DNIPRO: Dette bildet tatt 20. mai viser Kherson by med elven Dnipro i midten.

Russland beordrer tilbaketrekning fra Kherson by

Forsvarsminister Sergej Sjojgu har beordret de russiske troppene å trekke seg ut fra vestsiden av Dnipro-elven ved Kherson by, sør i Ukraina.

Det melder RIA Novosti og andre russiske medier onsdag.

Kherson ligger kloss inntil elvens vestbredde.

– For oss er liv og helse til russiske soldater alltid en prioritet. Vi må også ta hensyn til trusselen mot sivilbefolkningen, sier Sjojgu.

– Fortsett med tilbaketrekkingen av tropper og ta alle tiltak for å sikre sikker overføring av personell, våpen og utstyr over Dnipro-elven, er ordren fra Sjojgu, ifølge RIA.

Nå skal altså de russiske styrkene ha blitt bedt om å trekke seg ut fra området på vestsiden på grunn av ventede angrep fra Ukraina.

Det er uklart om ordren betyr at Russland overgir hele sitt fotfeste på elva Dnipros vestlige bredde, eller om det kun er snakk om overgivelse av Kherson by.

Reuters omtaler annonseringen av tilbaketrekningen som «en av Russlands mest signifikante» og «et potensielt vendepunkt i krigen», som nå har vært i nesten ni måneder.

I et TV-intervju sier general Sergej Surovikin, den militære russiske sjefen i Ukraina, at det ikke lenger er mulig å forsyne Kherson by. Han forteller videre at han har foreslått å lage en defensiv linje på østsiden av elven - altså utenfor byen.

– Det er fare for oversvømmelse og isolasjon av våre tropper, sier den russiske generalen, ifølge Reuters.

Ifølge forsvarsminister Sergej Shoigu har over 115.000 mennesker blitt evakuert fra Kherson-regionen.

I flere måneder har Ukraina vært på offensiven i Kherson fylke, og kjempet for å stanse russiske forsterkninger til Kherson by.

Det russiske nyhetsbyrået RIAs korrespondent i området sier at han har blitt med den siste ferjen som går over til østsiden.

Kherson var den første store og viktige byen som falt til russerne. Siden mars har byen vært under russisk kontroll. Byen har vært det eneste fotfestet til Russland på Dnipros vestlige bredde.

Ifølge opposisjonskanalen Vot Tak skal soldatene trekkes ut i nær fremtid.

Ukraina varslet at de innledet en offensiv i den sørlige regionen i slutten av august.

Artikkelen oppdateres.