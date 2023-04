Kontrakten med militæret kostet ham livet.

– Han hadde et så ungt og vakkert ansikt, sier en slektning.

De døde

for Putin

Da Aleksandr Tsjeresovs levninger kom hjem til landsbyen Lobva i Uralfjellene, var 90 prosent av kroppen hans brannskadet.

– Jeg vet ikke hvorfor han dro, sier slektningen til lokalavisen Jekaterinburg online.

Aleksandr skrev under tre måneder etter at han startet militærtjenesten.

Han døde 22. april i fjor, 21 år gammel.

– Aleksandr var rolig, beskjeden og god, forteller slektningen til lokalavisen.

I begravelsen 8. mai kom svært mange for å ta farvel med den unge soldaten, forteller Aleksej Bondarenko, landsbyens ordfører.

Etter militær tradisjon ble det avfyrt en æressalutt:

Minst 220.000 russiske soldater er drept eller såret i Ukraina, ifølge et nytt anslag det britiske forsvarsdepartementet.

Russiske myndigheter går ikke ut med antall drepte soldater.

Men i russiske medier hylles de døde soldatene.

I lokalaviser og sosiale medier har VG funnet disse historiene om Putins falne:

KRIGEN I UKRAINA

Far til åtte

DØD: Zjarkyn Igasanov.

Zjarkyn Igasanovs enke sitter igjen med åtte barn.

Egentlig var de ikke lenger gift, forteller enken Zauresh til lokalvisen Tjumen online. De hadde skilt seg for å få større offentlige bidrag til barna.

Mannen skrev kontrakt med det militære uten at hun visste om det. Enken tror han dro i krigen delvis av patriotisme, delvis for å bedre familiens økonomi.

– Han hadde høy pliktfølelse overfor landet, sier Zauresh.

Mannen kom hjem fra Ukraina i en kiste av sink. Enken tok farvel med ham i kisten hjemme.

– Han ble gravlagt i henhold til muslimske tradisjoner med en mulla til stede. Kvinner får ikke lov til å være på kirkegården, sier hun til lokalavisen.

Zauresh får nå hjelp av mannens søstre til å ta seg av de åtte barna.

Det yngste av dem har fortsatt ikke fylt ett år.

Wagner-soldaten

DØD: Roman Isajev.

Mens han satt i fengsel, fikk 27 år gamle Roman Isajev muligheten til å signere kontrakt med det private militærselskapet Wagner-gruppen. Wagner-gruppen.Paramilitær russisk organisasjon, ledet av Jevgenij Prigozjin, mannen som kalles «Putins kokk».

Lokalavisen Volgograd online har fått bekreftet at Isajev er død.

– Roman Nikolajevitsj Isajev kjempet for friheten og uavhengigheten til folkerepublikken Luhansk. Han døde en heroisk død på slagmarken og viste mot og tapperhet, heter det.

Ifølge lokalavisen ble Isajev tildelt en tapperhetsmedalje av Wagner-gruppen.

Lokalavisen har funnet ut at Roman Isajev ble dømt for gjentatt bilkjøring i påvirket tilstand.

Det blir ikke opplyst noe om hvor lang dom han sonet.

«Ville erobre denne verden»

DØD: Nikita Filippov.

Nikita Filippov ble gravlagt i slutten av januar 2023 i landsbyen Demjanka nær Tjumen. Lokalavisen Tjumen online melder at han døde under «uklare omstendigheter».

Han var butikksjef før han ble mobilisert. Filippov dro umiddelbart til vervingskontoret da han fikk innkallingen, ifølge lokalavisen.

«Mamma, det er nødvendig, det er nødvendig», sa han til moren.

Etter en måneds trening ble han sendt til Ukraina.

Nikita snakket godt om det militære og kamerater og offiserer der, ifølge moren.

– Han hadde kjæreste og store planer for fremtiden, forteller hun.

Moren fikk vite av sønnens kjæreste at han var død. Hun fikk ingen ytterligere informasjon om hva som hadde skjedd.

De militære lovte å kontakte henne senere med flere detaljer.

Ifølge lokalavisen pågår det en etterforskning av hvordan Filippov døde.

«Døde ikke forgjeves»

DØD: Maksim Grigorjev.

Maksim Grigorjev døde i Mariupol i Ukraina tidlig i krigen og ble gravlagt 12. mars 2022, 20 år gammel.

Storebror Sergej ble fallskjermjeger. Maksim fulgte sitt ni år eldre forbilde inn i hæren og tok etter hvert offisersutdanning. Han tegnet en treårig kontrakt.

