FORTSETTER MED MUNNBIND: Selv om coronarestriksjonene lempes på, fortsetter folk med munnbind og med rutinemessige covid-tester. Her i Beijing mandag.

Kinesiske storbyer lemper på smittevernet

I Beijing gjenåpner butikker, mens pendlere slipper å teste negativt for å ta kollektivtransport. Kinas nedskalering av coronarestriksjonene er i gang.

NTB

Fram til nå har pendlere i kinesiske storbyer måttet vise fram en negativ PCR-test som ikke er mer enn 48 timer gammel. Heller ikke i parker og ved turistattraksjoner i Shanghai trenger man nå en slik test for å komme inn.

I storbyen Hangzhou, som ligger rundt 18 mil sørvest for Shanghai, har lokale myndigheter gått enda lenger. Her er massetesting for byens 10 millioner innbyggere avviklet, bortsett fra på sykehjem, i skoler og barnehager.

I byen Urumqi, som ligger i den muslimskdominerte regionen Xinjiang nordvest i Kina, gjenåpnet supermarkeder, hoteller, restauranter og skianlegg mandag.

Byens 4 millioner mennesker har måttet utholde en av Kinas lengste nedstenginger. I enkelte områder har alt vært stengt og folk har måttet holde seg inne fra august til november.

Mindre strengt i Zhengzhou

Også i Zhengzhou, der verdens største Iphone-fabrikk ligger, kan innbyggere nyte litt mer frihet. Her kan folk oppholde seg på offentlige steder og få reise inn i sine egne boligområder uten en negativ test tatt i løpet av de siste to døgnene.

For snart to uker siden brøt det ut voldelige protester ved fabrikken etter at det brøt ut smitte på sovesalene. Reaksjonen fra myndighetene var en omfattende nedstenging som gjaldt halvparten av byens 12 millioner innbyggere.

I Wuhan sentralt i Kina og Shandong-provinsen ble kravet om negativ test for å kjøre kollektivt droppet søndag.

Endret tone i mediene

Kinesiske medier har også endret måten de skriver om pandemien på. Nå tones plutselig risikoen ved å bli smittet, ned.

– De fleste som blir smittet, har ikke symptomer, og dødsraten er svært lav, sier en ikke navngitt helseekspert til næringslivsavisen Yicai.

Eksperten argumenterer for at restriksjonene bør bli lempet på.

Tidligere har kinesiske medier vært nøye med å understreke at viruset er farlig og at smitte må unngås for enhver pris. Redselen for å bli smittet har inntil nylig ført til stor oppslutning om nullsmittestrategien, selv om den har hatt store omkostninger for svært mange kinesere.

Protester

En forsiktig oppmyking i Kinas coronastrategi ble varslet av sentrale myndigheter for få uker siden, men den har skutt fart etter at det brøt ut demonstrasjoner i en rekke kinesiske byer forrige søndag.

Til sammen deltok tusenvis av mennesker, mange av dem unge, i protestene, som også spredte seg til en rekke universiteter. Flere av demonstrantene ropte ikke bare slagord mot coronarestriksjonene, men også mot kommunistregimet og president Xi Jinping.

Blant mange kinesere er det skepsis til at Xi Jinping blir sittende som partileder og president i en tredje femårsperiode, samtidig som han har sørget for at hans innerste krets nå kun består av hans mest lojale støttespillere. Tidligere har det vært en regel om at landets leder kun skal sitte i to perioder, men under Xi har landet gått i en enda mer autoritær retning.