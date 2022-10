Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske Uighurkomiteé, fotografert på Stortinget før helgen, mens han gjorde de siste forberedelsene til høringen.

Uigurer får mystiske anrop før Stortingshøring: − Ment for å skremme

På mandag skal Stortinget høre vitnesbyrd om Kinas internasjonalt kritiserte behandling av Uigur-minoriteten. Den siste tiden har telefoner fra nummeret til Kinas ambassade skapt frykt blant uigurer i Norge.

Amund Bakke Foss

Aurora Meløe (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag 23. september ringte det i telefonen til Sheripe Rusul.

Nummeret var norsk, men ukjent. Hun valgte å svare:

Kvinnen som ringte snakket ifølge henne det kinesiske majoritetsspråket mandarin og sa han var fra den kinesiske ambassaden i Norge. Han fortalte at de hadde et viktig dokument som Sheripe måtte skrive under på. Hun fikk beskjed om at hun burde komme til ambassaden.

Trebarnsmoren Sheripe sier hun stivnet av redsel.

For syv år siden søkte hun asyl i Norge, som følge av politisk forfølgning fra kinesiske myndigheter. Hun har hemmelig nummer, av frykt for trusler. Hun er kontinuerlig redd for hva kinesiske myndigheter kan gjøre med familien hennes, som fortsatt befinner seg i Kina.

Som uigur er hun en del av en minoritet Kina driver en omfattende internering av, en svært kontroversiell politikk som FNs høykommissær for menneskerettigheter mener kan være forbrytelser mot menneskeheten.

Nå tok Kinas ambassade kontakt med henne. Til VG forteller hun om hennes reaksjon:

– Jeg ble så stresset. Jeg trengte vann og å legge meg ned. Hvordan har de nummeret mitt? Hvorfor vil de ha meg til ambassaden?

Etter en kort stund la Sheripe på. Hun var sikker på at det ikke i realiteten fantes noe dokument, og hun kom ikke til å møte opp på ambassaden.

Trebarnsmoren Sheripe Rusul kom til Norge som asylsøker fra Kina.

Flere oppringt – psykologisk effekt

Førstkommende mandag skal Sheripe til Stortinget.

Der skal hun protestere mot Kinas behandling av uigurene, og hun skal følge stortingshøringen som skal finne sted inne på Stortinget samtidig.

Den norske Uigurkomiteen skriver i invitasjonen til høringen at temaet er «forbrytelsene og folkemordet mot uigurene, med vitner fra interneringsleirene i Øst-Turkestan». MDG, Venstre, KrF og SV skal holde appeller under høringen.

Info Bakgrunn: Kinas behandling av uigurer Etter 11. september 2001 har kinesiske myndigheter aksjonert mot det de kaller «uiguriske separatister». De hevder at dette er et viktig bidrag i den internasjonale kampen mot terror.

Uigurene i Xinjiang lever under strenge forordninger fra kinesiske myndigheter. Siden 2014 har myndighetenes bruk av interneringsleirer og overvåkning av uigurene vært kritisert av flere land. Siden 2017 er det blitt tydelig for verdenssamfunnet at det foregår en massefengsling av muslimske kinesere i Xinjiang, der det bor til sammen tolv millioner muslimer.

En FN-kommisjon konkluderte i 2018 med at opp mot én million mennesker holdes i «antiterrorleirer», mens ytterligere to millioner blir holdt fanget i interneringsleirer for « politisk og kulturell indoktrinering ».

Om lag 3000 uigurer har kommet til Norge de siste årene som følge av den kinesiske politikken. Kilde: VG/NTB/Store Norske Leksikon Vis mer

En av arrangørene, Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske Uighurkomiteen, sier til VG at en rekke uigurer har blitt oppringt av et nummer fra ambassaden den siste tiden. De opplever alle samme type telefonsamtaler, der de får beskjed om å komme til ambassaden eller at et dokument venter på dem

VG har sett et videoopptak av en slik samtale, og nummeret tilhører «Folkerepublikken Kinas Ambassade».

– Slike samtaler brukes av kinesiske myndigheter som en teknikk for å gjøre uigurer redde. Det er ment for å skremme, og vise folk fra minoriteten at de vet hvem de er og har telefonnummeret deres, sier Abdurihim.

Han er sikker på at antallet oppringninger den siste tiden har økt fordi det skal være høring på Stortinget.

– Oppringningene blir alltid flere før større markeringer eller som følge av økt aktivitet fra vår side, sier han.

Han sier at slike samtaler har en stor psykologisk effekt på mange uigurer i Norge.

