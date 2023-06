Se dokumentaren: «Duty of Care: The Climate Trials»

Den nederlandske advokaten Roger Cox blir historisk idet han saksøker sitt eget lands regjering for å ha forsømt ansvaret de har for å sørge for at innbyggerne går en trygg fremtid i møte.

VG har kun rettigheter til å vise «Duty of Care: The Climate Trials» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldre.