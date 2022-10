LITE SUKSESS SOM FREDSFORHANDLER: Elon Musk har ikke fått allverden av positiv feedback på fredsforslagene i krigen mellom Ukraina og Russland.

Forbannet på Elon Musks «fredsforslag»

Tesla-grunderen twitret et forslag til å få slutt på krigen i Ukraina har ikke fått super mottakelse.

Musk har selvtillit til å twitre om mye forskjellig, også om krigen i Ukraina. Nå har han listet opp flere punkter for at fred skal oppnås og han har laget en avstemning på Twitter, hvor folk kan svare «ja» eller «nei» samlet på hans fire punkter.

Han skriver at Krim, som Russland ulovlig annekterte i 2014, må formelt få bli russisk.

Han skriver også at det må gjennomføres nye folkeavstemninger i de fire regionene hvor Russlands gjennomførte «folkeavstemninger» i forrige uke. Denne gang er det FN som må arrangere dem, mener Musk.

Områdene er forøvrig internasjonalt anerkjent som ukrainske.

Musk skriver også at vanntilførselen til Krim må sikres, og at Ukraina må forbli nøytrale. Dette skriver han få dager etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet formelt har søkt Nato-medlemskap.

Ja eller nei kan altså Twitter-brukerne svare på Musks «fredsforslag».

Musk har fått svar fra president Zelenskyj selv, som har opprettet en egen avstemning hvor han ganske enkelt spør: Hvilken Elon Musk støtter du? Svaralternativene er to: Han som støtter Ukraina, eller han som støtter Russland.

Ukrainas ambassadør i Tyskland, Andrij Melnyk er ikke like diplomatisk i sitt svar på Twitter.

– Dra til helvete, er mitt ikke veldig diplomatiske svar til deg. Det eneste som skjer nå (som følge av Musks twittermelding) er at ingen ukrainer noen gang vil kjøpe den jævla Tesladritten din. Så, lykke til, skriver han ifølge CNBC.

Musk fikk mye støttte fra ukrainere i krigens tidlige fase, da han aktiverte SpaceX sine Starlink-satellitter over Ukraina, etter oppfordring fra ukrainske myndigheter.