– Mange skremmes til å være mindre aktive og holde munn. Mange blir redde for at myndighetene kan gjøre noe mot deres familiemedlemmer i Øst-Turkestan, sier han videre.

Bilder fra den omfattende lekkasjen «Xinjiang Police Files» viser noen hundre av uigurene som har vært i interneringsleir i Kina. Bildene er tatt mellom 2017 og 2018.

Kjent pressmetode – alvorlige konsekvenser

I 2020 utarbeidet Kunnskapsdepartementet en rapport kalt «Press og kontroll». Målet var å kartlegge økonomisk, ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

Her er kinesiske myndigheters press mot uigur-minoriteten i Norge analysert.

Oppringninger fra kinesiske ambassader hadde funnet sted flere steder i Europa, står det i rapporten, men i august 2019 begynte det også i Norge.

Minst 30 uigurer skal ha fått slike oppringninger, men antallet antas å være høyere.

Rapporten lister videre opp alvorlige konsekvenser av disse metodene for minoriteten i Norge:

Store personlige konsekvenser av å bli utsatt for press og kontroll. Mange forteller om hvordan deres opplevelse av at myndighetene vet hvem og hvor de er, fører til at deres bevegelsesfrihet innskrenkes.

De mister blant annet friheten til å reise på besøk til Kina for å besøke venner og familie, noe som reduserer tilhørighet.

Flere beskriver hvordan frykt og redsel kan virke ødeleggende på sosial utfoldelse. Noen isolerer seg, unngår kontakt med andre uigurer, sletter kontakter fra vennelistene sine på sosiale medier, og kutter kontakt med tidligere politiske meningsfeller.

Andre ønsker ikke å la barn delta på kulturelle uiguriske arrangementer eller la barna delta i morsmålsundervisning.

Rapporten sier videre at oppfatningen er at «hensikten med å utøve denne formen for press er å stilne opposisjonen, og å vise diasporaen at de kan kontrolleres selv om de er utenfor Kinas grenser».

Info Funnene i FN-rapporten om Kinas behandling av uigurer Kina har begått alvorlige brudd på menneskerettighetene i sin «antiterror- og anti-ekstremismekampanje».

Påstander om systematisk bruk av tortur og mishandling, inkludert medisinsk tvangsbehandling og ugunstige forhold ved internering, er troverdige.

Påstandene om seksualisert og kjønnsbasert vold er troverdige.

Rapporten nevner ikke folkemord. USA har tidligere anklaget Kina for folkemord på uigurer. Vis mer

PST: – Problematikk vi er klar over

Uigurene VG har snakket med sier at de flere ganger har kontaktet PST om den kinesiske ambassadens aktivitet.

Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, sier til VG at de er kjent med at en rekke diasporagrupper og eksilmiljøer i Norge som føler seg truet på ulike måter.

– Såkalt flyktningspionasje er en problematikk vi er klar over, og vi forstår at dette kan være svært ubehagelig. Sakene er likevel ofte vanskelig for oss å forfølge, og det er sjeldent vi har grunnlag for å etterforske, sier han.

Likevel sier PST at de ønsker at minoriteter som opplever dette skal fortsette å melde fra til dem.

Ambassaden svarer: Svindelforsøk

VG har stilt Kinas ambassade en rekke spørsmål i arbeidet med denne saken.

De avviser at oppringningene kommer fra dem, til tross for at det er deres nummer som brukes.

– Svindlere bruker falske nummer og nummer som ligner ambassadens for å svindle folk for penger, identitet og bankkontoinformasjon. Vi har tidligere advart mot dette på våre hjemmesider, skriver pressekontoret ved ambassaden i en e-post til VG.

Uigurer i Norge har også før hørt denne forklaringen. De tror hverken de som har ringt før, og de som har ringt nå, er svindlere.

VG spør ambassaden videre:

– Anerkjenner dere uigurenes rett til å demonstrere og kritisere Kina?

– Kina ønsker alle forslag, ulike meninger og kritikk basert på fakta velkommen, for slike stemmer er viktig for fremgang. Likevel så er vi sterkt imot svertekampanjer basert på løgner og vridde fakta. Vi oppfordrer folk til å bruke kritisk sans når de leser om Kina. Kina har i for lang tid vært offer for desinformasjon.

Videre skriver ambassaden til VG at FN-rapporten, som går langt i å antyde at Kina står bak grove menneskerettighetsbrudd i deres behandling av uigurene, er «komplett ulovlig» og feilaktig.

Alt dette vil likevel ikke stoppe trebarnsmoren Sheripe Rusul i å demonstrere utenfor Stortinget mandag.

– Jeg nekter å la meg skremme, sier hun.