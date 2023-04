AVLYSER: Erdoğan har avlyst flere valgkampmøter.

Tyrkias president utsetter møter på grunn av sykdom

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan (69) avbrøt tirsdag et direktesendt TV-intervju.

Det står i en melding på Erdoğans offisielle Twitter-konto.

– Jeg vil takke alle som for sine gode ønsker og bønner etter den mindre ulempen jeg opplevde på TV, grunnet min travle timeplan, står det i meldingen.

Erdoğan skriver at legene har rådet ham til å hvile hjemme og at han håper å fortsette valgkampen torsdag.

– Vår presidents helse er god. Vi kommuniserer konstant. Han har en mild forkjølelse, sier visepresident Fuat Oktay i Tyrkia i en uttalelse til den konservative tyrkiske avisen Yeni Safak.

Ifølge Oktay har Erdoğans

Tidligere statsminister Imran Khan i Pakistan skriver at han nettopp har fått beskjed om at Erdoğan er syk.

Khan og Erdoğan har stått hverandre nær i mange år.

– Vi ber alle for hans helse og ønsker ham god bedring, skriver han.

Ble dårlig i TV-sending

Erdoğan er midt i en valgkamp, og skulle etter planen holde valgmøter i tre forskjellige tyrkiske byer onsdag.

Nå er også torsdagens møter og valgkamp­arrangementer strøket fra kalenderen.

Erdoğan måtte kutte midt i en livesending på TV tirsdag kveld. Grunnen ble oppgitt å være mageproblemer.

Sendingen ble avbrutt i omtrent 20 minutter etter at han plutselig følte seg dårlig, skriver Politico.

Han kom senere tilbake på skjermen og forklarte at han hadde mageproblemer, og vurderte å avbryte intervjuet, som allerede startet halvannen time for sent.

– Naturligvis får man slike problemer fra tid til annen midt i en slik hektisk timeplan, sa Erdoğan.

Partifelle Bülent Turan opplyste til CNN Türk at magetrøbbelet skyldes en forkjølelse, skriver Hürriyet.

Erdoğan har sittet ved makten i Tyrkia som statsminister fra 2003 til 2014, som er året han ble president. Han står foran et tøft gjenvalg den 14. mai.

Opposisjonen har forent seg bak 74-åringen Kemal Kiliçdaroglu. Han har vært parlamentariker siden 2002, samme år som Erdogans parti AKP vant makten.