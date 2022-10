DØD: Natalja Semjonovas bror Aleksandr døde for to år siden. Bildet til venstre er fra begravelsen.

Aleksandr ble innkalt som soldat – døde for to år siden

Natalja Semjonova visste ikke om hun skulle le eller gråte da hun fikk innkalling til mobilisering i navnet til sin bror Aleksandr. Han døde nemlig for to år siden.

De er fra republikken som har nest flest drepte russiske soldater, Burjatia, et mongolsk folk i det sørøstlige Sibir, ved Bajkalsjøen.

«På den ene siden er det morsomt, all informasjonen deres er utdatert, på den andre siden er Burjatia, som alltid, foran resten – de er klare for kjøttforsyninger», skriver hun på sin Facebook-side.

– Jeg har fått både positive og negative reaksjoner på det jeg skrev. De negative reaksjonene har kommet fra russere, skriver Natalja Semjonova i en melding til VG.

Hun forteller at broren Aleksandr døde for to år siden og at han aldri avtjente militærtjeneste – av helsemessige årsaker.

– Hvordan skal en tro på at det er en «delvis» mobilisering? Hvis de kommer for å hente døde? spør hun.

Simjonova er langt fra alene. Bare i republikken Burjatia har det kommet 10.000 telefonsamtaler fra folk som vil klage på mobiliseringen.

De siste dagene har lignende meldinger strømmet inn fra ulike regioner i Russland: Nå skal det ryddes opp. De som er innkalt til tjeneste uten grunn, skal dra hjem. Og heretter skal det sjekkes nærmere før folk får innkalling fra vervekontoret.

FARVEL: En mann tar farvel med sin familie før de blir kjørt i busser til militærleirer. Bildet er fra St. Petersburg.

Samtidig kryr det av merkverdige saker som dukker opp – fanget opp av blant andre theins.ru, Meduza og Mediazona, tre medier som er uavhengige av Kreml:

I St. Petersburg fikk en kvinne innkalling adressert til sin onkel – som døde for ni år siden.

I Krasnodar i Sør-Russland fikk en 40 år gammel rullestolbruker beskjed om å møte til mobilisering.

I Vladimir-regionen, ikke langt fra Moskva, innkalte de en mann som ser lite eller ingenting uten briller, og som i tillegg er døv på det ene øret. Han ble fortalt at det ikke var noe «dødelig» i tilstanden hans.

Fra Vladimir-regionen meldes det også om en kvinnelig kardiolog med flere små barn mobilisert. Hun er nå i militær trening.

I Tsjeljabinsk-regionen i Sibir ble en mann med betennelse i bukspyttkjertelen, prostata, åreknuter og hemoroider innkalt. Og han er fortsatt i militæret, sier kona ifølge theins.ru.

I Primorje-området helt øst i Russland forteller Dozjd om en mann med dårlig syn – som plutselig fikk en annen kategori i vernepliktsboken og nå har blitt artillerist.

Fra Moskva fortelles det om en kar som er ansatt i forsvarsindustrien – men som likevel er innkalt til tjeneste.

Klagene er så mange at Moskvas borgermester Sergej Sobjanin nå har bestemt at det skal nedsettes en egen klagenemnd for mobiliseringen, skriver han på sin egen blogg. I nevnte Burjatia øker de stadig kapasiteten på sin «hotline».

REISER: En mobilisert mann tar farvel med kona i Moskva. Legg merke til at han har med eget liggeunderlag. Ifølge en video med en russisk offiser må soldatene selv også ha med soveposer, medisiner m.m.

Fra Magadan, helt ute på østkysten, i det russerne kaller «Det fjerne østen», meldes det om at 17 menn har sendt tilbake til byen – fordi de ved en feiltagelse ble mobilisert. Det skyldes alder og sykdom, melder Ria Novosti.

De statskontrollerte mediene har tilsynelatende blitt fortalt at de skal slippe ut all informasjon rundt selve mobiliseringen.

Blant overskriftene de siste dagene har vært: