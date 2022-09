SISTE SKRIK: Jimmie Åkesson, leder for Sverigedemokraterna, lander en strabasiøs valgkampturné på Riddarholmen i Stockholm – men har krefter igjen til litt dans og fyrverkeri. Til høyre er partikollega Jessica Stegrud, medlem av Europaparlamentet.

Jimmie Åkesson til VG: − Sverige trenger oss mer enn noensinne

STOCKHOLM (VG) Før var de verre enn pesten. Nå kan Sverigedemokraterna bli landets nest største parti.

Det er aller siste dag i en lang, intens og til tider hatsk valgkamp i Sverige, når Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson (43) inntar scenen på Riddarholmen i Stockholm sentrum lørdag kveld.

Bak ham glitrer innsjøen Mälaren, ved hans side står en rekke vakter fra sikkerhetspolitiet og foran ham har amerikanske veteranbiler linet opp.

– Sverige er blitt fattigere og farligere under Magdalena Andersson. Derfor er det så viktig å bytte henne ut. Sverige skal bli bra igjen! lover han til tilhengerne.

De jubler tilbake.

Og Sverigedemokraterna har mye å juble for: Det nasjonalistiske og sosialkonservative partiet ligger an til å passere 20 prosent i Riksdagsvalget, ifølge meningsmålingene.

Med det kan Sverigedemokraterna bli landets nest største parti.

Håper på gjennomslag

– Sverige trenger oss mer enn noen gang. Ved dette valget har det svenske folket muligheten til å gjøre Sverige stort igjen, sier Åkesson til VG i en uttalelse etter torgmøtet lørdag kveld.

1 / 2 JIMMIE MOMENT: Sverigedemokraterna snakker mye om såkalte «Jimmie moments» under valgkampen, og ber velgerne peke ut sine beste øyeblikk med partileder Åkesson. SIKKERHETSOPPBUD: Svensk politi og den svenske sikkerhetstjenesten Säpo hadde stor tilstedeværelse under Sverigedemokraternas torgmøte. forrige neste fullskjerm JIMMIE MOMENT: Sverigedemokraterna snakker mye om såkalte «Jimmie moments» under valgkampen, og ber velgerne peke ut sine beste øyeblikk med partileder Åkesson.

Han sier de har gjennomført en «historisk valgkamp». I ukevis har han vært land og strand rundt for å sanke stemmer.

Info FAKTA: Disse kjemper om makten I Sverige er det nasjonalforsamlingen Riksdagen som velger statsministeren. Dette er kandidatene: Magdalena Andersson (55) fra Uppsala. Nåværende statsminister og leder for Socialdemokraterna, Arbeiderpartiets søsterparti. Ble valgt i november 2021, etter et lengre politisk drama, og er Sveriges første kvinnelige statsminister. Utdannet økonom og har vært finansminister. Er gift og har to barn. Populært kalt «Magda», og omtales som en godt likt og tydelig politiker.

Ulf Kristersson (58) fra Lund. Leder for det konservative Moderaterna siden 2017, Høyres søsterparti. Utdannet siviløkonom. Har lang fartstid i Riksdagen, og har vært sosialforsikringsminister. Er gift og har tre barn. Omtales som en noe kjedelig politiker. Vis mer

– Vi har møtt tusenvis av mennesker og du kan nå kjenne atmosfæren i luften. Det er utrolig mange mennesker der ute som ønsker forandring. Vi, Sverigedemokraterna, er den endringen, sier partilederen.

SISTE STOPP: Den lille øyen Riddarholmen i Stockholm er siste stopp på en lang valgkampturné for Jimmie Åkesson. Søndag håper han på lønn for strevet.

Sverigedemokraterna støtter den borgerlige blokken, med statsministerkandidat Ulf Kristersson, Moderaternas leder, i spissen.

Info FAKTA: Dette er de politiske blokkene Svensk politikk deles grovt sett inn i to blokker: De rødgrønne: Socialdemokraterna (Arbeiderpartiets søsterparti), Vänsterpartiet (sammenlignes med norske SV og Rødt) og Miljöpartiet. Centerpartiet har ved dette valget valgt å støtte Magdalena Andersson, for å unngå å få Sverigedemokraterna i regjering. De borgerlige: Moderaterna (Høyres søsterparti), Kristdemokraterna og Liberalerna (Venstres søsterparti). Sverigedemokraterna (sammenlignes med Frp, men mer ytre høyre) er blokkuavhengige, men vil støtte en borgerlig regjering ved dette valget. Men det er uenigheter innenfor blokkene som skaper hodebry: Centerpartiet og Vänsterpartiet nekter å sitte i regjering sammen.

