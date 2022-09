POSERER: Ukrainske soldater feirer gjenerobringen av Kupiansk i helgen.

Slik drives russerne fra skanse til skanse

Etter en vellykket avledning i sør og en lynoffensiv i nord, angriper ukrainske styrker for å ta tilbake russernes mest verdifulle krigsbytte. Angrep på sivile områder kan bli Putins hevn.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag 4. juli: Russlands president Vladimir Putin erklærer full seier i Luhansk.

Mandag 12. september: Ni uker senere står de russiske posisjonene i Luhansk i fare for å bli overmannet.

– Ukraina er allerede i gang med operasjoner inn mot Luhansk fylke, i kjølvannet av suksessen de har hatt lenger nord, forklarer Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole til VG.

– De ukrainske styrkene fokuserer først på å gjenerobre områder som russerne tok tidligere i krigen, men gitt fremgangen de har hatt, så kan det ikke utelukkes at Ukraina vil forsøke å gjenerobre hele Donbas, utdyper han.

Kartet under viser de viktigste frontlinjene akkurat nå:

Villedning i sør

Luhansk fylke utgjør sammen med nabofylket Donetsk den viktige regionen Donbas. I begge fylkene har rundt en tredjedel av området vært kontrollert av russiskstyrte separatister siden 2014

Å «frigjøre» russisktalende borgere i Donbas har vært det viktigste påskuddet Putin-regimet har brukt til å begrunne «spesialoperasjonen» i Ukraina.

Luhansk er derfor det viktigste krigsbyttet for russerne. Det var forventet at høsten ville bringe en russisk offensiv for å ta resten av Donetsk.

I stedet er det ukrainerne som har vært på fremmarsj, og gjenerobret flere viktige byer.

CNN melder mandag kveld at ukrainske styrker skal ha gjenerobret byen Svjatohirsk etter å ha krysset elven Donets i Donetsk fylke.

Grafikken viser endring i styrkeforholdet i Kharkiv-regionen den siste uken:

Fra Kherson-operasjonen i sør, til den hurtige offensiven i Kharkiv i nord, er russiske styrker blitt tvunget til «omgruppere».

– I realiteten er det snakk om en tilbaketrekking. Nå må russisk side skjære til beinet for å klare å holde på Donbas, sier Røseth.

– Kherson-angrepet fungerte som en villedning, så kom det store angrepet i Kharkiv. Med dagens muligheter for satellittovervåkning, er det overraskende at russerne var så dårlig forberedt. Russerne har rett og slett gått på limpinnen, slår eksperten fast.

Les også:

Etter å ha brukt flere uker på å isolere russerne ved å angripe broene over den strategisk viktige elven Dnipro, iverksatte Ukraina for to uker siden en full offensiv i Kherson. Men fremgangen på bakken har vært begrenset:

Grafikken under viser styrkeforholdet i Kherson, og hvordan det har endret seg de siste to ukene:

Isolerte russerne

– De russiske styrkene har flyttet mye personell ned mot Kherson. Den delen av fylket som ligger øst for elven Dnipro er en så viktig buffer mot Krim-halvøya, sier Røseth.

Problemet for russerne er at opptil 30.000 nå er blitt isolert vest for elven, og ikke kan flyttes tilbake, for å brukes i Donbas.

– Russerne lot få styrker stå igjen i nord. Muligens undervurderte de ukrainerne. De tok i hvert fall en stor risiko, slår Røseth fast.

Røseth påpeker to faktorer som har endret krigen: Vestlige våpen som er blitt brukt til å utarme russiske forsyninger, og at russiske styrker har vært underbemannet og dårlig organisert.

– Ukraina har dessuten klart å bruke luftvernvåpen med god effekt, til å stanse flyangrep. Det betyr at russerne har vært tilbakeholdne med bruk av jagerfly og kamphelikoptre. Slik har den russiske krigføringen har lidd ved at de ulike våpengrenene ikke har dratt nytte av hverandre.

KAPRET: Ukrainske styrker kaprer en etterlatt russisk tanks i Kharkiv-regionen.

Putins hevn

Men i de nordlige områdene, der russerne inntil den siste uken sto sterkt på bakken, kan Russland fortsatt bruke missiler enten avfyrt fra fly eller bakke med rekkevidde fra russisk territorium.

Mandag kom det meldinger om at storbyen Kharkiv har mistet strøm og vann på grunn av missilangrep.

Både lokale ukrainske myndigheter og det russiske forsvarsdepartementet har bekreftet angrepene.

– Man må forvente flere slik hevnaksjoner fra russisk side, sier Røseth.

– Krigen så langt har vist at det russiske militæret angriper sivile mål, med et militært rasjonale det er vanskelig å se samsvarer med folkeretten. Noen slike mål er infrastruktur som vann- og strømforsyning, men man har også sett angrep på sivile boligområder, sier Røseth.