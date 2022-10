KRIGSHERRE: President Vladimir Putin besøker en russisk treningsleir 20. oktober.

Hevder at Ukraina bygger «skitten bombe»: − Absolutt ingen troverdighet

At ukrainerne skal slippe en bombe med radioaktive stoffer over sitt eget land, er ren propaganda fra Russland, mener tidligere forsvarssjef.

Disse anklagene fremla Russland til Storbritannia på mandag, da to representanter fra begge forsvarsdepartementer hadde et telefonmøte.

Russland mener at denne bomben, som angivelig inneholder radioaktive stoffer, nesten er ferdigstilt. De hevder også at Ukraina deretter vil legge skylden på Moskva.

Det avviser både Storbritannia, USA og Ukraina. Nato-sjef Jens Stoltenberg går mandag kveld også ut mot påstandene:

Det samme gjør også general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

– Det har absolutt ingen troverdighet ukrainerne skulle bygget en sånn for å bruke den på eget område, sier han til VG.

GENERAL: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen jobber nå som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Dette er en «skitten bombe»

En «skitten bombe» er en vanlig sprengladning pakket inn i radioaktivt materiale, for eksempel fra avfall fra et atomkraftverk, forklarer han. En slik bombe ville ikke ha forårsaket den samme typen ødeleggelser en vanlig atombombe ville ha gjort.

– Du får en virkning av dette som ligner på nedfallet og den radioaktive forurensingen fra et lite kjernevåpen. Men du får ikke trykkbølgen eller strålingen. Så du unngår mange av de voldsomme materielle skadene, sier Diesen, som nå jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Så vidt Diesen vet, er ikke en slik skitten bombe blitt brukt i verden ennå. Tidligere fryktet man at terrorister kunne få tak i stjålet radioaktivt stoff og lage en slik bombe.

Derfor sier Russland dette

Formålet, ifølge russiske myndigheter, skal være å undergrave Moskva og starte en internasjonal antirussland-kampanje. De mener også at Storbritannia har samtaler med ukrainske medier om anskaffelse av atomvåpenteknologi.

Ukrainas forsvarsminister Dmytro Kuleba avviser dette og har invitert det internasjonale atomkraftbyrået til Ukraina for å vise at de ikke driver med atombomber.

Diesen mener utspillet fra Russland vitner om det som kalles en falsk flagg- operasjon, der man gir andre skylden for noe man selv gjør.

– Hva kan Putin tjene på det?

– Det er å bruke et slikt våpen og så forsøke å stigmatisere ukrainerne etterpå. Men det er et nokså gjennomsiktig forsøk, fordi Ukraina ikke ville hatt noen fordel av det. Hvis de hadde hatt noe politisk eller militært å tjene på det, kunne narrativet hatt et snev av troverdighet. Men dette er ganske åpenbart en russisk forberedelse på informasjonskrigen i bakkant av en eventuell slik sprengning.

Russland har også tegnet opp et kart som skal vise den radioaktive strålingen av en slik «skitten bombe». Russiske medier skriver at de har satt styrker i beredskap.

Diesen sier denne informasjonskrigen har pågått lenge, nå sist ved at Russland hevdet at ukrainerne planlegger å sprenge demningen ved Kakhovka-kraftverket i nærheten av Kherson i Ukraina.

Lite sannsynlig

Den amerikanske tankesmien Institute for the study of war (ISW) mener at det er usannsynlig at Russland faktisk forbereder en «falskt flagg»-operasjon.

Diesen tror heller ikke det er sannsynlig, fordi det ikke vil få den effekten i Vesten Russland ønsker – nemlig at de skaper så mye frykt og usikkerhet at Vesten kutter ut våpenhjelp til Ukraina.

Det eneste som taler for at Putin vil gjøre det, mener han, er behovet for å tilfredsstille haukene på hjemmefronten.

Haukene er ultranasjonalister som mener Putin bør slå enda hardere til i krigen.

– Men foreløpig tror jeg ikke det er nok til at han vil gjøre det.

– Fordummer og villeder

– De har stadig hatt fjernsynsinnslag der de viser effekten av et kjernevåpen både i Ukraina og i Vesten. Russisk TV hadde blant annet en animasjon som ble vist for å se hva effekten av et undergrunns kjernevåpen kunne være mot Storbritannia – en radioaktiv tsunami som satte hele England under vann.

– Det er fullstendig hinsides enhver realitet, men det sier jo egentlig mye om hva slags regime dette er, som fordummer og villeder sin egen befolkningen på den måten.

Diesen sier det eneste som kan redde krigen for Russland nå, er at Vesten slutter å støtte Ukraina med våpen.

– Og det kan de bare få til ved å skremme oss tilstrekkelig. Til nå har det ikke hatt den effekten, snarere tvert imot. Enten forstår ikke russerne det, eller så har de ikke noe annet å gripe til. Verktøykassen er tom og da kan de ikke gjøre noe annet enn å fortsette med det samme.