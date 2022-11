KOLLEGER: Quavo (t.v.) Takeoff under en konsert i Toronto i 2018.

Quavo om Takeoff: − Jeg elsker deg av hele mitt hjerte

Quavious Keyate Marshall (31), bedre kjent som Quavo, åpner opp på Instagram etter at hans nevø ble skutt og drept utenfor en bowlinghall i byen Houston i Texas.

I forrige uke ble Kirshnik Khari Ball (28), kjent under artistaliaset Takeoff i rapgruppen Migos skutt og drept.

To andre personer ble skadet i skytingen.

– Hevet aldri stemmen

På Instagram skriver hans rap-kollega og onkel Quavious Keyate Marshall (31), bedre kjent som Quavo, at de to gjorde alt sammen.

– Siden vi var barn har du vært ved min side og sett opp mot meg, med øyne som ventet på at jeg skulle ta neste skritt, så fulgte du etter, skriver Marshall, og legger til at de to alltid var på samme lag.

Marshall beskriver Ball som den som var den stilleste personen i rommet, men som alltid fulgte nøye med på hva som foregikk. Marshall understreker også kollegaens humoristiske sans.

– Han ble aldri sint, han hevet aldri stemmen, og når han gjorde det ble rommet stille fordi det «Take» sa var loven, skriver Marshall.

Videre skriver Marshall at Ball alltid har vært lidenskapelig opptatt av musikk.

– Han bekymret seg aldri for titler, anerkjennelse eller hvem som skinte mest – det var ikke ham. Han brydde seg ikke om noe av det, så lenge vi tok det med hjem til familien, skriver Marshall.

Til slutt skriver Marshall at de visste at det alltid kom til å være de to.

– Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, skriver Marshall.

Kjent trio

Migos er en trio, som har vært blant USAs største hip-hop artister de siste årene.

Det siste medlemmet er Kiari Kendrell Cephus (30), kjent under artistnavnet Offset, som er gift med rapstjernen Cardi B.

Migos ble startet i 2008, og har vært noe av et familieforetak. Takeoff var Quavos nevø, mens Quavo og Offset er fettere.

I 2017 spilte trioen på Øyafestivalen, og ble hyllet av VGs anmelder.

FAMILIE: Her er trioen under Kids Choice Awards i Los Angeles i 2019.