Moderaterna og Kristdemokraterna vil ikke slippe Sverigedemokraterna inn i regjering. Og Kristdemokraterna vil heller ikke ha med Liberalerna. Liberalerna og Socialdemokraterna ønsker ikke å samarbeide. Vis mer

Åkesson ønsker seg plass i regjeringen, men Moderaterna og allierte Kristdemokraterna ønsker i utgangspunktet ikke dette. Dermed kan Sverigedemokraterna ende opp som et mektig støtteparti til en høyreregjering.

– Jo flere som velger å stemme på oss, jo mer av politikken vår blir realitet dersom min side av politikken vinner valget, slår Åkesson fast overfor VG.

1 / 2 LANG KØ: Hundrevis av mennesker sto i kø på sentralbanestasjonen i Stockholm for å stemme lørdag kveld. Myndighetene tar kritikk for dårlig kapasitet i stemmelokalene. LANG KØ: Hundrevis av mennesker sto i kø på sentralbanestasjonen i Stockholm for å stemme lørdag kveld. Myndighetene tar kritikk for dårlig kapasitet i stemmelokalene. forrige neste fullskjerm LANG KØ: Hundrevis av mennesker sto i kø på sentralbanestasjonen i Stockholm for å stemme lørdag kveld. Myndighetene tar kritikk for dårlig kapasitet i stemmelokalene.

Fra pesten til nest størst?

I hele 17 år har politikeren fra Skåne ledet det høyrekonservative partiet. Da Åkesson inntok roret hadde Sverigedemokraterna en oppslutning på 1,4 prosent. Siden har partiet kommet seg over sperregrensen og inn i Riksdagen, og nå kan de altså bli nest størst i landet.

DEN GANG DA: På dette bildet fra 2007 hadde Jimmie Åkesson vært leder av Sverigedemokraterna i ett år. Han kom rett fra studier inn i politikken i 20-årene.

– De har vært utrolig utholdende og møtt mye motgang. For 15 år siden ble de sett på som pesten, ingen ville ta i dem selv med tang, sier Pontus Mattsson, journalist i Sveriges Radio.

Han har skrevet to bøker om Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna, og fulgt partibevegelsen tett gjennom lang tid.

– Hvordan vil Sverigedemokraterna eventuelt takle makt?

– Det er vanskelig å si. Et par av politikerne er skarpe, men de er fortsatt amatører på sett og vis. Det er hele tiden ulike skandaler i Sverigedemokraterna, svarer Mattsson.

«Før møtte vi skjellsord og hat»

At Sverigedemokraterna har gått fra kulden til varmen, er noe partimedlem og Stockholms-kandidat Monica Thorsell (59) har fått kjenne på kroppen. Hun begynte i partiet i 2014.

– Nå får vi energi når vi står på scenen og snakket med velgerne. Før ble vi tappet for krefter. Da møtte vi bare skjellsord og hat.

HEIER PÅ JIMMIE: Alexandra Ghialamas (32) (f.v.), Monica Thorsell (59) og Ghazal Saberian (39) er medlemmer av Sverigedemokraterna, og stiller til valg på både kommunale og regionale lister i Stockholm län.

«Uhyre rutinert»

Journalist og forfatter Mattsson beskriver Åkesson som en «uhyre rutinert» politiker som allerede har endret svensk samfunnsdebatt:

– Før var det tabu å si at innvandring koster penger for samfunnet. Det ble oppfattet som fremmedfiendtlig. Nå er det selvsagt. Alle er enige med Åkesson på flere av hans standpunkter.

Men hvordan vil Åkesson forandre Sverige? Hva er hans politiske prosjekt?

Mattsson oppsummerer politikken slik:

– Han vil bringe Sverige i en mer konservativ retning. Han vil ha en stram innvandringspolitikk, hard straff og en sjenerøs velferdspolitikk. Han er verdikonservativ, og har en idé om en nasjon der bare svenske medborgere får flere rettigheter.