Pappa Aleksej og kona Vera forteller til lokalavisen Batajskoje Vremja at sønnen ble sendt til Ukraina allerede 24. februar 2022, den første dagen av «spesialoperasjonen».

Moren hadde fødselsdag 5. mars, men hørte ikke noe fra sønnen. Dagen etter ble Maksim drept av en bombe.

– Vi ønsker ikke å vite detaljene om nøyaktig hvordan sønnen vår døde, sier faren.

Det var storebror Sergej som identifiserte Maksim, som kom fra Batajsk i Sør-Russland.

– Han døde ikke forgjeves, mener moren Vera.

Ville helst være kokk

DØD: Afanasij Podajev.

Afanasij Podajev var vernepliktig og fra landsbyen Karabasj i Sibir. Han døde ti dager før han skulle ha fylt 20 år, i november 2022, ifølge lokalavisen v1.ru.

Foreldrene mistenker at soldatene ble sendt inn i krigssonen, i strid med løftene, sier de til sibreal.org. Dette avvises av det russiske forsvarsdepartementet.

Afanasij Podajev døde av et splintsår i hodet.

– Militærkommissæren lovet oss personlig at gutta skulle tjenestegjøre langt unna krigen. Vi slo oss til ro med det. I oktober ringte jeg sønnen min og hørte hvordan bombene eksploderte i nærheten, forteller moren Alla til sibreal.org.

Ifølge foreldrene ville han egentlig være kokk, men offiserene så at han hadde fått beste karakter i helseundersøkelsen, og at han var en aktiv idrettsmann. Derfor plasserte de ham som stridende soldat.

Faren Oleg skjønner ikke informasjonen som kommer i russiske media:

– Jeg ser på nyhetene, men jeg tror ikke på et eneste ord. Hvorfor rapporterer de for eksempel om 100 drepte ukrainere – men de dreper ikke russiske gutter, barn og menn, eller hva? spør han ifølge Tjumen online.

Ivans siste ønske

DØD: Ivan Ovlasjenko.

20. september proklamerte Vladimir Putin delvis mobilisering. Seks dager senere ble Ivan Ovlasjenko (30) innkalt.

Han var gift med Valerija, som han traff i jobben. Sommeren 2017 ble Polina født. Valerija klaget på at han skjemte henne bort.

Hun var selv strengt oppdratt, mens han hadde en friere oppvekst, forteller Valerija i lokalavisen Rostov-na-Donu online.

Dette ble det mye krangling, og Valerija ba om skilsmisse. Han ringte henne og fortalte at han var innkalt.

– Jeg frarådet ham. Hvis vi fortsatt hadde vært gift, hadde jeg ikke tillatt ham å dra, sier hun til avisen.

Ivan mente at Russland måtte angripe for at ikke Ukraina skulle ta områder i Sør-Russland, der de kommer fra, forteller ekskona.

Hennes svigerfar, Aleksandr Ovlasjenko, gråt av sorg over at sønnen skulle mobiliseres.

Ivan ble sendt til Donetsk-området. På telefonen hjem til søsteren Valentina sa han at han ikke ønsket å bli kremert. Noe slikt hadde han aldri snakket om tidligere, ifølge lokalavisen.

9. januar var siste gang søsteren fikk melding fra Ivan. «Alt er bra», skrev han.

Dagen etter fikk ikke Valerija den vanlige meldingen med spørsmål om hvordan det var med datteren deres.

Ivan Ovlasjenko ble gravlagt 16. januar, på farens 65-årsdag.

Skitreneren

DØD: Oleg Litovskij.

På Oleg Litovskijs fødselsdag, 9. mars 2023, ble det holdt barneskirenn i landsbyen Verkhotur til minne om den populære skitreneren.

Den 14 år gamle datteren og den fire år gamle sønnen mistet pappaen sin da 34 år gamle Oleg ble drept i «spesialoperasjonen», skriver Jekaterinburg online.

Han ble mobilisert i september og døde i slutten av oktober. Litovskij ble begravet 1. november.

Enken Kristina har det tøft. Familien tok kort tid før mobiliseringen opp lån for å kjøpe hus. Enken har vært vant til at mannen har stått for vedhugst og praktiske gjøremål.

Ifølge avisen prøver venner og andre nå å hjelpe til.

De etterlatte er lovet minst 2,1 mill. kroner av russiske myndigheter, Ifølge Radio Free Europe. Det kan imidlertid være lokale forskjeller, melder Meduza. Meduza.Uavhengig russisk- og engelskspråklig nettavis, med hovedkontor i den latviske hovedstaden Riga.

