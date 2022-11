PUTIN-TALSMANN: Dmitry Peskov.

Peskov med USA-skryt

Ja, du leste riktig. Putins fremste propagandist gir USA honnør for hvordan landet reagerte etter rakettnedslaget i Polen.

Mange i Europa holdt pusten tirsdag kveld da nyheten kom om rakettnedslag i landsbyen Prezewodow. To sivile polakker ble drept i landet som er medlem av Nato.

Polsk UD gikk tidlig ut og meldte at det var en russisk-produsert rakett som hadde slått ned, men president Duda var nøye med å understreke at man ikke kunne fastslå hvem som hadde skutt den ut.

Ikke lenge etter snakket president Joe Biden til journalister på Bali hvor han sa at informasjon kunne tyde på at raktten ikke ble sendt fra Russland. Senere på dagen sa Nato-sjef Jens Stoltenberg at det tyder på at det var en ukrainsk rakett som traff Polen.

Les også Ordfører i polsk landsby: Fryktet russisk invasjon PRZEWODÓW (VG) Da et missil traff den polske landsbyen Przewodów og drepte to personer, så fryktet ordfører Grzegorz…

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skyldte tidlig på Russland, men i sin daglige tale sier han at Ukraina vil ha alle fakta på bordet. Han sier det fortsatt er russisk aggresjon som førte til rakettnedslaget, det gjør også Stoltenberg som mener Russland må bære ansvaret.

Zelenskyj insisterer fortsatt på at raketten ikke var ukrainsk, skriver Reuters.

USA får nå skryt fra svært uventet hold etter den tilbakeholdne reaksjonen etter rakettnedslaget.

Putins talsmann Dmitry Peskov har ikke akkurat slengt rundt seg med godord til USA siden krigens start.

Peskov selv har av det amerikanske Utenriksdepartementet blitt omtalt som «Kremls propagandaansikt utad».

Etter rakettnedslaget berømmer Peskov amerikanerne. Men først etter en del stikk til Europa

– Igjen, jeg vil be dere følge med på den ganske tilbakeholdne reaksjonen fra amerikanerne, som står i kontrast til den hysteriske og russofobiske reaksjoen fra Polen og en del andre land, sier han ifølge Reuters.

Peskov sa også at president Biden viste tilbakeholdenhet , mens andre land slang ut det han omtaler som grunnløse påstander om at raketten kom fra Russland.

– Hvorfor skjer dette? Man bør sende spørsmålet til Warszawa og be polske talspersoner bli mer tilbakeholdne, balanserte og profesjonelle når de snakker om så sensitive og potiensielt farlige temaer.

Grunnen til den milde tonen er ikke kjent, men Russland har signalisert at forhandlinger kan være aktuelle, en slik tone kan dermed være strategisk lur å innta.

Selv om Peskov selv så sent som tirsdag uttalte ifølge det statskonrollerte russiske nyhetsbyrået Ria at Ukraina ikke ønsker eller kan forhandle, og at krigen i Ukraina vil fortsette.