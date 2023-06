STORT BORD: Fra et møte mellom Vladimir Putin (t.v.) og Belarus-president Aleksandr Lukasjenko i Sotsji tidligere i juni.

Prigozjin i Belarus: − Kan sørge for at han ikke faller ut av et vindu

Ekspertene mener at Jevgenij Prigozjin (62) har all grunn til å se seg over skulderen i Belarus. Selv om president Aleksandr Lukasjenko (68) sier at hans soldater skal lære av Wagner-sjefen og hans menn.

– Det er interessant at Wagner-soldatene kan dra til Belarus om de har lyst, sier Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

– Det åpner teoretisk en mulighet for at Prigozjin kan bygge en livgarde rundt seg og skaffe våpen, slik at de kan passe på ham og sørge for at han ikke faller ut av et vindu, fortsetter den danske eksperten.

Hans henvisning til «falle ut av et vindu» handler om at en rekke russere i opposisjon til regimet, særlig innen business, på «uforklarlig vis» har falt ut av vinduer eller har blitt utsatt for andre ulykker og mistet livet siden krigen startet den 24. februar 2022.

Arve Hansen, ekspert på Belarus og ansatt i Helsingforskomiteen, er enig i at Prigozjins sikkerhet er høyst diskutabel:

– Uten Lukasjenkos garantier er faren for hans liv ganske stort.

– Forklar!

– Foreløpig holder disse karene kortene tett inn til brystet, men Putin, Prigozjin og Lukasjenko liker hverandre egentlig ikke. Lukasjenko og Putin har kommet i et gjensidig avhengighetsforhold, og Lukasjenko prøver kanskje å få Prigozjin inn i et lignende avhengighetsforhold. Og Prigozjin er som sagt avhengig av Lukasjenkos garantier for sin sikkerhet.

WAGNER-SJEF: Jevgenij Prigozjin fotografert sammen med sine soldater i forbindelse med slaget om Bakhmut. Bildet er tatt den 20. mai 2023.

President Lukasjenko fortalte tirsdag at Prigozjin har landet i Belarus og at han er tilbudt eksil der, melder nyhetsbyrået Belta. Han sa også at det belarusiske militæret kan dra stor nytte av kamperfaringen til Wagner-soldatene.

Belarus-ekspert Arve Hansen igjen:

– Det er for tidlig å si hvilken funksjon Prigozjin vil få i Minsk, men det høres ikke bra ut om han skal bruke Wagner-sjefen til å lære opp sine egne sikkerhetsstyrker.

– Hvorfor?

– Fordi Prigozjin er villig til å bruke alle midler for å nå sine mål. Han er en brutal og hensynsløs krigsforbryter og ekspert på opprør, noe som Lukasjenko-regimet kan ha nytte av for å slå ned på indre opprør.

– Hva tenker du om ryktene om at det bygges leirer for Wagner-soldater i Belarus?

– Det spekuleres i om det kan brukes til nye angrep mot Kyiv, men der er jeg enig med analysen til det ukrainske forsvaret om at det ville være en selvmordsaksjon. Den ruten kjenner ukrainerne godt og vet hvor de skal slå til.

Vladimir Putin bekreftet mandag at Wagner-soldater som ikke vil skrive kontrakt med de ordinære styrkene - og ikke vil dra hjem og gi seg som soldater - kan dra til Belarus og knytte seg til Prigozjin der.

Vil det russiske forsvaret savne Wagner-gruppen? Peter Viggo Jakobsen tror ikke det:

– Wagner-soldatene har ikke så stor verdi lenger. De var viktigere tidligere, men nå har det russiske forsvaret fått tid til å mobilisere soldater og trene dem. Det betyr at de kan møte en ukrainsk offensiv uten Wagner-gruppen, tror den danske eksperten.

Arve Hansen i Helsingforskomiteen igjen:

– Det er vanskelig å si hvor mange soldater Prigozjin får med seg til Belarus. Han skal ha mistet mye respekt innad etter at de snudde 200 kilometer fra Moskva. Men det er nok mange som fortsatt ser ham som en sterk leder.