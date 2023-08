MOTVIND: Det stormer rundt ekspresident Donald Trump i USA som er tiltalt i flere straffesaker knyttet til tiden før han ble president, mens han var president og etter han gikk av som president.

USA-ekspert: Dette skjer om Trump blir dømt

Dersom han blir dømt, så kan Donald Trump drive valgkamp fra fengsel. Og skulle han så bli valgt til president, kan han i hvert fall i teorien benåde seg selv.

Kortversjonen Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump er tiltalt i flere straffesaker i USA.

Den siste tiltalen knytter seg til hans tid som president og hendelsene som leder opp til stormingen av kongressen.

Til tross for anklagene, er det ingen juridiske hindringer for at Trump kan stille til valg, selv fra fengsel, og teoretisk kunne benåde seg selv hvis han blir valgt.

Trump møter i retten i forbindelse med den siste tiltalen torsdag 3. august. Vis mer

Den siste tiltalen mot Trump som ble offentliggjort natt til onsdag norsk tid, regnes som den mest alvorlige mot ham.

– Den største forskjellen på denne tiltalen og de andre, er at denne knytter seg til forhold da han var president, og at statsadvokaten mener Trump har brukt presidentmakten sin. Den såkalte «hysj-saken» handler om forhold som skjedde før Trump ble president, mens dokumentsaken handler om forhold som skjedde etter, forklarer strafferettsforsker og USA-ekspert Sofie Høgestøl til VG.

Trump er tiltalt for hendelsene som ledet opp til den voldelige stormingen av den amerikanske Kongressen 6. januar 2021 i Washington D.C.

Info Dette er tiltalen En storjury som har materialet fra etterforskningen og bestemt at Trump skal tiltales på fire punkter: Sammensvergelse for å svindle/lure USA

Sammensvergelse for å hindre en offisiell saksgang

Forhindring og forsøk på forhindring av en offisiell saksgang

Sammensvergelse for å forhindre andre i å utøve sine grunnlovsrettigheter. Noen av disse punktene har en strafferamme på opptil 20 år i fengsel, skriver AP. Vis mer

I RETTEN: Her møter Trump i retten i Manhattan New York i april i år

Påvirker valget lite

Trump er fra før av tiltalt i New York i forbindelse med at han før valget i 2016 skal ha betalt hysjpenger til pornoskuespiller for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de skal ha hatt.

I Florida er han tiltalt i den såkalte dokumentsaken, etter at FBI fant 13.000 dokumenter i Trumps bolig i Mara-a-Lago. Rundt 100 av dem var hemmeligstemplet.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Har disse sakene noen påvirkning på valget?

– New York Times sammenlignet resultatene fra meningsmålinger i fjor og i år, og fant en tre prosent økning blant republikanerne som tror han har gjort noe straffbart. Og selv om han har det, vil mange fortsatt stemme på ham. Enn så lenge virker det ikke å ha stor påvirkning, sier Høgestøl.

Civita-rådgiver og USA-ekspert Eirik Løkke tror også Trump har reelle muligheter til å bli valgt tross tiltalene.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at dette er en fordel, men det er ikke en så stor ulempe som veldig mange vil tro at det faktisk gjør det umulig for ham å bli president. Og det er det store paradokset, sier Løkke.

På dette bildet delt av det amerikanske justisdepartementet, kan stabler av bokser observeres på et bad på tidligere USAs president Donald Trumps Mar-a-Lago eiendom i Palm Beach, Florida.

Kan bli president fra fengselet

– Hva skjer om Trump blir dømt og fengslet før valget?

– Vi har allerede et scenario som vi aldri har sett før i amerikansk politikk. Men på 1920-tallet stilte sosialisten Eugene Debs til valg fra fengsel og fikk en million stemmer. Selv om det aldri har vært en presidentkandidat fra de store partiene som har gjort det, er det ikke noe juridisk hinder for at Trump kan stille som presidentkandidat fra fengsel, sier Høgestol.

Hun understreker at det er veldig langt fram mot en dom. Og dersom han skulle bli president mens han er fengslet, har han et ess i ermet.

– I teorien så har den amerikanske presidenten mulighet til å benåde folk. Det er ingen amerikansk president tidligere som har benådet seg selv, men det er teoretisk mulig, sier Høgestøl.

Også Eirik Løkke understreker at dette er en unik situasjon i amerikansk politikk.

– Det er mange teorier og spekulasjoner om hvordan dette vil utarte, men sannheten er at det vet vi ikke, sier han til VG.

– Vi er usikker på hvilke muligheter Trump har for å benåde seg selv. Det vil antageligvis komme helt opp til Høyesterett dersom det blir en aktuell problemstilling, forklarer Løkke.

Møter i retten

3. august – altså torsdag denne uken – må Donald Trump møte i retten i Washington D.C.

– Da skjer det samme som sist. Dommeren kommer til å formelt fremsette tiltalen mot ham og kommer til å stille spørsmål om hvordan Trump stiller seg til den. Det er forventet at han, eller hans advokater, kommer til å si at Trump erklærer seg «ikke skyldig».

Det er ennå ikke avklart når saken skal behandles for retten.

– Spesialetterforsker Jack Smith argumenterte for at han ønsker en rask og effektiv sak. Men det handler mye om dommeren har tid, og hvilke juridiske spørsmål som skal avklares, sier Høgestøl til VG.

I den såkalte dokument-saken i Florida argumenterte Donald Trumps advokater at saken burde behandles etter valget, men fikk ikke gjennomslag for dette. Saken går for retten i mai til neste år.

– Blir vanskelig

Samfunnsdebattant og USA-ekspert Jon Arild Snoen skriver på Minerva at dersom Trump skal bli dømt må statsadvokaten vise at Trump ikke visste han hadde tapt presidentvalget. Han påpeker at det kan bli vanskelig.

«At han burde ha skjønt dette, er ikke det samme som at han faktisk skjønte det», skriver Snoen.

«Min vurdering, som tidligere, er at juridisk sett er Florida-saken sterkere enn denne. Det innebærer at sjansen for at Trump faktisk blir domfelt, er større der», påpeker han.