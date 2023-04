President Vladimir Putin sammen med FSB-sjefen Aleksandr Bortnikov den 28. februar 2023.

Jakt på lekkasjer i Moskva: Razzia mot politi

Den russiske etterretningstjeneste FSB skal gjennom flere uker ha gjennomført razziaer mot politifolk i Moskva – på jakt etter kilder til lekkasjer.

Lekkasjene skal handle om folk i russiske sikkerhetstjenester, politi og rettsvesen – og skal ha vært bestilt av blant andre ukrainske statsborgere, sier en anonym kilde til statskontrollerte nyhetsbyrået Tass.

Det er FSB og innenriksdepartementets sentrale ledelse som skal ha stått bak razziaene, og den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) tror at Kreml gjennom disse arrestasjonene og undersøkelsene ytterligere skjerper kontrollen med de innenlandske sikkerhetsorganene – og samtidig sparker tjenestemenn som har falt i unåde.

Politifolkene skal – for penger – ha gitt ut personopplysninger om folk innen sikkerhetstjenestene, melder Tass.

Razziaene skal ha startet med at en lekkasje av «svært sensitiv informasjon» ble oppdaget, og mistanken falt på ansatte i politiet, melder Telegram-kanalen Baza. FSB skal ha røyket ut de skyldige gjennom å operere på det mørke nettet, stadig ifølge Baza.

Siden har det vært en utrenskning med både arrestasjoner og oppsigelser ved flere politiavdelinger i Moskva, melder Baza.

En rekke datamaskiner til politifolk skal ha blitt sjekket, og enkelte har blitt innkalt til «samtaler».

– Jeg har ingen idé om hva den konkrete årsaken til dette er, sier Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

– At det slås ned på folk som ikke er lojale overfor regimet eller spionerer til fordel for Ukraina/USA, er jo ikke noe nytt, og det er heller ikke overraskende. Det er nærliggende å tro at disse aksjonene har noe å gjøre med den som etterretningslekkasjen vi har sett i USA, fortsetter Jakobsen.

– Hvorfor?

– Her har det vært spekulert i om noe av informasjonen i disse lekkasjene ville gjøre Russland i stand til å avsløre spioner som har hjulpet USA og Ukraina. Men jeg har ikke noe grunnlag for å vite om det er en sammenheng.

Razziaene gjelder så å si alle politiavdelingene i det sentrale Moskva, sier en kilde til RBK. Deres kilde hevder at passord har blitt gitt ut slik at utenforstående selv kunne laste ned personopplysninger de ville sikre seg.

– Det antas at det blant disse var ukrainske borgere, sier kilde til RBK.

Tenketanken ISW skriver at disse razziaene mot politiavdelinger i Moskva skjer i etterkant av en rekke arrestasjoner og avskjedigelser av fremtredende medlemmer av nasjonalgarden Rosgvardia, som er direkte underlagt president Vladimir Putin.