvendige 90 mandatene for å ha flertall.

Derfor kan støtte fra det nydannede Moderaterne være avgjørende for hvem som kan danne regjering, skriver Danmarks radio. Også storavisen Jyllands-Posten spår en nøkkelrolle for partilederen, Lars Løkke Rasmussen.

De to største partiene, styrende Socialdemokratiet og konkurrent Venstre, advarer begge mot at Moderaterne vil støtte motparten.

Jakob Engel-Schmidt, politisk leder for Moderaterna og stortingskandidat i Nordsjælland, mener det nystartede partiet håndterer presset «utrolig bra».

– I en situasjon hvor vi blir utsatt for en historisk skremmekampanje fra Socialdemokratiet, der vi får kritikk fra blå blokk som tror vi er røde, og kritikk fra rød blokk som tror vi er blå, håper jeg velgerne vil lytte til substansen i det vi presenterer, sier han.

Moderaterne ble dannet i juni i år. Partiet har vokst raskt på målingene den siste tiden.

Partiet har ikke sagt hvem det vil støtte etter valget. Helst ønsker Moderaterne en regjeringen på tvers av de politiske blokkene, har partileder Lars Løkke Rasmussen sagt.

Vil ha sykehusreform

Under en av de siste debattene før tirsdagenes valg, kom Løkke Rasmussen med et utspill om behov for omfattende endringer innen dansk helsevesen.

– Vi må rett og slett organisere sykehussystemet vårt annerledes, sa den tidligere statsministeren.

Og det førte til at den nåværende statsministeren – i hvert fall delvis – rakte ut en hånd og varslet reformer etter et valg.

– Jeg tror faktisk, Lars, at du og jeg kan bli enige om en strukturreform i helsesektoren, sa Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen.

Temaet er ikke tilfeldig: Helse er det danske velgere legger størst vekt på før folketingsvalget. Utenriks, inflasjon og energipolitikk kommer langt ned på listen, ifølge meningsmåling, gjengir NTB.

SKAL AVGJØRES: Valgplakater for sittende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på en lyktestolpe i Aalborg i forkant av valget. Nytt Folketing skal velges tirsdag 1. november.

Flere partier vektlegger helse

Moderaterne ser ut til å ha fanget opp hva mange velgere er opptatt av, ved at fokus på nettopp helsesaker.

På en av de siste meningsmålingene før valget fikk Moderaterna over 11 prosent av stemmene. Fremgangen kommer som følge av at Løkke Rasmussen har stor troverdighet på helsefeltet, mener eksperter.

Han var den første som la fram en plan som ble «veldig konkret», ifølge Jes Søgaard, professor i helseøkonomi ved Syddansk Universitet, skriver NTB.

Planen ble lagt fram i midten av oktober, få uker før valget. Løkke Rasmussen vil midlertidig legge på is en behandlingsgaranti han selv innførte da han var helseminister i 2022. I tillegg har han foreslått å gi helsepersonell lønnstillegg.

Behandlingsgarantien har ikke vært et tema som de andre partiene har berørt.

– Men han kan gjøre det, fordi det faktisk var han som innførte det. Og dermed er det noen som i en avgjørende fase kan forklare at det gir mening å suspendere den, sier Jes Søgaard.

KJEMPER FOR GJENVALG: Danskenes statsminister Mette Frederiksen leder landets største parti, men har ikke flertall på meningsmålinger.

Store utfordringer

Flere andre partier har også lagt større vekt på helsepolitikk utover i valgkampen. Det bidrar til at velgerne også anser det som en viktig sak, mener Søgaard.

En del av forklaringen på at helse er blitt et viktig tema, handler også om de utfordringene helsevesenet strever med, som ventetider og personellmangel. Dette er løftet tydeligere fram i denne valgkampen enn tidligere, mener professor i helseøkonomi Jakob Kjellberg ved Det nasjonale forsknings- og analysesenter for velferd – Vive.

Også han mener Løkke Rasmussen skiller seg ut.

– Han setter meget tydelig ord på at den måten vi har organisert og strukturert helsevesenet på, ikke er noe godt svar på hvordan den demokratiske krisen skal forsvinne, sier Kjellberg til Ritzau.

Få synes energipolitikk og inflasjon er viktigst

Undersøkelsen fra Voxmeter ble gjennomført mellom 17. og 23. oktober. Respondentene ble bedt om å krysse av for de tre sakene de anså som viktigst. 1.119 personer deltok.

Disse temaene ble prioritert av velgerne:

* Helse, inkludert leger og psykiatri 44,9 prosent. Opp fra 37, 5 prosent på måling en uke tidligere.

* Klima og miljø 44,1 prosent.

