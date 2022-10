FUNNSTEDET: Politiet jobber på stedet hvor levningene av en mann ble funnet i 1971.

51 års jakt på drapsofferet «Fred the Head»

En mann ble funnet drept og begravet i den engelske byen Burton for 51 år siden. Ingen vet hvem «Fred the Head» var, men jakten på hans identitet fortsetter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han ble funnet naken og bakbundet, begravet i en grunn grav ved elven Trent i byen Burton, med det lokalavisen Staffordshire Live tidligere har omtalt som en giftering som passer til en kvinne.

Han fikk på folkemunnet navnet «Fred the head» fordi hodeskallen var det første man fant.

Jakten på hans identitet har pågått siden den gang, og i 2017 trodde man at var nær en løsning, etter at saken hadde fått omtale på BBC-programmet Crimewatch. Familien til den savnede John Henry Jones fra Denbigshire i Wales meldte seg. Men DNA-prøver viste at levningene ikke tilhørte ham.

I forbindelse med dette programmet ble det også laget et robotbilde av mannen, for å vise hvordan han kan ha sett ut.

Bildet ble laget i samarbeid med professor Caroline Wilkinson, en ekspert på ansiktsgjenkjenning ved Universitetet i Liverpool.

ROBOTBILDE: Et bilde av hvordan «Fred the Head» kan ha sett ut ble publisert i 2017.

Det er altså hentet ut DNA fra skjelettet, og politiet har ifølge Staffordshirelive.co.uk hatt interessante spor mot mulige familiemedlemmer, men sporene har ikke ført frem til noen løsning. Mannens DNA er også testet mot databaser, uten at man har kommet noen vei.

Etterforskning har avdekket at ringen han hadde på seg ble produsert i Birmingham i 1967/68 og politiet har til og med funnet ut hvem som produserte den.

Et annet aspekt politiet har funnet interessant er at mannen hadde ringen på høyre hånd, noe som ikke er vanlig i Storbritannia. Det er imidlertid vanlig i en rekke andre europeiske land, deriblant Norge.

Politiet har anslått at mannen hadde vært begravet på stedet mellom ni og 12 måneder før han ble funnet.

Spekulasjonene om hvem «Fred the Head» kan være har ikke gitt seg, og en podkast-serie ble startet i 2021, som fortsatt pågår. Også på Facebook går diskusjonene om det uløste mysteriet.

Dan Ison, som leder etterforskningen, uttalte i 2021 at tiden jobber mot dem.

– Familien hans er kanskje borte nå. Jeg synes det er trist at vi har en savnet mann vi aldri har klart å identifisere. Han må ha hatt noen nære et sted og vi vil gi dem svar, sa han ifølge Staffordshire Live.