Tirsdag 7. februar: Dette skjedde i natt

Familiemedlemmer leter desperat etter sine kjære etter det voldsomme jordskjelvet i Tyrkia og Syria.

Dødstallene fortsetter å stige etter det voldsomme jordskjelvet i Tyrkia og Syria. VG er på plass i Adana i Tyrkia, hvor pårørende leter desperat etter sine kjære. Temperaturen er ventet å falle i dagene som kommer, noe som vil gjøre redningsarbeidet vanskeligere.

Den kinesiske «spionballongen» har fått enormt med oppmerksomhet fra den ble oppdaget forrige uke, til den ble skutt ned lørdag. Nå bekrefter øverstkommanderende i det amerikanske luftforsvaret at det har vært fire lignende ballonger i amerikansk luftrom. Disse ble oppdaget gjennom etterretning i ettertid, tre under tidligere president Trump og en under president Biden.

Minst 36 personer har mistet livet etter at flere jordskred rammet det sørlige Peru mandag lokal tid. Sivilforsvaret anslår at 630 hjem er ubrukelige etter skred.

En mann er skadet, men ikke livstruende etter å ha falt ned to etasjer fra et stillas i Larvik. Politiet oppretter undersøkelsessak.