Den relativt store kompensasjonen som utbetales, har også ført til familiefeider, som i historien om Bogdan:

Kriget i Syria

DØD: Bogdan Fotin.

Bogdan Fotin ble 26 år gammel og var fra landsbyen Ust-Abakan i republikken Khakasia, melder obozrevatel.com. Han tjenestegjorde tidligere i Syria og ble sendt til Ukraina i juni 2022.

I juli ble han drept.

Moren Natalja Olenikova forteller til Radio Free Europe at barnefaren, Jevgenij Fotin, forlot henne og deres tre barn da Bogdan var tre år gammel, i 1999.

Hun hørte ikke stort til sin eksmann før Bogdan ble drept i Ukraina, og de etterlatte skulle få rundt to millioner kroner.

Olenikova kjemper i retten for å unngå at barnefaren skal få halvparten, et beløp ti ganger en vanlig årslønn i denne delen av Russland, der nesten en femdel av russiske barn blir oppdratt av alenemødre.

Barnefarens advokat, Gennadij Korovin, vil ikke kommentere saken til Radio Free Europe. Fotin har holdt seg borte fra retten, fordi han er flau over sin egen oppførsel, oppgir advokaten.

Olenikova valgte å begrave sin sønn som «Bogdan Khorjusjin». Hun brukte dermed sin andre ektemanns etternavn.

Drept i Bakhmut

DØD: Sergej Sjtsjipanov.

Sergej Sjtsjipanov ble dødelig såret i kampene om Bakhmut, melder lokalavisen Batajskoje Vremja.

40-åringen kom fra landsbyen Bogoroditskij og meldte seg i november 2022 som frivillig til «spesialoperasjonen», ifølge lokalavisen.

Etter en måneds trening ble han sendt til Donbass-området. Nok en måned senere døde han altså i strid.

Levningene kom ikke til de etterlatte før i slutten av februar 2023, da han ble begravet på tradisjonelt vis.

Spesialsoldaten

Ivan Rekhovskij ble 35 år gammel. Han var kommandant for en gruppe spesialsoldater fra Spetsnaz, ifølge Volgograd online.

– Fra 7. til 9. april fikk en gruppe under kommando av Ivan Rekhovskij i oppgave å organisere et bakholdsangrep på nasjonalister. Han taklet denne oppgaven godt, melder de militære til lokalavisen.

Han døde 2. juli 2022, etter å ha «dekket kameratene med seg selv», slik lokalavisen beskriver det.

Rekhovskij var utdannet offiser ved et senter i Novosibirsk, og han var en ivrig idrettsutøver, særlig i svømming.

DØD: Ivan Rekhovskij.

VG har også funnet resultater med Rekhovskij på hjemmesiden til CSKA, hærens sentrale sportsklubb.

Han var født i Astrakhan-regionen, men flyttet tidlig med familien til Volgograd-området.

I Putins garde

Pavel Tsjebotkov tilhørte president Putins spesielle nasjonalgarde Rosgvardia.

Det er Rosgvardia selv som bekrefter dødsfallet på Telegram. Han ble begravet i landsbyen Kosomolskij 7. mars i år.

Tsjebotkov var utdannet bilmekaniker, ble kalt ut under mobiliseringen sist høst og tjenestegjorde som stridsvognsreparatør. Han kom fra Perm-regionen i Sibir.

Tsjebotkov var født 10. februar 2000. Det betyr at han både ble født og døde med Vladimir Putin som president.

Mistet foreldrene

Død: Vadim Pletnev

Vadim Pletnev mistet livet 19. februar 2023 i kampene om Bakhmut, melder et lokalt nyhetsbyrå i Magnitogorsk, som han var fra.

Han skal ha blitt såret i januar, men dro ut igjen til fronten. Han ble 30 år.

Han bodde hos bestemoren til han var tre år, etter at foreldrene døde, ifølge nyhetsbyrået. Etter flere år på barnehjem ble han adoptert som 14-åring.

– Fosterforeldrene godtok ham som sin egen. Han var veldig snill, hjalp alltid fostermoren sin, sier søsteren til nyhetsbyrået.

Han kom inn i militæret i oktober 2022. Om han var en del av mobiliseringen eller meldte seg frivillig, er uklart.

Ble mobilisert

DØD: Nikolaj Maksimov.

Nikolaj Maksimov ble begravet i Kjakhta 14. mars, heter det i en gruppe på det russiske sosiale mediet VK.

