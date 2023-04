PROTESER: Behovet har økt kraftig siden starten av krigen i Ukraina og vil trolig øke ytterligere i år.

Protesemangel i Ukraina: − Overbelastet

Den jevne strømmen av sårede soldater har ført til mangel på både proteser og spesialister som kan montere disse.

Det er svært travle tider for de 79 klinikkene i Ukraina som driver med proteser. Antallet sårede soldater er imidlertid en nøye bevoktet hemmelighet fra begge sider, skriver Reuters.

Enkelte analytikere sammenligner den intense skyttergravskrigen i øst de siste månedene med tilstandene under første verdenskrig.

En av de som har mistet benet sitt, er 28 år gamle Denys, som ikke ønsker å dele sitt etternavn.

Han forteller at han mistet benet da en russisk missil landet 50 meter unna hans enhet ved den østlige byen Kramatorsk.

– En av mine medsoldater bak skyttergraven blødde i hjel av splintskadene, forteller han til Reuters fra sin rullestol.

Han takker gud for at han overlevde og mener det ikke er noe poeng å klage.

DENYS: Soldaten mistet benet sitt i den østlige delen av Ukraina. Nå får han behandling ved en proteseklinikk i Kyiv.

Nagender Parashars eier ni proteseklinikker i Ukraina.

Han forklarer at de hverken har nok proteser eller spesialister for å dekke behovet.

De travleste av hans klinikker befinner seg i Kyiv og Lviv. Normalt har disse 20 til 30 pasienter i måneden, men nå er det tre ganger så mange. Det er behov for omtrent 75 flere spesialister her, ifølge Parashars.

KYIV: En ansatt som lager gipsform av «stumpen » som protesen skal festes til.

Øvre lemmer prioriteres

Helseminister Viktor Liasjko er også bekymret:

– Det er virkelig mangel på proteser, fordi det daglig kommer inn et stort antall mennesker med behov for protesebehandling, sier han til Reuters i et intervju.

– Nå prioriteres øvre lemmer, så de spesialistene som jobber med dette er overbelastet, sier han.

DAGLIG LEDER: Andrii Ovcharenko forteller at det har vært en kraftig økning i antall pasienter ved klinikken «Without Limits» i Kyiv.

Andrii Ovcharenko er leder fro proteseklinikken i Kyiv.

Han forteller at mange av de amputerte soldatene returnerer frivillig til krigen etter behandling ved klinikken.

En av pasientene ved klinikken er 22 år gamle Dmytro Zilko, som mistet høyre ben etter et granatangrep nærme den østlige byen Bakhmut.

Rehabilitering etter benamputasjon er en lang prosess. Ofte kan det ta opp mot fire måneder før man kan få tilpasset protese. Deretter må man trene for å få tilbake gangfunksjonen.

– Dette er min fjerde treningsdag. Straks jeg sto på benprotesen, følte jeg at meg levende igjen, sier han.

1 / 2 HØYRE BEN: Dmytro Zilko har behov for rehabilitering etter amputasjon. REHABILITERING: Det er hans fjerde treningsdag. forrige neste fullskjerm HØYRE BEN: Dmytro Zilko har behov for rehabilitering etter amputasjon.

Verdens største produsent av proteseutstyr, målt etter markedsandel, er det tyske selskapet Ottobock. De solgte omtrent dobbelt så mange fotproteser i andre halvdel av 2022 som i hele 2021, forteller konsernsjef Oliver Jakobi. Økningen skyldes krigen, ifølge han.

Ukraina har rundt 300 ortopediingeniører, ortopediteknikere og lærlinger, men bare fem av disse kan tilpasse proteser til hender og armer, sier Antonina Kumka, grunnlegger av den veldedige organisasjonen Protez Hub, som jobber med klinikkene i Ukraina.

Spesielt albueproteser er etterspurt, legger hun til, da flere nå må vente inntil seks måneder på å få disse tilpasset.

