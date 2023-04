SKUDDVEKSLING: Politiet rykket mandag morgen lokal tid ut til Old National Bank i Louisville, etter at en bankansatt åpnet ild mot kundene.

Gjerningsmannen streamet bankskytingen i Kentucky

Den 23 år gamle gjerningsmannen som skjøt og drepte fire andre personer, skal ha livestreamet angrepet mens det skjedde.

Mandag morgen lokal tid ble fire personer skutt og drept i Old National Bank i sentrum av Louisville, Kentucky.

Politiet rykket ut til melding om en aktiv skyteepisode, før de senere opplyste at gjerningspersonen også var død.

Han har blitt identifisert av politiet som 23 år gamle Connor Sturgeon, en ansatt i banken.

Politisjef Jaquelyn Gwinn-Villaroel fortalte mandag kveld at 23-åringen var bevæpnet med en rifle.

– Dette skal ikke fortsette å skje. Ondskapen skal ikke seire og ta over byen vår, uttalte hun under en pressekonferanse.

Sendte live mens han skjøt

Sturgeon skal ifølge politisjefen ha livestreamet skytingen mens den pågikk, og politiet jobber med å få videoen fjernet. Det er ikke delt hvilken plattform skytingen ble streamet på.

23-åringen ble selv skutt og drept under episoden, men det er ikke bekreftet om han ble skutt av politiet, eller om han skjøt seg selv.

KRITISK SKADD: Nickolas Wilt, en ung og nyutdannet politibetjent ved LMPD, ble skutt i hodet under skyteepisoden i Kentucky. Her tidligere avbildet med ordføreren Craig Greenberg og politisjef Jaqcuelyn Gwinn-Villaroel.

Reuters skriver mandag kveld at Sturgeon vokste opp i Indiana, like nord for Louisville. Han skal ha spilt basketball på videregående og vært student ved University of Alabama fra 2016 til 2020.

Ifølge Sturgeons LinkedIn-profil jobbet han som sommerpraktikant i Old National Bank fra 2018 til 2020, før han ble fulltidsansatt i 2022.

En av de drepte, Tommy Elliot (63), var en nær venn av delstatens guvernør, Andy Beshear.

– Vi mistet fire av Guds barn i dag, hvorav en var en av mine nærmeste venner, fortalte guvernøren under pressekonferansen.

Elliot var visepresident i Old Natonal Bank, skriver BBC. Han skal ha vært en aktiv pengeinnsamler for demokratene.

– Han var en utrolig venn. Dette er uerstattelige fantastiske individer som en forferdelig voldshandling rev fra oss alle.

Politibetjent skutt i hodet

De tre andre døde har blitt identifisert som James Tutt (64), Joshua Barrick (40) og Juliana Farmer (57).

Ni andre ble brakt til sykehus med skader etter skytingen. Tre av de, inkludert en ung politibetjent, skal ha blitt kritisk skadd, skriver BBC.

Louisville Metro Police Department har delt et bilde av politibetjenten Nickolas Wilt, som ble skutt i hodet og hjerneoperert mandag. Han skal ha «løpt mot skuddene for å redde liv», skriver de under bildet.

MISTET EN NÆR VENN: Guvernør Andy Beshear mistet en venn i skytingen mandag. Opprinnelig sa han at en annen venn også var drept, men dette skal ha vært feilinfomarsjon, uttalte Beshear mandag kveld.

Mandag skjedde det også det en separat skytehendelse ved Jefferson Community & Technical College i Louisville.

En person ble drept og en annen skadet i skyteepisoden, som var urelatert til bankskytingen.

Gjerningsmannen skal ha flyktet fra stedet, og politiet tror at flere kan ha vært involvert.

– Ond handling

Ordføreren i Louisville, Craig Greenberg, sier at mandagens hendelser føles dypt personlig for ham, da han selv har opplevd å bli beskutt på arbeidsplassen.

– Til menneskene som overlevde, om du er fysisk skadet eller ikke vet jeg at du også har det vondt. Vi er her for deg også, sa han.

Videre sier han at de to skytingene har etterlat befolkningen redd, sinte og i sorg.

– Dette var en ond handling med målrettet vold.

FBI PÅ STEDET: FBI rykket også ut til stedet for å bistå politiet mandag.

Masseskyting har blitt en nær daglig affære i USA. Så langt i år har nasjonen opplevd 146 masseskytinger ifølge Gun Violence Archive.

De to skytingene skjer bare to uker etter at en tidligere elev drepte tre barn og tre lærere på en barneskole i Nashville i Tennessee, rundt 260 kilometer sør for Louisville.

USAs president Joe Biden har gjentatt ønsket om at kongressen skal vedta lovgivning som blant annet krever sikker oppbevaring av skytevåpen og bakgrunnssjekker før våpensalg.

– Hvor mange flere amerikanere må dø før republikanere i Kongressen vil handle for å beskytte våre lokalsamfunn, spurte han i en uttalelse.

Info Våpenlovene i Kentucky Alle over 21 år som lovlig kan kjøpe en pistol, kjøpe og bære våpen uten lisens eller bakgrunnssjekk, ifølge Kentucky State Police. Personer som er tidligere straffedømt, underlagt besøksforbud grunnet vold, har forbud mot å eie et våpen. Men Kentucky har ikke såkalte «røde flagg»-lover, som tillater myndighetene å frata våpen fra personer som anses å være en trussel mot seg selv eller andre. Vis mer

