Klappjakt på våpendesperado i Memphis

Politiet satte i gang en stor politiaksjon etter at en mann har skutt tilfeldige personer i Memphis i Tennessee i USA.

Like før klokken 0430 norsk tid melder Fox News at politiet har pågrepet mannen etter at han krasjet med en stjålen bil.

– Vi kjenner ikke hans motiver. Vi vet per nå at han står bak flere skyteepisoder, sier polititalskvinne Karen Rudolph til NBC.

Memphis-politiet tvitret og ba folk være varsomme og oppmerksomme på mannen, som de la ut et bilde av. De advarte mot at han var bevæpnet og farlig.

Den mistenkte er 19 år gammel, skriver politiet.

Mannen skal ha filmet seg selv mens han skjøt, og publisert dette på Facebook, ifølge politiet.

En video viser den aktuelle mannen som går ut av en bil og inn på en butikk, der han skyter med en pistol mot en person. Ifølge Washington Post sier han også i videoen at han har skutt fem personer.

Det er uklart hvor mange som er skutt og hvor mange som er skadet, eller drept i hendelsene. Men ifølge samme avis skal 19-åringen være siktet for forsettlig drap.

Avisa skriver videre at politiet har opplyst om minst to dødsfall i forbindelse med skyting i byen onsdag, men at det er uklart om disse har tilknytning til 19-åringen. New York Daily News siterer politiet på at mannen har drept minst to personer.

– Vi kjenner ikke til motivet, vi vet bare at han er ansvarlig for flere skyteepisoder, sa politibetjent Karen Rudolph på lufta med en lokal radiokanal.

Fox News skriver at en av skyteepisodene skjedde ved en bensinstasjon, hvor en mann ble skutt og drept.

Memphis er også byen hvor den kidnappede læreren Eliza Fletcher ble funnet drept denne uken. Det er ingen grunn til å tro at det er noen sammenheng mellom den saken og nattens skyting.