JOURNALIST OG FORFATTER: Pontus Mattsson er journalist i Sveriges Radio, og følger Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna tett.

– Hva er de mest kontroversielle politiske forslagene til Sverigedemokraterna?

– De har stilt en lang rekke krav til en kommende borgerlige regjering. Det meste handler om kriminalitet, for eksempel at de ønsker å utvise hele familier når en person bryter loven.

– Men det mest kontroversielle med Sverigedemokraterna er ikke politikken. Både Kristdemokraterna og Moderaterna har lignende politikk på innvandring og kriminalitet. Det mest kontroversielle er den drøye attityden og tonen som finnes i partiet, mener Mattsson.

«Neste stopp Kabul»

Sverigedemokraterna-eksperten kommer med et eksempel:

16. august la Tobias Andersson, partiets justispolitiske talsperson, et omdiskutert innlegg på Twitter. Over et bilde av T-banen i Stockholm, som er dekket av reklame for Sverigedemokraterna, skrev han:

«Velkommen til returtoget. Du har en enveisbillett. Neste stopp Kabul.»

– Det kommer stadig vekk slike harde uttalelser fra ledelsen i Sverigedemokraterna, og under vegetasjonen, blant vanlige medlemmer, er det hele tiden folk som skriver grove rasistiske ting på internett, forteller Mattsson.

FIKK FART PÅ TWITTER: Tobias Andersson, justispolitisk talsperson for Sverigedemokraterna.

Mattsson spør seg:

– Hva vil de? Hvor bærer det hvis man gir dem økt innflytelse? Hva er neste steg? Kan vi stole på dem?

– Og hva vil du svare på dine egne spørsmål?

– Det våger jeg ikke si. Med det er et nasjonalistisk parti med en nasjonalistisk ideologi.

Mattsson viser til at Sverigedemokraterna har styrt i flere svenske kommuner allerede. Det har eksempelvis gitt seg utslag i at Pride-flagget ikke lenger skal heises på rådhuset i Sölvesborg kommune i Skåne, Åkessons hjemplass.

FEIRER: Partimedlemmene Alexandra Ghialamas (32) (f.v.), Ghazal Saberian (39) og Monica Thorsell (59) flagger for Sverigedemokraterna lørdag kveld.

Ble grunnlagt av flere nazister

Sverigedemokraterna har røtter til nazistmiljøet på 1980- og 90-tallet, men har forsøkt å luke ut dette tankegodset.

– De er ikke tilkoblet nazister i det hele tatt i dag, men det er udiskutabelt at en tredjedel av grunnleggerne kom fra rasistiske eller nazistiske bevegelser.

Åkesson kom inn i partiet i 1995, og ble altså leder i 2005.

– Det er Åkesson som har gjort de store forandringene. Han har alltid vært samlet og rolig, og fremstår som en rasjonell og pragmatisk person, mener Mattsson.

Se bildene av Sverigedemokraterna opp gjennom årene:

1 / 4 1991: Sverigedemokraterna demonstrerer med svenske flagg og slagordet «nei til stemmerett for utlendinger». 1999: Partiet under appell på Riddarholmen i Stockholm. 1999: Politiet kroppsvisiterer demonstranter som ville protestere mot Sverigedemokraternas møte i Stockholm. 1999: «I kveld blir en nok en svensk kvinne voldtatt, kvinners frihet nå. Stem svensk, Sverigedemokraterna» var Sverigedemokraternas slagord under EU-avstemningen i 1999. forrige neste fullskjerm 1991: Sverigedemokraterna demonstrerer med svenske flagg og slagordet «nei til stemmerett for utlendinger».

– Så har du andre i partiet som er radikale og tenner ild i sosiale medier, som partisekretær Richard Jomshof. Han har uttalt at islam er en forkastelig religion, og går lengst frem og tar smellene som kommer.

– Er det et slags «good cop/bad coop»-system?

– Ja. Åkesson er Sverigedemokraternas «good cop». Og så finnes det mange «bad cops» i partiet, svarer Mattsson.

– Har det vært en geniformel for partiets oppslutning?

– Ja, det er med og forklarer hvor store de er blitt.