Han ble rekruttert gjennom mobiliseringen høsten 2022 og etter hvert sendt til Ukraina. Han ble drept 13. februar i år – i forbindelse med stormingen av Bakhmut.

Blant de etterlatte er tre sønner og én datter. Han ble 38 år gammel.

Maksimov blir hyllet i denne Youtube-videoen.

Slapp ut av fengsel

DØD: Vladimir Grisjkin.

Vladimir Grisjkin var blant de mange som så en mulighet da han fikk tilbud om å slippe ut av fengsel for å bli en del av den omdiskuterte Wagner-gruppen, melder Orlovskije Novosti.

Han ble begravet 11. mars i år i landsbyen Skorjatino. Etter russisk militær tradisjon ble det skutt til ære for den døde.

Ifølge lokalavisen ble han først såret, men kom tilbake til fronten. Så døde han i kampene om Bakhmut.

Han etterlater seg sønn og datter.

«Heltemodig»

DØD: Zjanat Kasenov.

I april i fjor la det russiske forsvarsdepartementet ut en melding om en «heltemodig» soldat. Artikkelen hadde bilde av Zjanat Kasenov.

Kasenov hylles for å ha ledet sine menn til seier, til tross for at de var i mindretall. Han ryddet også fem miner «av vestlig produksjon», heter det.

Den lokale administrasjonen melder på Telegram at han ble drept i krigen. 28. februar i år ble de pårørende varslet.

Kasenov kom fra den lille landsbyen Mizonovo i Isjim-distriktet. Han var militært utdannet og deltok i kampene i Ukraina fra første stund.

Fikk feil lik

DØD? Bada Bajantujev.

Badara Bajantujev ble født i 1982. Han satt i fengsel og var blant dem som brukte tilbudet om å bli Wagner-soldat mot å få amnesti.

Ifølge en side på det russiske sosiale mediet VK fikk familien vite at Badara var død.

Men da liket kom, viste det seg at det var en annen person de hadde sendt. Den døde hadde tatoveringer, det visste de at Bajantujev ikke hadde hatt.

I etterlysningen på VK spør familien om det kanskje finnes cellekamerater fra fengselet som vet hva som har skjedd med deres kjære Badara.

– Vi ønsker å begrave ham i all ære, i henhold til skikken, som en helt – som en forsvarer av fedrelandet, heter det.

Kjempet i Tsjetsjenia

DØD: Dymbren Lassaranov.

Dymbren Lassaranov (45) var også med i den første Tsjetsjenia-krigen på 1990-tallet.

Den gang var han livvakt for den kjente generalen Aleksandr Lebed, skriver den lokale administrasjonen der han bodde, på det russiske sosiale mediet VK.

Lassaranov er en av mange døde soldater fra den lille, fattige republikken Burjatia.

Mange menn derfra har sett sin mulighet til å tjene atskillig mer penger da det russiske forsvaret la ut tilbud om å kontrakt som soldat.

Men Lassaranov ble hentet inn etter at Vladimir Putin i september erklærte «delvis mobilisering».

24. februar ble han drept i Ukraina. Også han er tildelt en tapperhetsmedalje etter sin død.

Kona sitter igjen med fem barn og to barnebarn.

Frivillig til Wagner

DØD: Leonid Turjatko.

44 år gamle Leonid Turjatko meldte seg høsten 2022 som frivillig i Wagner-gruppen, skriver lokalavisen vesti35.rf.

Lokale myndigheter opplyser til avisen at han døde under kampene om Bakhmut, eller Artjomovsk, som russerne kaller byen. Det blir ikke opplyst nærmere om under hvilke omstendigheter han døde.

Hedret etter sin død

DØD: Aleksandr Volguntsev.

Aleksandr Volguntsev ble 22 år gammel. Han ble gravlagt på kvinnedagen 8. mars, melder sjefen for de lokale myndighetene, Tatjana Meleteva, ifølge Argumenti i fakti.

– Han ga sitt liv for å forsvare sine landsmenn – sivile i Donbas – fra grusomhet og urettferdighet, skriver hun på Telegram, ifølge avisen.

Under begravelsen skal hans mor ha mottatt en tapperhetsorden på vegne av sønnen.

Han var utdannet på en landbruksteknisk skole, og blir av de lokale myndighetene i landsbyen Sorotsjinsk beskrevet som «beskjeden, seriøs, flittig og alltid klar til å hjelpe».

Medsoldatene sier at han var «en modig og uselvisk kriger».

Usikkert antall falne: