RUSSLAND: På den Røde plass i Moskva henger det bannere der det står: «Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja, Kherson – Russland».

Russland-forsker om annekteringen: − Skremmende

Russland annekterer fire regioner i Ukraina. Målet er å skremme Nato til å slutte å sende våpen til den ukrainske hæren, sier en av Norges fremste Russland-forskere. Hun er selv skremt av utviklingen.

Publisert:

Utviklingen følger et varslet mønster: Kreml anerkjenner torsdag resultatet i «folkeavstemningene» som Russland har presset gjennom i fire regioner i Ukraina.

Fredag skal president Vladimir Putin kunngjøre at regionene er annektert og tatt inn i selve Russland.

Dermed vil den russisk militære læresetningen snu krigen på hodet: Da vil det være Ukraina som angriper Russland, med våpen fra Nato-land, deriblant Norge.

– Ved å annektere disse fire regionene forsøker regimet å si til sine egne borgere, at det nå er Russland som blir angrepet, sier Russland-forsker ved NUPI, Julie Wilhelmsen til VG.

– Men går også et avskrekkingssignal vestover til Nato for å få en slutt på støtten til Ukraina, utdyper hun.

PRESSET: President Vladimir Putin og hans innerste krets fremstår som desperate, mener Russland-forsker Julie Wilhelmsen.

De fire regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraina vil innlemmes i Russland fredag. I Luhansk har Russland okkupert hele fylket, mens de andre tre regionene er delvis okkupert.

– Det vil være en seremoni for signering av avtaler om inntreden av nye territorier i Den russiske føderasjonen. Det vil være en stor tale av president Putin på denne begivenheten, sier talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov, til RIA.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass vil seremonien finne sted fredag klokken 14.00 lokal tid.

Allerede i helgen skrev Kreml-kontrollerte og uavhengige russiske medier at Russland kommer til å erklære de fire regionene som sine førstkommende fredag.

Presset mot Putin

Wilhelmsen mener den planlagte annekteringen er et resultat av at krigen går så dårlig for Russland.

Regimet føler at krigsinnsatsen rakner, med et bakteppe der den ukrainske hæren har drevet russiske soldater fra skanse til skanse. Og der mobiliseringen av 300.000 soldater som ble annonsert i forrige uke, fremstår som et fullstendig kaos.

– Både Putin og hele eliten er under et voldsomt press. Det er desperate handlinger og retorikk. De vil skremme Nato fra å levere langtrekkende våpen som kan ramme disse regionene.

– Putin er trengt opp i et hjørne, og nå må han lever på sin egen konspirasjon. Det propagandaen sier til russerne er at Nato angriper og omringer Russland gjennom Ukraina, og truer med å utslette Russland. Da må man forsvare seg med alle midler.

– Det åpnes for bruk av atomvåpen. Tror du det er sannsynlig?

– Jeg håper at de ikke er så gærne at de gjør det, men ja, det er et skremmende scenario.

– Er du redd selv?

– Jeg har vært redd siden krigen i Ukraina i 2014.

Nødløsning for Russland

– Jeg oppfatter dette som en nødløsning for Putin, sier Mette Skak, Russland-ekspert ved Aarhus Universitet, til VG.

– Disse folkeavstemningene og annekteringen er et vitnesbyrd om at Russland prøver å redde det som reddes kan, fortsetter Skak.

Professor emeritus Kristian Gerner ved Universitet i Lund bruker også ordet «nødløsning» når VG snakker med ham:

– Målet i krigens første dager var jo å avsette president Volodymyr Zelenskyj. Dette er en slags retrett, selv om Putin ikke sier det. Jeg tror dette er en nødløsning som Putin bruker for sin egen selvfølelse og legitimitet nå som krigen ikke går særlig bra.

– Hva betyr det for krigen videre at disse fire regionene av Ukraina i russernes øyne nå blir russisk?

– Om Ukraina angriper mål i disse regionene, så skulle det være et angrep på Russland. Spekulasjonene går på at Putin da vil øke mobiliseringen. Men jeg tror at det som først og fremst endrer seg, er at Russland «for alltid», i hvert fall i vår tid, ikke vil ha fred i Europa. De vil ikke bidra til en stabil og fredelig verdensordning. Det viktigste er at Putins ego og Russlands storhet holdes ved live.

– Hva tenker du om en slik politikk?

– Det virker som Putin fører en selvdestruktiv politikk. Russland isolerer seg stadig mer, og på sikt vil Russland falle tilbake i utvikling, sier Kristian Gerner.