* Eldre, pensjon og førtidspensjon 23,3 prosent.

* Grunnskole, barn og unge 17,6 prosent.

* Skatt og økonomi 15,4 prosent.

* Privatøkonomi 12,1 prosent.

* Utenrikspolitikk 11,5 prosent.

* Inflasjon 10,7 prosent.

* Sosialpolitikk 9,2 prosent.

* Energipolitikk 7,5 prosent.

Info DANSKE PARTIER * Socialdemokratiet. Aps søsterparti. Danmarks regjeringsparti siden sommeren 2019. Prioriterer offentlig velferd og et trygt arbeidsliv, og har også markert seg med en streng asyl- og flyktningpolitikk, blant annet med et ønske om å opprette asylmottak i afrikanske land. * Venstre. Et borgerlig og liberalt parti. Partiet var i flere år det dominerende regjeringspartiet før rød blokk vant forrige valg. Partiet ledes nå av Jakob Ellemann-Jensen, men er preget av intern splittelse. * Det Konservative Folkeparti. Søsterpartiet til Høyre. Går inn for brede skattekutt. Ledes av Søren Pape Poulsen, som er i hardt vær som følge av møter han har hatt med politikere i Den dominikanske republikk, og fordi hans eksmann er blitt tatt for løgn i en rekke saker. (11 prosent) * Liberal Alliance. Et sterkt markedsliberalistisk parti. Vil ha lavere skatter og en mindre offentlig sektor. Private aktører skal ta over en større del av velferden. * Radikale Venstre. Søsterpartiet til norske Venstre. Liberalt og grønt parti som tilhører rød blokk. Ønsker en tett tilknytning til EU og en felles europeisk flyktningpolitikk. * Socialistisk Folkeparti. Søsterpartiet til norske SV. Vil avskaffe taket på sosialhjelp og ha flere elbiler og billigere tog. Flere ansatte i helse- og sosialsektoren. * Enhedslisten. Rødts søsterparti. Vil presse fram en grønn omstilling med flyavgifter og forbud mot bensin- og dieselbiler. Vil øke antall ansatte i den offentlige velferdssektoren. Går inn for en mer liberal flyktningpolitikk. * Dansk Folkeparti. Høyreparti som vant mange tilhengere på sin strenge asyl- og flyktningpolitikk, men som nå har mistet sin viktigste kampsak fordi Socialdemokratiet har skjerpet sin asylpolitikk. Partiet er også kritisk til EU og har et sterkt fokus på eldreomsorg. Flere parlamentarikere har forlatt partiet. * Nye Borgerlige. Et markedsliberalt parti på ytre høyrefløy som vil ha asylstopp, og som mener at islam strider imot demokratiet. (4,7 prosent) * Danmarksdemokraterne. Ble stiftet 23. juni 2022. Ledes av tidligere utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg, som forlot partiet Venstre etter at hun ble stilt for riksrett som følge av en ulovlig asylordre. Partiet har lansert seg som borgerlig med en streng asyl- og flyktningpolitikk, men hadde ikke et partiprogram ved lanseringen. * Moderaterne. Ble stiftet 16. august 2021. Ledes av tidligere Venstre-leder og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen, som brøt med Venstre etter en intern maktkamp. Han har lansert partiet som et sentrumsorientert borgerlig parti. * Kristendemokraterne. KrFs søsterparti. Ønsker å styrke familiepolitikken ved å innføre rett til deltid og gratis parterapi. Er imot særlover for enkelte boligområder. Ønsker sterkere innsats for sosialt utsatte. * Alternativet. Klima er partiets hjertesak. Vil ha en stor grønn omstilling som skal styres av et grønt superdepartement. Ønsker 30-timers arbeidsuke for å fjerne stress-samfunnet. Vis mer

Enighet om innvandring

Når danskene går til stemmeurnene tirsdag, kan de velge mellom 14 partier i folketingsvalget. Det er knyttet stor spenning til utfallet. Hver femte velger (22,1 prosent) var fortsatt i tvil om hvilket parti de skal stemme på, viste en måling fra Voxmeter som ble gjennomført fredag.

Hjemlige temaer har dominert valgkampen, alt fra skattekutt til behovet for flere sykepleiere. Bølgene later til å ha lagt seg når det gjelder mink-skandalen, som i lang tid tok mye plass i den politiske diskusjonen.

– Også innvandring har stort sett vært fraværende som tema i valgkampen, ettersom de store politiske partiene stort sett er på samme linje, sier professor i statsvitenskap Kasper Møller Hansen ved Københavns universitet til nyhetsbyrået AP.

De siste tiårene har Danmark vedtatt noen av de strengeste innvandringslovene i EU.