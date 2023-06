EKSPLOSJON: Et gapende hull er igjen i høyblokken etter helgens russiske angrep.

Ukrainer om Wagner-topp: − Jeg tror han vil bli eliminert

KYIV (VG) Samtidig som Wagner rykket mot Moskva i helgen, bombet russiske styrker Kyiv. Krigsofrene VG møter håper nå på mer intern russisk splid.

Kortversjonen Russiske styrker bombet Kyiv samtidig som Wagner-kaos pågikk i Russland

Tre ble drept og minst åtte skadet da boligblokk ble truffet

Det at Wagner-gruppen er i konflikt med det russiske militæret gjør at ukrainere nå håper på ytterligere kaos i Russland og slutten på Putins regime Vis mer

– Jeg håper kaoset i Russland vil spre seg ytterligere.

Ansiktet til sikkerhetsvakten Vasil (49) er dratt.

Samtidig som et av årets største dramaer utspilte seg i Russland, opplevde han sitt eget mareritt i Ukrainas hovedstad Kyiv.

Han hadde nattevakt da et russisk missil eksploderte like over ham og traff en boligblokk grytidlig lørdag.

Glassplintene og betongen fløy overalt.

Sikkerhetsvakten Vasil (49).

Mens han gjemte seg i vaktbua kom en mann flygende fra 18. etasje og landet to meter fra ham, i en busk.

Han fant de først dagen etter i dagslyset.

– Kroppen ble funnet da en soldat skulle slå lens i buskene. Mannen var forbrent og var tildekket av grener, sier han til VG.

Da VG besøkte boligblokken mandag, pågikk opprydningsarbeidet fremdeles, mens politiet gjorde åstedsundersøkelser i busken der mannen ble funnet.

I angrepet på boligblokken ble tre mennesker drept og minst åtte skadet. Militæret i Ukraina sier at de i helgen klarte å skyte ned 41 av 51 russiske missiler.

Men det var definitivt Wagners kuppforsøk i Russland som fikk mest oppmerksomhet denne helgen, også blant innbyggerne i hovedstaden.

De beryktede leiesoldatene fra Wagner har vært sentrale i krigen i Ukraina.

Lørdag hevdet de at de var blitt angrepet av sine våpenbrødre i det russiske militæret og vendte så sine stridsvogner mot det russiske forsvarsdepartementet. Putin kalte det hele et forræderi og en dolk ryggen.

Like før kolonnen av stridsvogner og Wagner-soldater nådde Moskva, uttalte de at de ikke ønsket et blodbad og trakk seg tilbake.

Mange i Ukraina håper at dette kan være begynnelsen på slutten av Putins regime i Russland.

– Jeg tror kanskje det kan skje noe mer, sier Vasili.

Like bortenfor står Ella Gordienko (27) og vugger på barnevognen sin.

– Det er som et sirkus. Det er mulig at de hadde dette kuppforsøket for å vise styrke. Men så mislyktes de, sier hun om Wagner-gruppen.

Ella Gordienko (27) med sine barn.

Trebarnsmoren Ella våknet med et brak av flyalarmen som nok en gang ulte. Så eksploderte det i naboblokken.

Hun gikk ut på balkongen og så biler som var skadet og at en brann nå raste.

– Det lå døde kropper på bakken, jeg tenkte med en gang at dette var naboene mine, folk jeg kjente. Jeg ble så redd og skremt.

De siste to månedene har det nærmest daglig vært missilangrep og droneangrep mot hovedstaden Kyiv.

Ofte er majoriteten av missilene blitt skutt ned, men vrakrester av missilene kan fremdeles utgjøre en stor risiko.

– Hvis det ikke er vårt hus som blir truffet, kan det være et annet.

I sentrum av Kyiv har myndighetene stilt ut russiske stridsvogner, kampkjøretøy som er blitt ødelagt i krigen.

Mellom rustne skjelett av militært utstyr for hundrevis av millioner kroner, rusler Petr Markov.

Han fulgte med argusøyne med på kuppforsøket i helgen. Det ble avbrutt i siste time etter at Wagner-toppen Jevgenij Prigozjin landet en avtale med president Aleksandr Lukasjenko i Belarus og Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg ble veldig skuffet. Jeg kan ikke skjønne hvorfor han gjorde det når han var bare 200 kilometer unna Moskva, sier han.

Hva som vil skje videre med Wagner-toppen er for tiden den store snakkisen i Kyiv.

– Jeg tror han vil bli eliminert. Kanskje ikke i dag eller i morgen, men jeg tror hans skjebne er blitt avgjort av denne hendelsen.

I en kommentar i Kyiv Post tror deres kommentator at Prigozjin nå må se seg over skulderen.

«Det er vanskelig å se at Prigozjin skal overleve. Han må nå bekymre seg for å få en dessert med Novichok NovichokEn gift som er blitt brukt til å drepe tidligere fiender og opposisjonelle av Russland og Putin. . Eller å falle ut av et vindu» ut av et vindu»Flere opposisjonelle og Putin-kritikere har også på mystisk vis falt ut av vinduer, i det mange mener er klare tilfeller av drap. .

Kommentatoren fortsetter med at kuppforsøket i Russland er et bevis på at krigen i Ukraina går dårlig for dem og for Putin.

«Putin har kanskje overlevd. Men bare så vidt. Han er nå betydelig svekket og hans kredibilitet er på sitt laveste», hevdes det.