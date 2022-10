ADVARER: President Joe Biden snakket til støttespillere i New York.

Biden: Største dommedagsfare siden Cuba-krisen

President Biden kommer med kraftige advarsler om atomvåpenbruk fra Russlands president.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

USAs president Joe Biden har snakket om Putins stadige antydninger om bruk av atomvåpen på et møte med støttespillere i New York.

– Han tuller ikke når han snakker om mulig bruk av taktiske atomvåpen eller biologiske eller kjemiske våpen, fordi forsvaret hans underprestererer.

Han sier ifølge AFP at verden for første gang siden den kalde krigen risikerer «dommedag», og at han prøver å finne ut hva som er Putins mulige retrett.

– Vi har ikke vært nærmere en mulig dommedag siden Kennedy og Cubakrisen i 1962, sier presidenten.

Han fortsatte med å si at det ikke finnes noen mulighet til å enkelt bruke taktiske atomvåpen uten at det vil ende opp med «dommedag».

Cubakrisen var en konfrontasjon som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba, ifølge Store Norske Leksikon.

Mange analytikere har diskutert Putins trusler de siste ukene, og om det dreier seg om ren «sabelrasling» for å skremme Vesten fra fortsatt støtte til Ukraina, eller om han faktisk vurderer bruk av atomvåpen.

Det er ikke kjent om Bidens uttalelser er basert på etterretningsinformasjon.

CNNs reporter i Det hvite hus, Kaitlan Collins, skriver på Twitter at Biden går mye lenger enn hva noen sikkerhetsrådgiver eller talspersoner fra Pentagon har gjort tidligere.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan uttalte 26. september at USA vil svare Russland med «katastrofale konsekvenser» dersom atomvåpen blir tatt i bruk.