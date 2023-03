Putin vil plassere atomvåpen i Belarus

Russland skal allerede ha flyttet 10 fly til Belarus som er i stand til å bære taktiske atomvåpen.

Russlands president Vladimir Putin sier han vil plassere atomvåpen i Belarus, melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer russiske Tass, men det er i et intervju med journalisten Pavel Zarubin i tv-kanalen Rossya 24 at Putin kommer med uttalelsene.

Putin mener dette ikke vil bryte med atomavtaler.

Han mener at Russland plasserer atomvåpen i Belarus, er det samme som USA allerede gjør i Europa.

Russland skal allerede ha flyttet 10 fly til Belarus, som er i stand til å bære taktiske atomvåpen.

Putin sier de nå skal bygge et lagringsanlegg for taktiske atomvåpen. Dette skal være ferdig bygget innen 1. juli i år.

– Minsk har lenge bedt om å utplassere russiske taktiske atomvåpen i Belarus, sier Putin.

Russland og Belarus skal være enige om denne plasseringen.

– Vi ble enige med Lukasjenko om at vi ville plassere taktiske atomvåpen i Hviterussland, sier Putin i intervjuet.

Det var stor oppmerksomhet i Russland sist uke om Storbritannias angivelige planer om å levering av ammunisjon med utarmet uran til Ukraina. I intervjuet sier Putin at dette er et svar på dette. Han sier at at de ville utplassere våpen uten å bryte forpliktelsene i START-avtalen.

